Szívhatják a fogukat a szemüveges magyarok: nincs mese, mindenki a zsebébe nyúlhat 2024-ben

Két év alatt majdnem 50 százalékkal drágultak a szemüveglencsék Magyarországon, a szemüvegkeretekért pedig negyedével kell manapság többet fizetni, mint 2022-ben, a kontaktlencse pedig ezen idő alatt csaknem 15 százalékkal drágult - mindez több százezer magyart érint, a legutóbbi népszámláláson több mint 1,3 millióan mondták azt, gond van a látásukkal. A szakértők szerint a drágulás 2024-ben sem áll le: az egyik legnagyobb hazai webshop alapítója szerint a hazai árazás nagyban függ a forintárfolyamtól, amely nem alakul túlzottan fényesen. Kiderült, egyre többen halogatják a szemüvegvásárlást, sokan pedig a megszokott márkájukat cserélik olcsóbb megoldásokra.

A brutális hazai áremelkedés nem kímélte a látszereket sem: egyetlen év alatt több mint 30 százalékkal drágultak átlagosan a szemüveglencsék Magyarországon tavaly február óta, emellett a szemüvegkeretek ára is 7,28 százalékkal volt magasabb a múlt hónapban, mint egy hónappal korábban. Így a KSH adatai szerint utóbbi a múlt hónapban átlagosan 25 490 forintba került, míg a lencsék országos átlagára 16 100 forint volt. 2022 februárjához viszonyítva a szemüveglencse több mint 47 százalékkal lett drágább, és a szemüvegkeretek ára is majdnem negyedével emelkedett.

Azok egy fokkal jobban jártak, akik kontaktlencsét használnak, ezek átlagára az egy évvel korábbihoz képest csökkent a statisztikai hivatal adatai szerint (-1,6%), és 2022 februárhoz képest is "csak" 14,1 százalékkal kerültek többe az előző hónapban.

Ahogyan a grafikonon is látható, a drágulás lassítani látszik, viszont kérdéses, hogy mi várhat az idei évben arra a több mint 1,3 millió magyarra, aki a 2022-es népszámláláson arról számolt be, hogy vannak valamilyen szintű látási nehézségei. Arról ugyanakkor nincs statisztikája a KSH-nak, hogy ezen emberek közül hányan használnak valamilyen látásjavító eszközt, mindenesetre vélhetően több százezren szívhatják a fogukat, ha szemüveget, kontaktlencsét kell vásárolni. A Pénzcentrum szakértőkkel járta körbe, mi várható 2024-ben a hazai látszerpiacon.

Importra szorul az ország

Kis Arnold, a Magyar Optikus Ipartestület elnöke kérdésünkre kijelentette: átlagosan az infláció mértékével megegyező áremeléssel mindenképp számolhatnak 2024-ben azok, akik szemüveget, kontaktlencsét vásárolnak. Hozzátette: vannak gyártók, kereskedők, akik kevesebbet érvényesítenek, de ha a teljes fogyasztói kosarat nézzük, akkor érezhető a drágulás - amelynek szerintük az üteme lassabb, mint az előző éveké.

A hazai optikai piac termékeinek csak kis részét gyártják itthon. Az alapanyagot, félkész és késztermékeket külföldről, első sorban az EU-ból és Kínából importáljuk. Az euró és a dollár árfolyam igazodása alapjaiban határozza meg egy termék hazai árát. Ezen kívül az EU-ban is jelentős az infláció (ha nem is annyira mint itthon), valamint a munkaerőhiány. Mindehhez hozzátartozik az üzemanyagok árának folyamatos ingadozása, ami azt eredményezi, hogy megnőttek a szállítási költségek

- részletezte az Ipartestület elnöke, aki mindennek ellenére nem látja, hogy kevesebb szereplő lenne a hazai piacon, sőt, a Covid lecsengése óta jelentősen nőtt az üzletek száma. Számos új szereplő jelent meg nem csak a kis optikák körében, de a nagyobb láncok is kaptak versenytársakat. Kérdésünkre kifejtette, szerintük nem tapasztalható, hogy a vásárlók lejjebb adtak igényeikből és az olcsóbb termékek felé fordultak

Az elmúlt években nagyon látványos edukáció történt az optikai piac fogyasztói számára mind az érdekvédelmi szervek, mind a forgalmazók, mind a divatipar - itt elsősorban azokra gondolok, akik az egyediséget, a személyre szabhatóságot és fenntarthatóságot tartják szem előtt - által. A végfelhasználók nyitottabbak a magas minőségű lencsék, a személyre szabott egyedi megoldások, valamint a speciálisabb élethelyzetek megoldásai (pl. Munkaszemüveg) iránt. Ez magasabb vásárlói kosarat eredményez, így minőségben nem lépnek lejjebb

- mondta Kis Arnold.

