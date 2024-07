Kutatás: valóban nagyobb eséllyel válunk csalás áldozataivá külföldön?

A külföldre készülő magyar utazók többsége, több mint 60 százaléka úgy gondolja, hogy a határt átlépve, turistaként megnő az esélye annak, hogy valamilyen pénzügyi átverés, megtévesztés áldozatává válik. A legtöbben attól tartanak, hogy ellopják az értékeiket, irataikat, lehúzzák őket a taxisok, az éttermesek, illetve lecsapnak rájuk a bankkártyás csalók. A Groupama Biztosító és az OTP Bank megbízásából készült országos reprezentatív kutatás eredményéből az is kiderült, hogy 100-ból 70 utazó külföldön tudatosabban viselkedik és kifejezetten ügyel arra, hogy elkerülje ezeket a csapdákat.

A leggondosabban előkészített külföldi utazás is jár némi izgalommal, hiszen kilépünk a megszokott környezetünkből, a komfortzónánkból. Ezeket a feszültségeket a pihenésre vágyó magyarok jelentős része igyekszik mérsékelni. Részben ez lehet az oka annak, hogy a kutatás eredménye szerint a válaszadók mindössze 15 százaléka kedveli a spontán, komolyabb előkészületeket, tervezést nem igénylő külföldi kiruccanásokat. A többség ezzel szemben szereti jó előre megszervezni az utazást, lefoglalni a szállást, kiválasztani a programokat.

Félelem az átveréstől külföldön

A pénzügyi aggodalmak listáját az értékek, iratok ellopása vezeti, a válaszadók 52 százaléka tart ettől valamilyen mértékben, 100-ból 12-en kifejezetten erőteljesen. A második helyen az éttermi vagy taxis átverések lehetősége áll 47, a harmadikon pedig a bankkártyás csalások veszélye 42 százalékos aránnyal. Itt érdemes azt is megjegyezni, hogy a betegségeket, baleseteket a megkérdezettek 50, illetve 47, a rossz időjárást viszont 58 százaléka sorolta az utazás nyugalmát fenyegető kellemetlenségnek.

Mástól tartunk, mint amitől igazán kellene

A fenti félelmek nem alaptalanok, de nem is teljesen reálisak. A Groupama Biztosító tapasztalatai szerint ugyanis - bár az elmúlt években az ezzel kapcsolatos bejelentések száma növekvő tendenciát mutat - a külföldön történő káreseteknek mindössze 5 százalékát teszik ki a lopással, rablással, vagy az iratok elvesztésével kapcsolatos bejelentések.

Adataikból ráadásul az is látszik, hogy ezeknek a pénzügyi bosszúságot okozó bejelentéseknek a harmada 100 ezer forint alatti, és felük nem éri el a kétszázezer forintot sem. Összehasonlításul, míg a lopások, rablások átlagos kárértéke 300 ezer forint körüli, a betegségek vagy balesetek következtében felmerülő kifizetések átlagos nagysága ennek több, mint duplája, már a 650 ezer forintot közelíti.

Kárbejelentéseink között egyértelműen a betegségekkel, balesetekkel kapcsolatos esetek vannak többségben. Ráadásul a kifizetések nagysága is ezekben az esetekben a legmagasabb. Az kevésbé jellemző, hogy valaki a legértékesebb ruhadarabjait, ékszereit, műszaki cikkeit viszi magával egy utazásra, balesetek, betegségek viszont sajnos külföldön is érhetnek bennünket, melyek ellátása több millió forintra rúghat, de többször találkoztunk olyan esetekkel, ahol a kórházi számla a 100 millió forintot is meghaladta

– mondta el Berentés László, a biztosító szolgáltatási igazgatója.

Bíztató, hogy egyre tudatosabban készülnek fel utazásukra a határt átlépők. Ma már az utazók háromnegyede többnyire köt utasbiztosítást. A többség a jó ár-érték arányú biztosítást keresi, olyat, ami még kedvező árú, de a minimális védelemnél többet nyújt, azaz megfelelő anyagi védelemre számíthatnak egy orvosi ellátás, de lopás-rablás, vagy az iratok elvesztése esetén is.

Valóban nagyobb eséllyel válunk csalás áldozataivá külföldön?

A kutatásban a résztvevők többsége úgy nyilatkozott, nem gondolja, hogy külföldön nagyobb veszélyben vannak a bankkártya-adatai, mint itthon. Külföldi utazás esetén célszerű megtenni a megfelelő előkészületeket, hogy zökkenőmentes legyen a kártyahasználat.

Az OTP Bank tippjei külföldi utazáshoz