Fény derült a boltok nagy mirelitzöldség-titkára: ha ezt veszed, fele pénzből is kijössz

Sok zöldség esetében azt mondhatjuk, jóval olcsóbb ha az ember fagyasztva veszi meg, mintha frissen. Egyes esetekben a különbség brutális, akár kétszeres is lehet a friss növény javára. Az sem mindegy persze, hogy valamiből konzervet vagy fagyasztottat vásárol az ember, mert például a zöldborsó esetében óriási árkülönbségek vannak.

Télen, mikor mindenféle légúti fertőzések támadják a lakosságot, különösen fontos a megfelelő vitaminbevitel a táplálkozással. Igen ám, de a szabadföldi növénytermesztés ilyenkor igencsak téli álmát alussza, úgyhogy a különböző főzéshez használt alapzöldségek beszerezése problémás lehet. Illetve, ha talál is az ember kedvére való finomságot a piacon vagy a boltokban, akkor annak meg is kérik az árát. Biztosan drágább most, mint amikor szezonja van.

Adja magát tehát a kérdés: hol és milyen zöldséget éri meg ilyenkor a legjobban vásárolni? Mostani cikkünkben azt fogjuk megvizsgálni néhány klasszikus példán, hogy frissen vagy éppen fagyasztott formában éri-e meg jobban hozzájutni kedvenc zöldségeinkhez. Az összehasonlításban szerepelni fog a kelbimbó, a karfiol, a brokkoli, illetve a csiperkegomba. Valamint bónuszként összevetjük majd a konzerves és fagyasztott zöldborsók árát is, ez utóbbi az első szórásból azért fog kimaradni, mert frissen a 7. heti állapotok szerint Budapesten sem a Fehérvári, sem a Vámház körúti piacon nem volt elérhető.

Friss vagy mirelit? Ez itt a kérdés

Összehasonlításunkhoz fontos tudni, hogy a piaci adatokat a Piaci Árinformációs Rendszerből vettük (PÁIR). Ezek mindegyike a 2024. 7. heti állapotokat tükrözik, és két fogyasztói piacról származnak az árak, egyik a Fehérvári, másik a Vámház körúti piac. Emellett a friss zöldségek árát vizsgáltuk még a Spar, a Tesco, illetve az Auchan online boltjában, és ugyanitt néztük meg azt is, hogy adott boltban, mennyibe kerülnek ugyanezek a zöldségek fagyasztva. Fontos megjegyezni, hogy mind a friss, mind a mirelit árak vizsgálatakor az elérhető legolcsóbb egységárat vettük figyelembe, ezek túlnyomórészt sajátmárkás termékeket jelentettek.

Vessük össze először azt, hogy a friss zöldségek árai között milyen különbségek mutatkoztak a piacokon és a boltokban. A kelbimbó kilós átlagára a Vámházkörúti piacon 1800 forint volt a vizsgált időszakban, míg a karfiol kilójáért 780 forintot kértek a Fehérvári piacon. Brokkolit mindkét piacon találtunk, a Fehérvárin 1699 forint volt kilója, míg a Vámház körúton 1290 forintért árulták. Csiperkegombát is találtunk mindkét helyen, előbbin 1699 forintba, utóbbin 1198 forintba került kilója a PÁIR legfrissebb adatai szerint.

Ehhez képest például a kelbimbó kilós ára a Tescóban 1998 forint volt, a többi üzletben pedig nem találtunk ajánlatot. A karfiolok árait nem igazán tudjuk összehasonlítani, mivel a piacon kilós ár szerepel, a boltokban viszont darabra árulják őket. Azt viszont látjuk, hogy egy darab karfiol a Sparban volt most a legolcsóbb, 999 forint, míg a másik két boltban 1199 forintba került.

Kilós alapon összehasonlítható viszont a brokkoli, ami például a Fehérvári piacon volt a legdrágább (1699 forint), a Sparban 1598 forintba, a Tescóban és az Auchanban pedig 1398 forintba került. A Vámház körúti piac 1290 forintos kilós ára tehát veri az összes többit. A csiperkegombánál viszont más a helyzet, azt a boltok igen drágán mérik. Legdrágábban az Auchan, kilós ára 1998 forint volt, de a Tescóban is 1799 forintba került egy kiló. Ezeket követte a Fehérvári piac és a Spar ajánlata, ezeken a helyeken egy kiló gomba 1699 forintba került, míg a Vámház körúton a piacon csupán 1198 forintba.

Az adatok alapján azt mondhatjuk, hogy ha friss zöldségről van szó, akkor a Vámház körúti piac elég jó áron szolgáltat átlagosan, ehhez képest viszont a Fehérvári piac elég drága, általában drágább, mint a boltokban kapható zöldségek. Na de mi a helyzet a mirelitekkel? A fagyasztott zöldségek mindegyikénél elérhető volt a kilós egységár, így mindegyik termék jól összehasonlítható friss társaikkal. A friss társak esetében átlagoltuk a bolti és a piaci árakat. Illetve hangsúlyozzuk, az itt szereplő bolti árak kilós egységárak, a termékek valósz kiszerelése különböző, még akkor is, ha törekedtünk hasonló kiszerelések kilós egységárait vizsgálni.

