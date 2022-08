Notebook árak 2022: ilyen készüléket tanácsos most vásárolni, nem érdemes kivárni

A Pénzcentrumnak megszólaló szakértők szerint az SSD-n biztos nem szabad spórolni, ha valaki új notebookot venne gyermekének az iskolába. A belépő kategória 150 ezer forint körül indul, míg a közép árkategóriát már inkább 250 ezer forint környékére lehetne lőni, és innen határ a csillagos. Mutatjuk, mire érdemes a leginkább figyelni notebook-vásárláskor, de utána jártunk annak is, milyen alternatívákkal számolhatnak a vásárlók.

Az iskolakezdés hagyományosan is igen megterhelő anyagilag a magyar családok számára. A füzeteken és különféle írószereken, kiegészítőkön túl azonban az igazán nagy kiadás a gyereknek szükséges számítástechnikai eszközök lehetnek, amik jellemzően a notebookok. A nagyösszegű, több évre történő beruházás éppen ezért nagyon kritikus a családok számára, úgyhogy egyáltalán nem mindegy, milyen notebook mellett döntenek az érintettek.

Azért, hogy tájékozatlanság okán senki ne hozzon rossz döntést, a Pénzcentrum szakértők segítségével járt utána annak, milyen készülékeket érdemes vásárolni különböző korosztályú gyermekek számára. Honnan indul a belépő kategória, milyen notebook tulajdonságok, specifikációk azok, amikre okevetlenül hangsúlyt kell fektetni, és nem érdemes rajtuk spórolni.

Notebook, de milyen áron?

120 ezer forinttól lehet olyan notebook-ot választani, ami megfelelhet alap felhasználáshoz iskolai környezetben. Ha szeretnénk, hogy hosszabb távon is megfelelő teljesítményt kapjunk, akkor 250 ezer forintos árkategóriában már biztosan tudunk választani. Ebben az ársávban már komolyabb teljesítményű, jobb kijelzővel szerelt notebook elérhető el

- válaszolt a Pénzcentrum megkeresésére Farkas András, a Notebook.hu ügyvezető igazgatója. A szakember azt is elmondta, ha az ügyfél lehetősége megengedi, akkor pedig 350e FT-os árkategóriától már ultrakönnyű, hosszú üzemidejű modern notebook boldog gazdája is lehet. A lényeg, hogy vásárlás előtt el kell dönteni az ügyfélnek, hogy mi a használat célja, ha például könnyű legyen, mert nagyon sokszor viszi magával akkor mindenképp egy felsőkategóriás ultrakönnyű notebookot kell választani, amely akár 10 órás akkumulátor üzemidővel bír. Ha szinte csak otthoni vagy fix környezetben használja, akkor középkategóriás, 180-200 ezer Ft-os jól felszerelt notebook is alkalmas a célra.

Azt javasolnánk, hogy amennyire azt a pénztárca engedi SSD háttértárolóval ellátott készüléket válasszanak még a belépő szegmensben is. Ez ugyanis a hétköznapokban nagyban érezteti hatását. Bootidő, programok elindulása stb. A fontos kérdések között szerepel a méret kérdése. 15.6” vagy kisebb. Hordozhatóság szempontjából a kisebb és könnyebb készülékek a praktikusabbak. Általános iskolában még inkább a jegyzetelés lesz a fontos de ha ha otthon is használnák akkor ugye a játék is szóba kerülhet, a VGA (grafikus kártya) miatt pedig az ár igencsak megnőhet

- mondta el lapunknak a preferenciákat illetően Hagymási Balázs, az iPon kommunikációs vezetője. Fontos szempont a választáskor az is, hogy az operációs rendszert és az office-t biztosítja-e az iskola is, ezeket ha ugynis nem kapja meg a gyermek, akkor szükséges lehet megvásárolni.

Árban rendszer nélkül 14" 512gb ssd-s géphez már 155 000 forintért hozzájutunk. Jelen helyzetben értékhatár szempontjából a belépő kategóriát 200 000 Ft-nál húznám meg, és a felsőt pedig 400 000 Ft-tól jelenteném ki

- jegyezte meg a szakember, aki kitért arra is, hogy idősebb gyerekek esetében is nagyjából hasonlóak a preferenciák, amiken maximum az változtathat némileg, hogy

például a középiskola milyen szakirányú. Használnak-e olyan szoftvert oktatási célra, ami terhelőbb a gép számára. (pl. autocad, photoshop stb.); illetve a játékok szempontja itt dominálóbb lehet a korosztály számára, így a nagyobb gamer gépek is szóba jöhetnek már.

Ökölszabály lehet, hogy az iskolában tanult dolgok a fő kérdések, ha médiaorientált, akkor nyilván érdemes erősebb gépek között nézegetni áldozva a súly oltárán, viszont ha elsősorban csak a prezentációk és a jegyzetelések a fontosak, akkor könnyebb gép egy jobb akkumulátor-üzemidővel a helyes irány.

Mire figyeljünk, ha notebookot vásárolunk?

A Notebook.hu ügyvezető igazgatója szerint notebook vásárláskor a későbbi bővítés nem igazán megoldható pár kivételtől. (memória, háttértár) Ezért vásárlás előtt kell végig gondolni, hogy milyen erősségű proszesszor, videókártya szükséges. Illetve, hogy milyen kijelzőméretre van szükségünk, mennyire kell mobilisnak lenni (súly) a terméknek. Ha egy jobb processzort nézünk (pl. 11. generációs Core i5-ös), 512 SSD háttértárral, 8 GB RAM-mal, Windows operációs rendszerrel, ezek 250 ezer forinttól indulnak, ha fontos hogy ultrakönnyű és gyorsabb legyen nagyobb memóriával (16GB RAM), akkor 350 ezer forinttól.

