Meglépte a Tesco: teljesen új élelmiszerek érkeztek a boltokba

Áprilist követően ismét bővítette tudatos táplálkozást támogató termékválasztékát a Tesco. Ezúttal a termékkörbe tartozó friss élelmiszerek kínálata nőtt átlagosan 50 százalékkal. Az áruházlánc elsősorban a hozzáadottcukor-mentes termékeinek körét bővítette, valamint több olyan magyar vállalkozással is együttműködést kezdeményezett, melyek termékeivel a vegán élelmiszerek választékát növeli. A Pénzcentrum a részletekről, a fejlesztésekről és a trendekről kérdezte Kámán Tamást, az áruházlánc beszerzési igazgatóját.

Tipikusan kik vásárolják a tudatos táplálkozást támogató termékeket?

Napjainkban egyre többen keresik az egészségtudatos, illetve fenntartható táplálkozásba beilleszthető élelmiszereket egészségügyi megfontolásból (étkezési intolerancia) vagy életmódjukból adódóan. Ezek a vásárlók a speciális étkezési igényeknek megfelelő, de minőségi és finom termékeket keresik.

Kategóriájában az egyik legdinamikusabban fejlődő kínálat az országban a Tescóé. A bio, fehérjedús, vegetáriánus és vegán, mentes, valamint szénhidrát-, só- és zsírcsökkentett, valamint hozzáadott cukrot nem tartalmazó termékeink közül válogatva vásárlóink minden étkezési igényhez egy helyen vásárolhatnak be. Ezek az árucikkek jól látható és könnyen beazonosítható kihelyezést kaptak polcainkon, a hűtést vagy fagyasztást nem igénylők pedig áruházainkon belül mind egy részlegen belül találhatók meg, ezzel is könnyítve a bevásárlást.

Mást keresünk a tudatos táplálkozásban, mint a régiós országok vagy Nyugat-Európa? Van olyan termék vagy kategória, ami nálunk kiugró értékesíttési számokat produkál?

2021 júliusában jelentettük be közép-európai szintű együttműködésünket a WWF-fel, amely elősegíti a fenntartható és megfizethető élelmiszer-fogyasztásra való átállást Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában. A WWF 6 könnyen megjegyezhető alapelvet határozott meg, amelyeket napi szinten követve tudatosabb döntéseket hozhatunk azzal kapcsolatban, hogy mit és hogyan eszünk.

Ezek között is szerepel a több növényi alapú élelmiszer, a kevesebb hús, valamint a kevesebb magas zsírtartalmú, sós és cukros étel fogyasztása. Az iránymutatások tökéletesen egybevágnak azzal, amilyen irányba a fogyasztók is egyre inkább elmozdulnak Magyarországon, illetve a régióban.

Léteznek trendek a tudatos táplálkozást támogató termékek piacán is? Mást keresnek a vevők, mint pár évvel korábban?

A Tesco megbízásából a Dunnhumby 2021 novemberében végzett felmérése szerint a válaszadók 53 százaléka egészségügyi megfontolásból, illetve betegségmegelőzési célzattal, 33 százalékuk egészségfókuszú életmódja miatt választja ezeket, míg 32 százalékuk súlyt szeretne leadni a segítségükkel. A megkérdezettek 78 százaléka számára a tudatos táplálkozás zöldségekben és gyümölcsökben gazdagabb étrendet jelent, 66 százaléknak pedig a cukorbevitel csökkentését. 58 százalék azok aránya, akik az összetevőkre figyelnek oda, illetve készételek vásárlása helyett inkább otthon főznek, 48 százalék pedig kevesebb feldolgozott ételt fogyaszt.

Az öt leginkább keresett termékkategóriába tartoznak az alacsony cukortartalmú, illetve hozzáadott cukrot nem tartalmazó termékek, a termelői árucikkek, valamint a csökkentett zsírtartalmú és laktózmentes termékek.

Ezen felül azt látjuk, hogy egyre többen keresik a növényi alapú, vegán élelmiszereket akár etikai, akár környezetvédelmi okokból vagy az egészséges táplálkozás miatt.

Melyik a népszerűbb: a főzéshez szükséges alapanyag vagy a készétel, félkészétel?

Választékunkat természetesen az igényeknek megfelelően alakítjuk ki, melyben a készételek aránya jelentős. A kínálatot számos hazai szállító gazdagítja, melyek között kisebb cégek termékei is megtalálhatók. A teljesség igénye nélkül említem a Polcz adalékmentes készételeit, a Hesters’s Life és a Viblance mindenmentes reggelizőtermékeit, a Biorganik vegán élelmiszer-készítményeit, gluténmentes liszt-, illetve tésztavonalon a Wise Food és a Civita termékeit, a Majomkenyér mentes és vegán kekszeit vagy a Foody mentes ropogtatnivalóit, köztük olyan finomságokkal, mint a hummusz- és lencsecsipsz.

