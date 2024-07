Ezt minden hazai kutyásnak tudnia kell: kutyasamponokat teszteltek, és rengeteg megbukott

Kis vagy éppen nagy kedvencünk fürdetését fontos, hogy jól megválasztott kutyasamponnal végezzük, és ne a sajátunkból oldjuk meg a feladatot. A kutyák bőrének pH értéke ugyanis eltér az emberétől. Más kérdés, hogy a kutyasamponnak hirdetett termékek közül sem felel meg mindegyik pH értéke a kutyák számára ideálisnak. Többek között ez derült ki a Tudatos Vásárlók Egyesületének vonatkozó terméktesztjéből.

A tesztek során 9 márka – Alavis, Animology, Douxo, Kay, Menforsan, Super Beno, Tommi, Trixie, Wilda – egy-egy termékét vizsgálta a Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi együttműködésben. 4 fő szempont szerint értékelték a termékeket. Értékelték az allergén illatanyagok és tartósítószerek jelenlétét, pH értéket mértek, illetve a vásárlók megfelelő tájékoztatását is szemügyre vették a címkén lévő információk vagy azok hiánya alapján.

Az allergén összetevőket az emberekre gyakorolt lehetséges kockázatok szempontjából értékelték a szakértők. Idevágó tudományos vizsgálatok hiányában ugyanis nem ismert, hogy a kutyák allergiásak lehetnek-e ugyanazokra az illatanyagokra és tartósítószerekre, mint az emberek. Így már csak emiatt is érdemes lenne ezektől mentes termékeket használni. Főleg, hogy alapvetően megkérdőjelezhető például az illatanyagok kutyasamponokban való használata. Akármennyire is csábító az, hogy a kutyánk számunkra kellemes illatfelhőbe burkolózzon, a kutyasamponok célja egyszerűen „csak” az, hogy a szennyeződés és a nem kívánt szagok eltűnjenek az ebről. Ehhez azonban nem szükségesek illatanyagok, csak felületaktív anyagok. A teszteredmények szerint több tesztelt termék is tartalmazott bőséggel allergéneket.

A kutyák bőre vékonyabb, mint az emberé, így a nem megfelelő pH értékű termék kiszáríthatja, vagy hozzájárulhat annak fokozott érzékenységéhez. Az ember és a kutya bőrének pH-ja eltér. Míg az emberé 5,5 savas kémhatású, addig a kutya bőrének pH-ja 7,5, közel semleges. Emiatt helytelen embereknek szánt sampont használni kutyánk fürdetéséhez. A kutyasampon ideális pH-értéke 7 és 8 között van, azonban a csomagoláson a gyártók nem tüntetik fel a kutyasamponok pH értékét. A terméktesztelők viszont végeztek erre vonatkozó méréseket. Az eredményekből kiderült, hogy több kutyasamponnál is gondot okoz a pH-érték ideálistól való erőteljes eltérése.

A kutyasamponhoz mellékelt információknak egyértelműen tájékoztatniuk kell a fogyasztót nemcsak a termék összetételéről, hanem a felhasználás módjáról is. Ezért pontozták azt is, hogy megfelelő vagy hiányos-e a kutyasamponok címkéje. Ugyan ezt rendelet írja elő, a teszteredmények azt mutatják, mégsem követi még minden gyártó az erre vonatkozó előírásokat, és hiányos tájékoztatást nyújt a fogyasztóknak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A tapasztalatok szerint a tesztelt termékek mindegyike esetében valamiféle kompromisszumot kell kötnünk. Csupán egy olyan kutyasampont találtak, amely nem tartalmazott allergéneket, és a pH értéke is a kutyáknak javasolt tartományba esett. Más kérdés, hogy sajnos a fogyasztókra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeinek nem tesz eleget a termék gyártója.

Mindenesetre maga a termék kutya- és emberbarát. Egy másik termék, a Douxo S3 Calm sampon, szintén nem tartalmazott allergéneket, viszont 5,36-os pH értékével nem mondható kutyabőrbarát terméknek. A többi tesztelt termék inkább több, mint kevesebb kívánnivalót hagyott maga után. A különböző termékekben talált allergének pontos listája minden egyéb mérési eredménnyel együtt megtalálható a termékek adatlapján. A tesztelt termékek átlagára 1900 és 6200 Ft között mozgott a teszt publikálásakor, ez 100 ml-re vetítve 475 Ft-tól 1320 Ft-ig terjed.