Ez lehet a boltok új slágere: sosem mondanád meg, miből készül a kolbász a Hortobágyon

HelloVidék Link a vágólapra másolva

A Hortobágyi Nemzeti Park területén tenyésztett állatok húsához nincs fogható, ahogy ez a belőlük előállított termékekre is igaz. Aki egyszer megkóstolta a tulokból, bivalyból vagy szürkemarhából készült kolbászt vagy szalámit, nem sajnálja érte a tömegtermékeknél magasabb árat sem kifizetni. Országosan egyelőre nem sokan ismerik ezeket a nagyon finom termékeket, amelyek teljes mértékben húsból készülnek, méghozzá első osztályú, a lehető legbiobb alapanyagból. A vásárok és a piacozás szüneteltetése ezeknek az értékesítését is visszavetette, de a nemzeti parknak nem is a gazdálkodás az elsődleges feladata, hanem a magyar állatok megőrzése, és ennek egy kicsi, de fontos szegmense, hogy a nagyközönség is egyre szélesebb körben ismerhesse meg a minőségi állatokból készült árut. A nemzeti park mezőgazdasági csoportvezetője, Hasznosi László osztotta meg a HelloVidékkel a tapasztalataikat.

A magyar szürkemarha húsát és a belőle készült termékeket egyre többen fedezik fel maguknak, ezért egyre több helyen tenyésztik a gazdák a jószágot, állítanak elő belőle különféle termékeket, és országosan értékesítik azokat. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság területén is szép számmal legelnek ezek az őshonos állatok, a számukra legideálisabb, eredeti körülmények között, ahogy ezen a szívós állaton kívül tenyésztenek itt vízibivalyt és tulkot is a húsáért és a belőle készült kolbászfélékért. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A nemzeti park elsődleges célja persze nem a termelés, hisz nem állami gazdaságként működnek, hanem a természetvédelem és a fajmegőrzés, de amellett is elkötelezettek, hogy a magyar állatok húsából itthon készüljenek minőségi termékek, ne külföldön, és magyar kistermelők a legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelően állítsák elő, és juttassák el a hazai vevőkörhöz a legjobb színvonalú árut. Néhány éve megjelentek a debreceni Mihály-napi vásáron olyan egyedi termékek, amelyekkel azelőtt nem találkozhatott a nagyközönség, mert boltban nem kaphatóak, multiknál meg pláne. Amellett, hogy nagyon finomak ezek a kolbász- és szalámifélék, még nagyon egészségesek is, hiszen olyan állatok húsából készül természetes, nem gyorsított eljárással, adalékanyagok nélkül, melyek a nemzeti park vegyszermentes élővilágában élnek, a leginkább bio tépanyagokat legelik, húsuk összehasonlíthatatlanul finomabb a tömegtenyészetekben felhasznált állatokénál. A Hortobágyi Nemzeti Park mezőgazdasági csoportvezetője, Hasznosi László mesélt az előállításukról és a nemzeti park elveiről. "Milyen termékekről van szó pontosan? Úgy tudom, bivaly, tulok és szürkemarha húsát dolgozzák fel" - tette fel a kérdést a HelloVidék Haszno Lászlótól. Ha érdekel a válasz, és még többet szeretnél megtudni a hortobágyi kolábszról, arról, miként készülnek a termékek, mennyibe kerülnek vagy hogy mennyire keresettek, akkor olvasd el a HelloVidék cikkét!

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK