Agyad eldobod: ennyivel olcsóbb a román Lidl, mint a magyar

Újabb ár összehasonlító videó tűnt fel a TikTok-on, ami most a magyar és a román Lidl árait próbálta meg egymás mellé helyezni. Mutatjuk, hogy mik azok a termékek, amit biztosan olcsóbban tudsz beszerezni Romániában.

Jó ideje divat már a TikTok-on, hogy a tartalomgyártók, ha külföldön járnak csinálnak egy ár összehasonlító videót. Most Szabó Lili mutatta meg, hogy egyes termékek mennyibe kerülnek a romániai Lidl-ben, illetve mennyit kell értük itthon fizetnünk.

Az első, különösen szemet szúró termék az előre csomagolt saláta levelek, amik közül éppen a bébispenótot választotta ki a tiktokker. Átszámolva ez a termék 435 forintba kerül kint, míg itthon 700-800 forintot kérnek el érte. A zöldség-gyümölcsénél maradva azt is sokkoló látni, hogy egy ránézésre 125 grammos áfonya kint 615 forint, míg itthon 1800 forintba kerül.

A Lidl sajátmárkás pörkölt mandulájának csomagja 962 forintba kerül, míg ugyanez a zacskó egy magyar üzletben már 1399 forint. Ezzel párhuzamosan egy csomag sonka itthon 699 forint, Romániában pedig 577 forintot kérnek el ugyanezért a termékért. Ez viszont még csak a jéghegy csúcsa: a Barilla tészta a román Lidl-ben 423 forintba kerül, míg itthon 1199 forintba kerül ugyanaz a félkilós spagettitészta.

Persze van példa arra is, hogy valami itthon kerül kevesebbe. Ilyen a sajátmárkás csokis keksz, ami Magyarországon 465 forint, míg Romániában 500 forint, de a liszt is olcsóbb itthon: 1 kg ugyanis a román Lidl-ben 146 forintba kerül, míg itthon 139 forintba. Ahogyan a cukrot is jobban megéri itthon vásárolni. Kint kereken 400 forint ugyanis egy kiló kristálycukor, míg itthon 395 forintért vesztegetik ugyanezt a terméket.