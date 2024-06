Itt a 2024-es nagy mikohullámú sütő teszt: tényleg a legdrágább a legjobb? Ez lett az ár-érték bajnok

Mikró vásárlás előtt állsz? Mérd fel az igényeidet! Árban hatalmas a szórás a jók között is. Sugárzás nem fenyeget, de néhány jó kajáról lemaradhatunk egy fapados mikróval – összefoglalva ez derül ki egy nagy teszből.

Ma már egy mikró túlmutathat a gyors ebédmelegítés funkción. Egyes típusok teljes mértékben ki tudják váltani a sütőt, attól függően, hogy milyenek a főzési, sütési szokásaink. A klasszikus sima mikrók jellemzően fagyasztott ételek kiolvasztásában és ebédmelegítésben lesznek a hasznunkra.

Ha van már otthon sütőnk, ennél többre nem is nagyon lesz szükségünk. A grill funkciós mikrókkal már egy-két fogást össze is tudunk dobni. Az úgynevezett kombinált mikrók pedig teljes mértékben kiválthatják a sütőre való igényünket. Ami hasznos lehet, ha nincs sok hely a konyhánkban, s szeretnénk letudni a sütő, mikró témát egy készülék segítségével.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete most 30 márka – AEG, Beko, Bosch, Candy, Caso, Concept, De Dietrich, Domo, Electrolux, ETA, GIRMI, Gorenje, Ikea, Koenic, LG, Miele, Mora, Neff, OK, Panasonic, Philco, Qilive, Sage, Samsung, Sencor, Severin, Sharp, Siemens, Smeg, Whirlpool – 135 termékét tesztelte nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel való együttműködésben. Találunk közöttük 95 szabadon álló és 40 beépíthető típust, illetve 26 kombinált, 61 grill funkciós és 48 grill funkció nélküli „sima” mikrót is.

Milyen szempontok szerint vizsgálták a mikrókat?

A gyártóktól független laboratóriumi tesztek során 5 fő szempont szerint tesztelték a különböző típusú mikrohullámú készülékeket.

Teljesítmény: Ezen belül további alszempontok szerint pontoztak a tesztelők. A mikró típusától függően értékelték, hogy a készülékek milyen hamar és mennyire egyenletesen olvasztják ki, illetve olvasztják ki és főzik meg a fagyasztott ételt vagy a pizzát, hogyan grillezik a pirítóst vagy a csirkét, és hogy készíthetünk el velük egy egyszerűbb süteményt.

Használhatóság: Ez esetben fontos szempont volt többek között az ajtó könnyű kezelhetősége, az étel láthatósága használat közben, a felszereltség, a könnyű tisztíthatóság és a hasznos belső térfogat.

Energiahatékonyság: Nem csak a használat közbeni energiahatékonyságot, de a készenléti üzemmódban való fogyasztását is mérték a mikróknak.

Zajszint: A dB nyilván adott, ezért szubjektív szempontok szerint pontozták többen is, hogy mennyire kellemes vagy kellemetlen a kibocsátott hang.

Biztonság: Elektromos biztonsági szempontból a modellek kivétel nélkül megfeleltek az előírásoknak. Termikus biztonsági szempontból a grill, valamint forró levegő funkcióval rendelkező modellek esetében nem minden esetben voltak megnyugtatóak a tapasztalatok.

Jelentős különbséget tapasztaltak a tekintetben, hogy mennyi időre van szükségük a mikróknak fél kiló darált hús felolvasztásához.

A mért idők 7 és 30 perc között mozogtak. A fagyasztott készétel (lasagne) felolvasztásához és fogyaszthatóvá melegítéséhez is széles skálán mozogtak a mért percek: 14-től akár 55-ig is eltartott a folyamat. A pizza volt, hogy 7, de előfordult, hogy csak 22 perc alatt készült el. Többek között a Siemens BE634LGS1 grill funkciós mikróra számíthatunk, ha gyorsan szeretnénk pizzát készíteni.

Grill funkcióval felszerelt mikrók esetében előfordult, hogy éppen a grill funkció mondott csődöt.

Például a Gorenje MO4250CLB esetében. Ezt leszámítva elfogadható a teljesítménye. Viszont ez nem vigasztalja majd a vásárlót, aki jó eséllyel számítana erre a plusz funkcióra.

Készenléti (stand by) üzemmódban is használnak áramot a készülékek, vagyis észrevétlenül is növelni tudják a havi fogyasztásunkat. Hogy mennyire, abban jelentős különbségek vannak. A Sage SMO870 kombi mikró például kifejezetten sokat fogyaszt a többi termékhez képest készenléti üzemmódban.

Mennyiért vehetünk egy jól teljesítő darabot?

A tesztelt termékek átlagára 26 000 Ft és 1 140 000 Ft között mozog. A magasabb ár együtt járhat magasabb felszereltséggel (sima, grill, kombi mikró), azonban kategórián belül is nagyok a különbségek, és nem járnak kéz a kézben a jobb teljesítménnyel.

Sima mikróból a legjobb ötben végzett legkedvezőbb árú termék 38 000 Ft-ért lehet a miénk. Grill funkciós mikrót már 45 000 Ft-ért is be tudunk szerezni, ha a tesztben az elsők között végzettek közül válogatunk. A kombi mikrók közül pedig a jól teljesítő és kedvezőbb árú darabok közül a 80 000 Ft átlagárú Samsung MC28H5015AK/EF lehet az egyik jó választás.

Nem kell tehát feltétlenül vagyonokat költenünk egy jó mikróra, azonban fontos sorra venni a saját prioritásainkat, és nem csak a termékleírásban, de a valóságban is jól teljesítő terméket választanunk. Ebben segítenek a terméktesztek.