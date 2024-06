Kiderült a klíma-titok: minek a drága légkondi, ezzel az eszközzel is brutálisan lehűtheted a lakást

Miközben belépű szintű mobil klímákat már 70-100 ezer forintért lehet venni Magyarországon, addig a középkategóriás gépekért inkább 100-150 ezer forintot kell kicsengetni. Viszont, ha jön a nagy meleg, akkor meglódul a kereslet is, és a legnagyobb hazai elektronikai kereskedők erős évet is várnak a 2024-estől. Nem mindig fair persze a mobil klímát a klasszikus oldalfai klímával összehasonlítani, de a könnyű beszerelés, és a sokkal olcsóbb ár azért a javára szól. Na meg az is, hogyha valakinek tényleg csak a legforróbb napokra, hetekre van szüksége megfelelő lakáshűtésre, akkor így azért olcsóbban kijön. A mobil klímák hazai piacáról, az árakról, a keresletről és a legfontosabb tudnivalókról szakértőkkel beszélgettünk.

Javában dübörög Magyarországon a hőségriadó, mára például 2 megyénkre is harmadfokú (!) riasztás van érvényben, ami azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet ezeken a helyeken 29 fok felett alakulhat. Ilyen forró idők során rengeteg nem csoda, hogy rengeteg lakástulajdonosba felmerül, bizony be kellene szerezni egy klímát otthonra. Igen ám, de egy klímatelepítés manapság 75 ezer és 100 ezer forint közötti összegbe kerül plusz áfa. És akkor még a gépek áráról nem is beszéltünk, ahogy arról sem, hogy a rosszul beszerelt klímák elég sok lakástűzért is felelősek.

Így hát, akinek nincs éppen ennyi pénze vagy egyszerűen csak nem akar egy olyan nagyobb volumenű beruházást indítani, amivel egy split klíma beszerelése járna, annak jó megoldás lehet egy mobil klíma. Ezek a berendezések viszonylag olcsók, közel annyiért lehet már kapni gépet, mint amennyibe egy klasszikus klíma beszerelése kerül. És ha valaki tényleg csak a legforróbb napokra/hetekre szeretne hűsölni, akkor nagyon megérheti neki. Nem árt azonban résen lenni, és pontosan tudni, hogy milyen paraméterek alapján kell kiválasztani a megfelelő mobil klímát. Na meg persze, hogy ez mennyibe fog fájni.

Ezekre a kérdésekre kereste a választ a Pénzcentrum az Euronics, a Media Markt és az eMAG szakértői segítségével. Elől járóban annyit, idén jelentősebb keresletre számítanak a kereskedők, mint tavaly. Miközben ugyanúgy a hatékony működés az, amit egy jó mobil klímának tudnia kell, illetve a kulcsszó: légköbméter, azaz hogy mekkora helyiséget akarunk hűteni. Bizony ám, itt elsősorban nem a négyzetméter számít.

Mennyibe kerülnek a mobilklímák?

A jelenlegi évben a mobil klímák átlagos értékesítési ára körülbelül 130 000-140 000 Ft körül mozog. Ez az árkategória tükrözi a piaci trendeket és a vásárlói igényeket, valamint a termékek műszaki jellemzőit és minőségét

válaszolta lapunknak a Media Markt, aminek a szakértője az árak tekintetében a következő sarokköveket jelölte meg:

Belépőszint: Általában 70 000 - 100 000 Ft között mozognak. Ezek a modellek alapvető hűtési funkciókat kínálnak.

Általában 70 000 - 100 000 Ft között mozognak. Ezek a modellek alapvető hűtési funkciókat kínálnak. Középkategória: 100 000 - 150 000 Ft között, ezek a készülékek jobb energiahatékonysággal, alacsonyabb zajszinttel és néhány extra funkcióval rendelkeznek.

100 000 - 150 000 Ft között, ezek a készülékek jobb energiahatékonysággal, alacsonyabb zajszinttel és néhány extra funkcióval rendelkeznek. Felsőkategória: 150 000 Ft felett, ezek a modellek többféle üzemmódot, intelligens vezérlést és prémium anyagokat kínálnak.

Azt is elmondták, hogy az elmúlt időszakban a globális piaci változások és az alapanyagköltségek növekedése is hatással volt az árakra. Ezért az elmúlt év során a mobil klímák ára enyhe emelkedést mutatott. „Emellett a vásárlók egyre inkább a minőségi termékeket részesítik előnyben, amelyek hosszú távú használatot biztosítanak, ez pedig szintén hozzájárult az átlagár emelkedéséhez. Ennek eredményeképpen a mobil klímák szegmensében megfigyelhető volt egy mérsékelt áremelkedés” – tették hozzá.

Az Euronics arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy az idei évre még nem feltétlen meghatározó az adat, de a májusi számok szerint az átlagos kosárérték 90 ezer Ft körül volt a mobil klímák esetében náluk. A vállalat azt is elmondta, hogy a mobil klímák ára jelenleg 75-300 ezer forint között van, de persze a felső érték felett is találhatóak még modellek, de ezekre egyelőre kevesebb a kereslet.

Mennyire keresik ezeket a termékeket a magyar vásárlók?

Mobilklíma vásárlást az időjárás befolyásolja, jellemzően akkor nagyobb a kereslet, ha tartós meleg van. Itt jellemzően nem évet, hanem inkább szezont hasonlítunk össze, májustól augusztusig, de leginkább július, augusztus hónapban kiemelkedő a kereslet

- válaszolta lapunknak az Euronics, és hozzátették azt is, hogy a tavalyi évben mindenki óvatosabban vásárolt - többek közt a megnövekedett energia költségek miatt - nagyobb fogyasztású terméket, amibe bele estek a mobil klímák is, illetve 2022-es év klíma eladásból kimagasló volt és mivel ezek a készülékek jellemzően nincsenek kitéve 12 hónapos használatnak ebből adódóan a készülék csere is kevesebb. „Ebben az évben emelkedő keresletet várunk” – vélekedtek.