Súlyos ára lehet a forintgyengülésnek

Valner Szabolcs, az eOptika alapítója úgy látja, hogy a piacot alapvetően három tényező mozgatja: egyfelől a piac alapvetően euró vagy dollár árazású, így a forint árfolyamváltozása a legnagyobb egyedi tényező az árkilengéseknél.

Míg tavaly előnyös volt a kedvező, ebben az évben biztosan árfelhajtó jellegű az árfolyamváltozás szerepe

- magyarázta a szakember, aki szerint a drágulást hajthatja az is, hogy a márkás termékek gyártói évről évre emelik áraikat, hiszen ez elvárt tőzsdén jegyzett cégeknél és megengedhető relatív ár-rugalmas termékeknél. "Viszont már tavaly is csak a horribilis magyar infláció mértéke alatt mertek emelni" - tette hozzá.

A harmadik, és 2024-ben a legjelentősebb tényező a belföldi kereslet visszaesése, valamint a jelentős eltolódás az olcsóbb, vagy akciósabb termékek felé. Ez visszafogottabb áremelésre kényszeríti azt, aki egyébként normális piaci körülmények között magasabb százalékkal emelne. Ennek tükrében mi azt várjuk, hogy idén is várhatóan 5-10%-kal fognak emelkedni a termékek árai

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- fogalmazott. A cég várakozásai szerint idén már nem fognak árfelhajtóként szerepelni azok a tényezők, amelyek a Covid alatt és után jelentősek voltak: a gyártási kapacitások szűkössége vagy a brutális szállítási díjak. 2024-re már többnyire helyreálltak az optikai ellátási láncok a világban.

Emellett jelentős tényezőként emlegette a spórolási szándékot, amely jelentős mértékben megfigyelhető az eOptika vásárlóinak körében is, méghozzá három formában is:

Az emberek, ha tudják, halasztják a vásárlásaikat. Például, ha csak nincs eltörve a szemüveg és nem lát az illető nagyon rosszul, akkor akár később is tud új szemüveget készíttetni. Megfigyelhető, hogy jelentős az elmozdulás az olcsóbb termékek felé, azaz az, hogy a korábban használt, drágább, márkás termékeket olcsóbbakkal helyettesítik a vevők. Szintén jelentős az elmozdulás az internetes vásárlás felé, ahol általában sokkal olcsóbban meg lehet vásárolni a termékeket. Az is látható, hogy szívesebben vásárolnak akciók kereteiben a vevők, ezzel többet spórolva, vagy megélve a spórolás élményét

- magyarázta Valner Szabolcs, aki szerint ehhez az új piaci környezethez alkalmazkodik minden gyártó és kiskereskedő.

A márkás gyártók egy része például olyan márkákat emelt be a portfóliójába, amik a jobb ár/érték arányú szegmensben is jól versenyeznek. Mi is tervezzük letörni az inflációt: kínáljuk valamennyi olcsóbb márkát, folyamatos akciókat tervezünk, és jó áron igyekszünk beszerezni, gyártani és eladni. Főként nagy méretünkből és hatékonysági tartalékainkból kigazdalkodni az alacsony árakat.

Arra a kérdésünkre, hogy a szállítási költségek emelkedése és a vörös-tengeri helyzet mennyiben befolyásolja a hazai látszerpiacot, a cégvezető azt mondta, mivel az optikai termékek relatíve magas hozzáadottértékű termékek, a szállítási költség nem kiemelkedő része a teljes költségnek és így be tudnak nyelni valamennyi szállítási költség-változást a gyártók is, jelenleg ezt látni.

A vörös-tengeti válság a kisebb készlettel bíróknál nyilvánvalóan időszakos készlethiányt okozhat, ha több héttel később érkezik meg, vagy a magasabb díjak miatt nehezebben szállítható az alkatrész vagy szemüvegkeret. De ezen a Covid alatti ellátási lánc-nehezésegek miatt megtanult túlkészletezés segít: az európai árukészletek szintje relatíve magas és véleményem szerint nem fog jelentős fennakadást okozni a Szuezi-csatorna elkerülése sem

- értékelte a helyzetet.

Címlapkép: Sóki Tamás, MTI/MTVA