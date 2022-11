Kiderült a nagy rántott sajt titok: nagyon nem számol jól, aki így spórolna a csúcsdrága trappistán

Bár első látásra a gyorsfagyasztott rántott trappista sajtok ára nem szállt el annyira, mint a sima trappista sajté, ha jobban megnézzük a legolcsóbb termékek összetevőit, hamar kiderül: a szóban forgó mirelit áruk egyikében sem éri el még az 50 százalékos arányt sem maga a sajt. Ha pedig így számolunk, akkor ezekből az árucikkekből összesen kb. két kilónyi terméket kellene vennünk ahhoz, hogy azokban legyen egy kiló sajt. Így pedig már nagyon nem jön ki jól a matek.

Ahogy arról a korábbi hónapokban a Pénzcentrumon rendszeresen beszámoltunk, a trappista sajt kilós átlagára valósággal kilőtt 2022-ben. Ha a legfrissebb, október inflációs adatot vesszük alapul, akkor a magyarok kedvenc sajtja átlagosan 99 (!) százalékkal kerül több most, mint egy évvel korábban.

Az idei évi gigászi drágulás súlyossága pedig még sokkolóbb akkor, ha megnézzük, hogy az idei évet megelőző két évben, tehát 2019 és 2021 októbere között a trappista sajt átlagos drágulása mindössze 13 százalékos volt. A gigadrágulás következtében mostanra oda jutottunk, hogy egy kiló sajtért nem kevesebb, mint 4 050 forintot kell kifizetni, pedig tavaly októberben még csak 2 040 forintot kellett.

A gigászi sajtdrágulás farvizén kíváncsiak lettünk arra, vajon a gyorsfagyasztott rántott trappista sajtok mennyire követték le a drágulást, illetve, hogy azokat a termékeket most milyen áron lehet megvásárolni. Elől járóban annyit, hogy első pillantásra a kilós egységárakat nézve, elég jó üzletnek tűnhet most rántott trappistát vásárolni, ahelyett hogy valaki simán csak a sajtot venné meg, viszont a csomagoláson az összetevők listáját átböngészve már koránt sem erre a megállapításra jut az ember.

Hol a sajt a mirelit rántott trappistából?

Azért, hogy legyen összehasonlítási alapunk, 2 hipermarket és egy szupermarket online kínálatát néztük meg gyorsfagyasztott trappista sajt fronton. A két hiperben ugyanannak a márkának a terméke volt a legolcsóbb, kilós áron az egyik üzletben 3 287 forintba került egy zacskó rántott trappista sajt, míg a másikban 2 778 forintba.

A megvizsgált szupermarket online kínálatában szereplő rántott trappista sajt kilós ára 2 442 forintba került, ami így a három termék közül a legolcsóbbnak bizonyult. Feltűnő viszont, hogy bármelyik gyorsfagyasztott trappista sajtot is nézzük, kilós egységáron bőven elmaradnak attól az ártól, amibe jelenleg egy kilónyi tömbös trappista sajt kerül átlagosan.

A látszat azonban jelen esetben csal. Olyan értelemben legalábbis mindképpen, hogy bár elsőre sokan nem gondolnák, de az általunk vizsgált termékekben maga a sajt aránya egyetlen esetben sem éri el még az 50 százalékos arányt sem. Tehát a szóban forgó gyorsfagyasztott rántott trappista sajtok esetében a sajt a termék kevesebb, mint felét alkotja, a többi panír.

A hipereknél kapható legolcsóbb termék esetében a trappista sajt aránya 42 százalék, amire összességében 48 százaléknyi panírmorzsa, ivóvíz, napraforgó-étolaj és panírpor jut. Öröm az ürömben, hogy legalább egyenként egyik nem sajt összetevőből sincs több, mint magából a sajtból.

A szupermarket legolcsóbb termékében ugyanakkor ez már nem így van. Igaz, ez a mirelit a legolcsóbb, a maga 2 442 forintos egységárán, de ezért csupán 37 százaléknyi (minimum) trappista sajt járt, a termék akár több mint 60 százaléka tehát panír is lehet.

Ha így nézzük a gyorsfagyasztott rántott trappista sajtok kilós egységárát, akkor már nem is érik meg annyira a csúcsdrága sima trappista sajthoz képest sem.

Árulkodó adat egyébként, hogy egy átlagos trappista sajt 100 grammjában 25 gramm környékén van a fehérje arány, tehát meglehetősen magas számmal találkozunk. Ehhez képest a gyorsfagyasztott rántott trappista sajtok esetében a fehérje aránya 14 gramm körül mozog, tehát jóval kevesebb. Ez is jól mutatja, hogy azoknak a termékeknek több mint a fele igazából maga a panír. Ha így nézzük tehát, akkor az általunk vizsgált termékekből legalább 4 csomagnyit (még ez sem lenne 2 kg) kellene vennünk ahhoz, hogy hasonló mennyiségű sajtot együnk ahhoz képest, mintha vennénk két kiló trappistát. Utóbbi jelenlegi átlagárakon nézve 8 000 forintos kiadást jelentene, 8 csomag viszont még az általunk vizsgált rántott trappista sajtból is majd 9 800 forintunkba kerülne.

Kijelenthető tehát, hogy még a brutális trappista sajt infláció ellenére is jobban megérné otthon elkészíteni a rántott sajtot, mint mirelitként megvenni. Ráadásul most már nem csak a liszt, de a tojás is árstopos, úgyhogy ezekhez a sajton túl már csak zsemlemorzsára lenne szükségünk.