Ha megnézzük az adatokat, azt találjuk, hogy igen nagy a szórás, és nem árt jól megnézni, milyen zöldséget, hol, milyen formában vásárol meg az ember. A kelbimbó esetében a friss termékek ára igen magas, annál sokkal olcsóbb, akár fele annyiért is kijöhet egy sajátmárkás termék megvásárlásra. A bolti és piaci friss átlagárunk 1899 forint, de például a Sparban 998 forintért lehet kapni mirelit kelbimbót, de a Tescóban is csak 1264 forintba kerül belőle egy kiló. Igaz, az Auchan esetében például nincs szignifikáns különbség a termék friss és mirelit kiszerelése között.

Karfiolt kilós áron csak egyetlen piacon találtunk, itt viszont elég olcsó volt, 780 forint. Ennél minden boltban többe kerül a fagyasztott karfiol, de a Tescóban a legolcsóbb, ott 1042 forint, az Auchanban 1119 forint, míg a Sparban 1465 forintra jön ki. A brokkoli esetében már nem ennyire egyértelmű a dolog, a zöldség friss és mirelit ára ugyanis gyakorlatilag mindenhol körülbelül ugyanannyi. Egyedül az Auchanban drágább majd 400 forinttal a mirelit a friss átlagokkal szemben. Érdekesség, hogy a hiperben is 500 forinttal olcsóbb a mirelit brokkoli, mint a friss.

A csiperkegomba viszont frissen és egészben elég drága mulatság, a bolti és piaci átlag 1832 forint. Igaz, ezt az árat igazán a bolti árak húzták felfelé, hiszen ne feledjük a Vámház körúti piacon a friss csiperkegomba kilója 1200 forint volt csupán, ez olcsóbb lenne minden mirelitnél. Átlagokat tekintve viszont jobban jövünk ki a bolti fagyasztatott árukkal, ráadásul ezek fel is vannak aprítva, szóval egyszerűbb velük bánni.

Összességében azt mondhatjuk tehát, hogy egyes fogyasztói piacokon összességében jobban megérheti friss zöldséget venni télvíz idején, mint a boltokban, ám ez nem minden piacra igaz. A drágább piacok ugyanis drágábbak a bolti áraknál. A fagyasztott termékek esetében sem egyértelmű a kép, nagy eséllyel kelbimbót és csiperkegombát olcsóbban tudunk venni fagyasztva, mint frissen, viszont a brokkoli körülbelül ugyanannyiba kerül. Ehhez képest a karfiol minden bizonnyal olcsóbb frissen, mint fagyasztva, de ez azért attól is függ, hogy a boltok által árult darabként elszámolt karfiol voltaképpen mennyit nyom. Ezt viszont webshopon keresztül nem tudjuk ellenőrizni.

Mi a helyzet a zöldborsóval?

Zöldborsót friss formájában nem találtunk sem a piacokon, sem pedig az üzletekben. Azt viszont meg tudtuk nézni, hogy a fagyasztott termékek vagy éppen a konzerv/befőttes üveges kiszerelésű borsók az olcsóbbak. Gyorsan lelőjük a poént, az általunk vizsgált boltláncok kínálatában sokkal olcsóbb megvenni a fagyasztott zöldborsókat, mint konzervben vagy befőttes üvegben.

A vizsgálati módszer itt is hasonló volt, mint a korábbi zöldségek esetében. Minden boltban a legolcsóbb egységáron kapható termék árát tüntettük fel, és ezeket hasonlítottuk össze. Ahogy látható, szinte minden bolt esetben a mirelit zöldborsó majdnem feleannyiba kerül, mint a konzerves vagy üveges kiszerelésű.

A Sparban és a Tescóban egyaránt 664 forint volt a legolcsóbb fagyasztott termék, míg az Auchanban 799. Ehhez képest a legolcsóbb üveges kiszerelésű borsó kilós ára 1108 és 1109 forint volt a Sparban és az Auchanban, miközben a legolcsóbb konzerves darab 1128 forintba került ugyanebbe a két boltban. A Tesco esetében viszont a legolcsóbb konzerv már 1498 forintért volt elérhető, ami 133 (!) százalékkal magasabb, mint a legolcsóbb mirelit termék.

Majdnem két és félszer drágább is lehet tehát, ha valaki konzerv borsót vesz a fagyasztott helyett.

Az árkülönbség tehát igen jelentős, nem szabad azonban elfelejteni, hogy a konzerves és üveges kiszerelésű zöldségek gyakorlatilag konyhakészek, azokkal nem kell már semmit sem csinálni. Míg a fagyasztva vagy frissen megvásárolt élelmiszereket biztosan hőkezelni kell még, ami értelemszerűen idő. Az tehát egyfajta technológiai adottság, hogy a fagyasztott borsó olcsóbb, mint másik két társa, viszont a különbségek jelentősek, ezért nem árt ha ezzel számolnak a vásárlók.