A trendeket követve a nagyobb gyártók is egyre több, a hagyományos ételeket és ízeket helyettesítő, speciális alternatívát vezetnek be a piacra.

A hálózatunkban elérhető laktózmentes tej-, illetve tejkészítmények szállítói között van például a Sole-Mizo, az Alföldi Tej, a Szarvasi Mozarella és a Tolnatej. A Danone jól ismert Alpro vegán joghurtjai vagy reggelizőitalai is megtalálhatók a polcainkon, akárcsak a Sága vegán fagyasztott termékei vagy a Landhof vegán húskészítményei. Míg vegán müzliket, granolákat, kásákat és proteinszeleteket a Cerbona termékkínálatából is választhatnak a vásárlók.

Emellett természetesen sajátmárkás termékeink körét is folyamatosan bővítjük. Például növényi alapú készételeinket tartalmazó Plant Chef választékunkkal nemcsak a vegetáriánusok vagy a vegánok, hanem a hagyományos étkezést követők is változatosabbá tehetik étrendjüket. A fagyasztott és hűtött ételek között olyan különlegességek is vannak, mint a vegán gombaburger vagy bolognai spagetti, de vegán jégkrémek vagy növényi alapú kolbászok is a kínálat részét képezik. A Tesco Free From és Tesco Plant Chef márkanevek alatt forgalmazott termékeink közül az idei Mentes-M versenyen összesen 7 nyert el díjat. A megmérettetésen díjazták a gouda sajtunkat, az őszibarack-mangó ízű joghurtunkat, kukorica- és rizslisztes spagettinket, étcsokis–földimogyorós–pisztáciás szeletünket és a többmagvas gluténmentes szeletet, valamint a Tesco Plant Chef csicseriborsóból és szezámmagból készült krémjének petrezselymes avokádópépes és aszaltparadicsom-pépes verzióját.

Hogy fejleszt ebben a szegmensben Tesco? Mik a vállalások, illetve melyek a legnépszerűbb termékek?

Az igények mentén két etapban is bővítettük idén a tudatos táplálkozást támogató termékválasztékunkat. Legutóbb, októberben 50 százalékkal növeltük a kategórián belül a friss termékek kínálatát. A legnagyobb mértékben a hozzáadott cukrot nem tartalmazó termékkör fejlődött tovább. Becsült adatok szerint ugyanis 2021-ben Magyarországon a 20 és 79 év közötti felnőtt lakosság 7 százalékát érintette a cukorbetegség, míg a prediabétesznek megfelelő csökkent glükózintoleranciával (IGT), illetve emelkedett éhomi vércukorral (IFG) a magyarok további 3,5, illetve 3,8 százaléka küzd.

Így egyre többen figyelnek oda a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által is ajánlott egészséges étrendre, amely többek között a hozzáadott cukrok kerülését tanácsolja. Folyamatosan növekvő igényt tapasztalunk tehát a hozzáadott cukrok étkezésből való kiiktatására, ezért is bővítettük októberben az ezt kielégítő termékszegmenst frissáru-választékunkon belül.

Tavaly amellett köteleztük el magunkat, hogy 2025-ig háromszorosára növeljük a növényi alapú húshelyettesítők értékesítését, miközben az egyéb vegán termékekre is egyre nagyobb a kereslet. Így több új hazai szállítóval is megállapodtunk, köztük olyan kis manufaktúrákkal, mint a Bioorganik, a 827Market, a Vegan Grill, a Vega-Farm vagy az All In Natural Food. Együttműködésünknek köszönhetően immár 137 százalékkal több friss vegán élelmiszer közül válogathatnak vásárlóink. Az új szállítók termékei révén többek között vegán sonka, felvágottak, virslik, grill- és gabonakolbászok kerültek a hűtőpultokba, de számos új desszert, szendvicskrém vagy félkész étel is gazdagítja a kínálatot, a szójaalapú termékek helyett pedig a borsóalapú húshelyettesítők kerültek előtérbe a Tescónál.

Örömmel tapasztalom továbbá, hogy velünk együttműködve a hazai gyártók egyre nagyobb számban fejlesztenek olyan termékeket, melyekkel egyszerre több táplálkozási igényt is lefednek. Főként a desszertek kategóriájában kaphatók ilyen termékek a Tescóban, amelyek laktózmentesek, egyben vegánok és hozzáadott cukrot sem tartalmaznak.

Címlapkép és fotó: Tesco