Az elmúlt év során növekedést tapasztaltunk a mobil klímák iránti keresletben, és immáron nem csupán a nyári hónapokban, hanem az átmeneti időszakokban, de akár télen is a fűtéssel is rendelkező termékeket. Az otthoni kényelmet kereső vásárlók egyre inkább választják ezeket a készülékeket a rugalmasságuk miatt. Valamint gyors opcióként is ez jut eszébe rögtön az embernek, mielőtt esetleg még nem jutna el addig, hogy oldalfali klímát szereltessen be

- tudatta velünk a Media Markt.

Mit kell tudnia egy jó mobil klímának?

Nyilvánvalóan egy mobil klímának számos fontos tulajdonsággal kell rendelkeznie, hogy hatékonyan és kényelmesen tudja biztosítani a kívánt hőmérsékletet a helyiségben. A legalapvetőbb persze, hogy jól hűtsön, „de egyre fontosabb, hogy a hidegebb időszakban már a fűtésbe is akár be tudjon segíteni. Illetve amit még mostanában sokan előtérbe helyeznek, hogy párátlanító funkcióval is rendelkezzen. Természetesen fontos, hogy a mobilklíma energiahatékony legyen, hogy minimalizálja az áramfogyasztást és csökkentse a rezsiköltségeket” – mondta el a Media Markt szakértője, aki felhívta a figyelmet, hogy

kiemelten Kiemelten fontos a mobil klímáknál a zajszint is főleg, ha a klímát hálószobában vagy irodában használják. A jó mobilklíma csendes üzemmódban működik, ami lehetővé teszi a nyugodt pihenést és munkát.

Az Euronics szakértői arra hívták fel a figyelmet, hogy a hatékony működés, amit egy jó mobil klímának tudni kell, de ehhez a vásárlóknak is jól kell tudniuk választani. Nem szabad alul méretezni, hogy mekkora helyiséget szeretnénk lehűteni.

Mobil klíma vagy split klíma?

Fontos megjegyezni, hogy a mobilklímák és a hagyományos oldalfali klímák közötti összehasonlítás nem mindig igazságos, mivel ezek a készülékek eltérő célokra szolgálnak. A mobilklímák előnyei közé tartozik a könnyű mozgathatóság és a gyors üzembe helyezhetőség. „Ezeket a készülékeket gyakran választják a vásárlók, mert árban kedvezőbbek, mint a split klímák, és nincs szükségük telepítési díjra. A mobilklímák ideálisak gyors megoldásokra, mivel a nagy nyári melegben azonnal használhatók, anélkül, hogy heteket vagy hónapokat kellene várni egy szakemberre” – vélekedett a Media Markt.

Ezzel szemben a hagyományos oldalfali klímák hatékonyabbak, halkabbak és több funkcióval rendelkeznek. Ha helyesen és tudatosan használják őket, fogyasztásban is kedvezőbbek lehetnek. Az oldalfali klímák általában állandó megoldást kínálnak, és nagyobb teljesítményűek, így nagyobb helyiségek hűtésére is alkalmasak. Mindkét típusnál elérhetők már a hűtő-fűtő modellek. „Magyarországon a split klímák piacán szinte kizárólag ilyen multifunkcionális készülékeket lehet kapni, és ez a tendencia egyre inkább elterjed a mobilklímák esetében is” – tette hozzá a vállalat szakértője.

Mire figyeljünk mobil klíma vásárláskor?

„A mobil klíma beüzemelés nem igényel szakértelmet, személyes vásárláskor üzleteinkben kellő tájékoztatást kapnak Vásárlóink a készülék üzembehelyezéséről, ami után bárki eltudja végezni (nem feltétel/kikötés a garanciához, a szakszerviz által végzett beüzemelés)” – hívta fel a figyelmet az Euronics, majd kihangsúlyozták,

legfontosabb azt tudni, mekkora helyiséget szeretnénk hűteni, itt nem feltétlen a négyzetméter számít, hanem inkább a légköbméter (pl. budapesti belvárosi lakásoknál akár a duplája is lehet a belmagasság). Vagyis a teljesítmény a legelső szempont.

Ezután javasolják a minél gazdaságosabban üzemeltethető, alacsony fogyasztású modellt, és nem elhanyagolható szempont a zajszint, mivel ezeknél a készülékeknél a motor a lakótérben helyezkedik el ellentétben a split klímákéval. Ez után jöhetnek a különböző esztétikai és további kényelmi funkciók.

A Media Markt szakértői elsősorban azt tanácsolják a vásárlóknak, hogy azok vásárlók figyeljenek a készülék zajszintjére, energiahatékonyságára, hűtési kapacitására és az általuk lefedni kívánt terület méretére. Ezzel együtt a mobil klímák telepítése viszonylag egyszerű, és nem igényel különösebb szakértelmet, az egyik legfontosabb tényező viszont, hogy a mobil klímák működéséhez szükséges a meleg levegő kivezetése. Ez általában egy ablakra szerelhető kivezető szettel oldható meg, amelyet a készülékhez mellékelnek. „A kivezetés egyszerűen megoldható, de fontos, hogy megfelelően zárjuk le az ablaknyílást, hogy ne jusson vissza a meleg levegő” – hívják fel a figyelmet.