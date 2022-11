Elindult a karácsonyi roham a boltokban: erre a veszélyre sokan nem gondolnak!

Novemberben kezdetét veszi a karácsonyi vásárlási szezon, ami idén is a Black Friday-el indul. Az online vásárlások viszont nem csak a kedvezményeket vonzzák, hanem az internetes csalásokat is, amire jobb, időben felkészülni. A kiberbiztonsági szakemberek figyelmeztetnek: jobb félni, mint megijedni.

Ami csábító Black Friday ajánlatnak tűnik az nem mindig az, főleg nem az online térben, ahol még egy webáruházat is lehet klónozni, ezért megéri néhány biztonsági előírást betartani. Ilyen például, hogy előzetes vizsgálat nélkül ne kattintsunk az e-mail-ben megküldött hivatkozásra, mindig ellenőrizzük a feladót, illetve a webáruházat, amelynek szolgáltatásait igénybe szeretnénk venni.

„Ne feledjük: ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az általában nem igaz. Éppen ezért sokkal biztonságosabb olyan oldalról vásárolni, amit más ismerünk. Ha mégis idegen oldalra tévedünk, akkor előbb ellenőrizzük a weboldalak címét (URL-jét), és az is hasznos segítség, ha van a gépünkön (telefonunkon és tabletünkön is) fizetett vírusírtó program” – mondta Tóth Roland, a Furbify marketing szakértője, akinek a tapasztalatai szerint még mindig sok a tapasztalatlan internetező és nem csak az idősebb generáció között.

Főleg a felnőtt tartalommal rendelkező oldalak, illetve a közösségi oldalak reklámjai, hamis hírei vagy az e-mailben érkező spam levelek okoznak gondot. Tapasztalataink szerint, akik csak internetezésre, videók nézésére vásárolnak gépet, azok nem szívesen költenek fizetett vírusirtóra, pedig nagy szükség lenne rá. A gépek vásárlásánál érdemes felkínálni a különböző vírusirtó programokat. Általában, akik online rendelnek/fizetnek vagy könyvelői programjuk van a gépen, azok meg szokták vásárolni ezeket a rendszereket, hiszen fő a biztonság

– tette hozzá a marketing szakember.

Megelőzhető, hogy nyomtalanul tűnjön el a pénzünk

Csak az elmúlt évben, a fiktív fekete pénteki akciókkal, több száz millió forintot loptak el a vásárlóktól a hackerek. Viszont az átvert embereknek csak a töredéke fordul a rendőrséghez, inkább be sem vallják, hogy az online támadások áldozatai lettek. Az ideális az lenne, ha mindenki tisztában lenne azzal, hogy mire kattint és hol vásárol.

Nyilván nem lehet mindent kiszűrni, de a legtöbb esetben segítene, ha tudnák az emberek, hogy mit csinálnak. Használjanak vírusírtót, PC-re, notebookra és telefonra egyaránt. Ne iratkozzanak fel hírlevélre, illetve, ha ezt megtették, tudják meg azt is, hogy hol lehet leiratkozni. Ne dőljenek be a nyereményjátékoknak, és ne adják ki a személyes adataikat, bankszámlaszámukat, pin kódjukat senkinek! A gyerekek kiberbiztonságát nem lehet elégszer hangsúlyozni: az Esetnek van szülői felügyeletes csomagja is, amit célszerű már vásárláskor kérni, és beállítani

– adta meg a hasznos tanácsot Tóth Roland, aki szerint itthon az adatvédelem még nagyon gyerekcipőben jár.

Adattárolón nem érdemes spórolni

Egyrészt azért, mert túlságosan megbíznak az emberek a gépekben, pedig ugye gyakorlatilag bármikor elromolhat a HDD vagy SSD és elveszik minden. Főként azok vásárolnak külső adathordozót, akik már egyszer ráfáztak. Többször előfordult az is, hogy külső adattárolóról már nem tudtunk megmenteni az adatokat, szóval még a külső HDD se ad 100 százalékos biztonságot. Az adattárolón nem érdemes spórolni

– mondta a szakember, aki elmondta, hogy érdemes adattároló oldalakat használni, esetleg elő is fizetni rájuk. Azonban nem kell mindent lementeni: a rossz képeket érdemes törölni, mert csak foglalják a helyet, ahogyan a 8-10 éves emailek is.