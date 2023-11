Ezek a magyarok kedvenc karácsonyi ajándékai: itt a lista, ezek mindig a fa alá kerülnek

Advent közeledtével gyerekek és felnőttek egyaránt elkezdik a visszaszámlálást az ünnepekig. Míg azonban a kisebbeket a „Mennyit kell még aludni karácsonyig?” kérdés foglalkoztatja, a felnőttek gondolatai rendszerint a „Mit kell még beszerezni karácsonyra?” körül forognak. Függetlenül attól, hogy ki mit tervez, visszafogott karácsonyozást vagy nagyszabású ünneplést, kisebb vagy nagyobb bevásárlásra szükség van.

A Tesco - mint közleményében fogalmaz - idén vásárlóival együtt készül a karácsonyra, hétről hétre változatos és nagymértékű kedvezményeket nyújtva termékeire, hogy még több minden kerülhessen a fa alá és az ünnepi asztalra.

Ahány ház, annyiféle karácsonyozás a meghitt ünnepléstől a nagycsaládi összejövetelekig, a tradicionálistól a modernig. Bármi is legyen az elképzelés az idei karácsonnyal kapcsolatban, a Tescónál minden szükséges ünnepi összetevő egy helyen megtalálható. Érdemes ezeket apránként, hétről-hétre beszerezni, mivel az áruházlánc folyamatosan nyújt akciókat a különféle termékcsoportokra. A Clubcard-tagok pedig még több kedvezményes árú terméket találnak a polcokon és online.

Mi jó falat

A Tesco a közkedvelt harcsa, ponty és lazac trión kívül olyan különleges hústermékeket is kínál az ünnepekre, mint a galamb, a fácán, a konfitált kacsa, a liba, a bárány vagy a szarvas. Ezekből válogatva a hagyományos ízek kedvelői éppúgy találhatnak kedvükre valót, mint az újhullámos vonalat követők. Az ízletes fogások kísérőjeként az áruházláncnál kiváló borok is kaphatók nagy kedvezménnyel, legyen szó ismert hazai pincészetek termékeiről vagy külföldi termelők prémium nedűiről.

Finest jelöléssel nemcsak a Tesco sajátmárkás minőségi borai érhetők el kedvező áron, de többek között a Szamos által készített szaloncukrok és bejglik vagy az egyre népszerűbb panettone. A helyben sütött bejglik közül mákos, diós és gesztenyés közül választhatnak a vásárlók, az egyéb édességek sorából pedig idén sem hiányzik a habkarika, a mézeskalács-figurák és építhető házikó, a stollen, a torta- és süteményalapok vagy a frissen sütött babka, flódni és rétesek. A szaloncukorválaszték legalább ennyire színes: a leggyakrabban vásárolt zseléstől és Milka mogyoróstól a zserbóson és robbanó cukroson át az islerízűig, illetve Erős Pistásig terjed a 70 fajtát tartalmazó sor.

A legmagasabb minőséget képviselő Tesco Finest sajátmárkás termékek kínálatát olyan ételkülönlegességek is gazdagítják, mint a mediterrán antipasti-, tapas- és olívabogyó-válogatás vagy a katalán kolbász, illetve a cheddar, brie, kecske- és krémsajtok. Ezek az egyedi ízek jól kiegészíthetik a főfogásokat a délutáni családi beszélgetések vagy filmnézések alkalmával.

Jaj, de szép a karácsonyfa

Az ünnepi hangulat megteremtésében hatalmas szerepe van a dekorációnak. A Tescóban 45 féle égősor és 39 féle dekorációs világítás érhető el, emellett az áruházlánc mintegy 300 féle karácsonyfadíszt és 200 különböző otthoni dekorterméket kínál. A hagyományos gömbdíszek mellett a választékban megtalálhatók angyalkák, fadíszek és retro szalma- vagy szövetdíszek, illetve DIY barkácsmodulok, melyekből adventi koszorú vagy összeszerelhető díszek készíthetők.

A Tesco egyúttal a fáról is gondoskodik: az áruházláncnál több különféle műfenyő is kapható a fehértől a szűkösebb térrel rendelkező lakásokba ideális keskenyebb kialakításún át a 210 centiméter magasig, mely utóbbi sűrű ágaival a tömött fákat idézi. Az áruházláncnál december 24-ig 30 százalékkal olcsóbban szerezhető be bármely karácsonyi függődísz, műfenyő és világítás a hűségkártyával rendelkezőknek. Akik pedig hagyományos fenyőfa vásárlásával készülnek az ünnepekre, a Tesco áruházak parkolójában válogathatnak a különféle méretű és fajtájú példányok közül.

A legszebb ajándék

A Tesco vásárlói az üzletekben vagy online jó eséllyel megtalálják az ideális ajándékot szeretteiknek, ízléstől és korosztálytól függetlenül. A legkelendőbb ünnepi játékok a LEGO, az X-shot, a babák és a távirányítós autók, de ezeken kívül is számos játék kapható akár 30 százalékos kedvezménnyel Clubcard felmutatása esetén. A könyvek között a Tescóba betérők a gyerekeknek és felnőtteknek is találhatnak kedves meglepetéseket, legyen szó mesekönyvekről, ifjúsági regényekről, szakácskönyvekről vagy olyan slágerkiadványokról, mint például Frei Tamás legújabb krimije, esetleg a Harry Potter Varázsalmanach.

Az elektronikai kiegészítők, konyhai vagy háztartási kisgépek, szépségápolási eszközök továbbra is népszerű ajándéknak számítanak, melyek között mindig vannak akciós termékek, így érdemes megnézni, hogy például a hőn áhított forrólevegős sütő vagy wireless fülhallgató mikor kapható kedvezményesen.

A karácsonyt megelőző időszakban az F&F ruházati márka is számos alkalomhoz illő darabbal várja a vásárlókat. A kínálatban találhatók elegáns karácsonyi szettek, bohókás karácsonyi pulcsik, karácsonyi pizsamák és hálóruhák, valamint a téli bekuckózáshoz tökéletes, kényelmes, pihe-puha szabadidőruhák is, melyek ajándékként akár a fa alá is bekerülhetnek. A széles választékban a család minden tagjának találni valami hasznos és divatos ruhadarabot, hétről hétre különböző típusú és mértékű, akár 50 százalék kedvezménnyel.