Az iPon szakembere a szokásos specifikációs tudnivalókon túl kiemelte azt is, hogy nem szabad megfeledkezni arról, hogy egy notebook esetén (is) a kijelző előtt töltött idő határozza meg alapjaiban azon szempontokat, amin sosem szabad spórolni. A kijelző felbontása és minősége a leges legfontosabb szempont, ugyanis ha nem az ártalomcsökkentés a fókusz, akkor az eszköz árával egészségünk oltárán áldozunk. A szakértő szerint ezért kiemelten fontos, hogy a készülék kékfény-kibocsátása alacsony legyen.

„2022-ben már ki kell jelentenünk azt, hogy az egészségkárosítás minimalizálása után gépünk egyik legfontosabb eleme a háttértár. A hagyományos HDD-k (hard disk drive) kora lejárt, sérülékenységük és sebességük miatt már nem versenytársai a tech evolúciós ranglétra következő fokán helyet foglaló SSD (solid state drive) meghajtóknak. Kerüljük a HDD-vel szerelt eszközöket, ne ezen spóroljunk” - tette hozzá Hagymási Balázs, aki felhívta a vásárlók figyelmét,

notebook választás tekintetében sem szabad azt az örök igazságot elfelejtenünk, hogy: ami mindenre jó, az semmire sem jó!

Mennyibe kerül egy átlagos notebook manapság?

„A notebook árak az elmúlt időszakban nem emelkedtek, sőt mérséklődés tapasztalható az árakban, dacára a gazdasági helyzetnek, árfolyamnak, háborús környezetnek. Ennek az az oka, hogy a pandémia tetőfokán tapasztalt piaci hiányt a gyártók korrigálták, nem tapasztalható már szállítási probléma” – jegyezte a Notebook.hu ügyvezetője, aki kiemelte

jelen pillanatban (2022.július) a notebook átlagára náluk 281 ezer forint, pár ezer Ft-tal kevesebb, mint tavaly.

A jövő értékelésében azonban az iPon szakembere némileg borúlátóbb, mint lapunknak elmondta, a covid boomhoz képest mondhatni konszolidálódott a végfelhaszálói ár, viszont a gyűrűző infláció és az instabil taiwani helyzetre való tekintettel az utolsó negyedévben gyártói álemelésre számítanak.

Van érdemi alternatívája a notebooknak?

Összességében természetesen van, hiszen az asztali gépek a mai napig elérhetők, sokan ezekre esküsznek. Farkas András szerint azonban árban nem jellemző, hogy iskolai/irodai felhasználáskor jobban jár az ügyfél asztali PC esetében. Előnyként a későbbi könnyebb bővítés mondható, viszont a mobilitás megszűnik. Azt persze a vezető is hozzáteszi, gamer környezetben keresettebb a notebook.hu-nál az asztali PC. Ezt a videókártya könnyebb hűtése, és magasabb teljesítménye indokolja hasonló árkategóriáknál. A Gamer PC-k 350 ezer forinttól indulnak, de inkább a jobban felszerelt fél milliós modelleket kedvelik.

A PC-k bővíthetőségi előnyét emeli ki Hagymási Balázs is, aki azt is hozzátette, sokkal több tárhely létesíthető, illetve egy későbbi CPU csere például nagyban növeli a hosszabbtávú használatot. Ha kiváltképp nagy teljesítményt igénylő dolgokat futtatunk a desktop jobb választás lehet szerinte. Fontos tehát szerinte, hogy amennyiben a mobilitás (hordozhatóság) nélkülözhető, a hosszútávon gondolkodók legjobb választása egyértelműen egy asztali gép.

A magyarok már választottak

Érdemes megjegyezni, hogy bár bizonyos esetekben persze az asztali számítógép valós alternatíva, a magyarok azért egyértelműen inkább a notebookokat részesítik előnyben. A legfrissebb, 2022 második negyedévére vonatkozó adatok szerint Magyarországon 105 229 notebookot adtak el, ehhez képest viszont csupán 21 626 asztali számítógépet. És hogy melyek voltak a legnépszerűbb hordozható masinák? Mutatjuk is:

És mi a helyzet a tablettel?

Az iPon szakembere szerint a tablet inkább tartalomfogyasztásra javasolható. Tanórán való jegyzetkészítéshez korlátozottan alkalmas csak a kijelzőn való pötyögéssel, kiegészítő billentyűzettel azonban megváltozhat a helyzet. Akár a desktopot választó emberek hasznos kiegészítője lehet egy tablet.

A Notebook.hu ügyvezetője is ugyanígy gondolkodik, a tabletet ők is hasznos kiegészítő eszköznek javasolják, de hozzáteszi, nagyobb kompromisszumok elfogadásával (elfogadom a jóval kisebb kijelzőt, nem tudok igazán gépelni, stb.) lehet alternatívája a notebooknak, ha csak böngészek, szörfözök a neten, akkor megfelelő. Az alap belépő kategória 50 ezer forintos ártól indul, ami egészen a 400-500 ezer forintos sávig terjed. Jelenleg az átlagára náluk egyébként 100 ezer forint körül van.

Te mennyit szánsz a tanévkezdésre?

A nyári szünet közepén tartunk, sokan azonban már most készülnek az iskolakezdésre. Az elmúlt időszakban a pedagógushiány határozta meg az oktatásról szóló híreket, ami szintén aggodalommal töltheti el a szülőket. A Pénzcentrum kutatása alkalmat ad arra, hogy kiderüljön, hogyan készülnek a magyarok az iskolakezdésre, mennyit költenek rá, mit gondolnak az iskolai digitalizációról, mi a véleményük az oktatás és az iskolai étkeztetés minőségéről, hogy állnak a 9 órai iskolakezdés kérdéséhez.