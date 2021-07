A vevők isszák meg a levét, hogy pörög szektor: igazi horrordrágulás jött el a használtautó-piacon

Egyre jelentősebb a saját autó, az önálló mobilitás igénye Magyarországon, mindez pedig nemcsak az új, de – és főként – a használt autók iránti érdeklődés fokozódásában is megmutatkozik. A növekvő kereslet és a piac utánpótlásának drágulása a hazai használtautó-árakat is jelentősen felverte.

Ahogy azt a Pénzcentrum is megírta, nagyon komoly élénkülést hozott az idei első félév az autópiacon; az új járművek esetében a tavalyi évhez képest látható növekedés, míg a magyar magánvásárlók által leginkább kedvelt használt autók piacán már a 2019-es, járvány előtti számokhoz mérten is láthatók pozitív különbségek.

A saját autó iránti fokozódó igényt mutatja, hogy a Használtautó.hu felületén indított keresések száma 45 százalékkal nőtt az idei első félév során a tavalyi azonos időszaki adatokhoz képest, amit a tulajdonosváltások – a félév során 5,7%-kal – emelkedő száma is visszaigazolt. A vásárlók az új autók piacára is visszatérőben vannak, ott ugyanakkor a 2019-es első félévéhez mérten még mindig 13 százalékos elmaradás látható, egyedül a hazai tulajdonosváltásokról mondható el, hogy már visszatértek a koronavírusos idők előtti számok, sőt ahhoz mérten is 1,4%-os növekedés látható.

Ezzel párhuzamosan idén év elején 25, majd az első negyedévben 32 százalékos áremelkedést láthattunk az előző év azonos időszakához mérten, a második negyedév végére pedig már a tavalyinál 49,9 százalékkal magasabb, 3,8 millió forintos átlagár látható a portál hirdetéseinél.

A drágulás természetesen nem minden használt gépkocsinál ér el ilyen mértéket, az átlagot felfelé viszi az appróhirdetési oldal rendszerében évek óta megtalálható teljesen új, akár szalonautók magasabb ára is. A legolcsóbb kategória iránti fokozott érdeklődés miatt pedig számos jármű fel sem kerül a hirdetési oldalra, mert azok sok esetben már az ismeretségi körben gazdára találnak.

Meddig tart a drágulás?

A vevők számára a legizgalmasabb kérdés, hogy az autópiacon meddig tart a drágulás. A válasz nem túl bíztató: „Rövid távon stagnálásra számítunk az árakban, hiszen egy masszív emelkedésen vagyunk túl, illetve a tavalyi második félév is hozott némi stabilitást.

Hosszú távon azonban a szerényebb környezeti terhelésű, ám magasabb vételárú autók előtérbe kerülése a használt autók piacán további árfelhajtó hatást eredményezhet” – árulja el a portál szakértője, Katona Mátyás. Az autó és autózás iránti igény növekedése mellett ezért alighanem egyre magasabb vételárakkal kell szembenézni a piacon, de emelkedésre lehet számítani az üzemeltetési-közlekedési költségek terén is, elég csak a jelenleg rekord szinten álló üzemanyagárakra gondolni.