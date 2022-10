Ez az igazi baromfihorror Magyarországon: a Márton-napi liba, de a csirkecomb is aranyárban lesz

Majdnem duplájába kerülhet a libasült Márton-napra, mint tavaly, ráadásul a csirkecomb ára is az egekben van – adta hírül az RTL Híradó.

Brutálisan nőnek a szárnyas-húsok árai is Magyarországon. A felénél is többel drágult például a takarmány, ráadásul a víziszárnyasok szinte felét elvitte a madárinfluenza. Ez pedig nem sok jóval kecsegtet. A csatorna által kérdezett szakértő szerint például a baromfihúsárak az év végéig, átlagosan további 10 százalékkal fognak drágulni. Mindezt úgy, hogy a csirkecomb kilójáért már most is 61 (!) százalékkal kérnek magasabb árat, mint egy éve.