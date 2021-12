Tömegeket fosztanak ki ezzel a módszerrel: a piacokon, plázákban csapnak le az áldozatra

Közeledik az advent, ami a várakozásokkal teli felkészülés idejét jelenti, azonban a vásárlás adta kellemes pillanatok számos veszéllyel is járhatnak. A zseblopások, valamint az alkalmi lopások jellemzően olyan zsúfolt helyeken történnek meg, mint az utca, tömegközlekedési eszközökök, piac és bevásárlóközpontok.Ez azonban csak a jéghegy csúcsa, ne feledkezzünk meg az online vásárlások rejtette veszélyekről sem, vagy épp a betörésekről, autólopásokról sem.

Az ünnep közeledtével országszerte megélénkül a forgalom az áruházakban, vásárokban. A HelloVidék szakembereket kérdezett arról, hogy mit tehetünk azért, hogy ne érjen minket anyagi kár az ünnepi időszakban.

A rendőrkapitányságok visszatérő ellenőrzésekkel, járőrszolgálattal igyekeznek tenni a szabálysértések, bűncselekmények megelőzéséért. Kiemelt figyelmet fordítanak a vasútállomásokra, autóbusz-állomásokra is, ahol a zsúfoltság miatt nagyobb eséllyel fordulhatnak elő lopások. Emellett a rendőrök és a polgárőrök bűnmegelőzési tanácsokkal is szolgálnak a nézelődőknek, vásárlóknak is. Éppen ezért érdemes az alábbi vagyonvédelmi tanácsokat megfogadni azért, hogy az ünnepi készülődést ne árnyékolhassa be semmiféle jogsértés!

Októberben 3384 lopást jelentettek be Magyarországon, szemben a tavaly októberi 4485 esettel, vagyis majdnem 25 százalékos javulás következett be

- derül ki a KSH, belügyminisztériumi adatokon alapuló statisztikájából. Budapesten, és a megyék többségében is mérséklődött a lopások száma, ugyanakkor hat megyében növekedés történt.

A szakértők megelőzésként óvatosságra intenek mindenkit. Minden esetben törekednünk kell az alapvető vagyonbiztonsági szabályok betartására, tehát autónk védelméért mindig tájékozódjunk a parkolási lehetőségekről, zárjuk be a gépjárművet, ne hagyjuk értékeinket az autóban. Otthonunk is célponttá válhat, itt is érdemes figyelni a részletekre: zárjuk be az ajtót, ablakot ha nem vagyunk otthon, ha későn érünk haza, akkor hagyjunk égve egy lámpát.

A betörés ellen védekezhetünk, egyrészt mechanikai eszközökkel, másrészt a biztonságot fokozhatjuk elektronikus riasztó- és jelzőrendszerekkel is.

Azonban nem csak itt leselkedik ránk veszély, ebben az időszakban növekszik az online vásárlás népszerűsége is, a csalók pedig itt is tevékenykednek. is megnövekednek ilyenkor a csalások száma, így Ezért mindig ügyeljünk arra, hogy hol adjuk meg a személyes adatainkat, és hogy milyen oldalon vásárlunk ajándékot.