Ebből a tesztből kiderül: tényleg silányabb minőségű árukat küldenek-e a magyar boltokba a gyártók

A Tudatos Vásárlók Egyesülete öt közép- és kelet-európai országgal – Ausztriával, Csehországgal, Horvátországgal, Szlovákiával és Szlovéniával – összehangolt, nemzetközi vizsgálatban teszteli, létezik-e a jelenség a közkedvelt reggeli élelmiszer, a csokis gabonapehely piacán.

A fogyasztói szervezetek által végzett független összehasonlító tesztek tükröt tartanak a reklámüzeneteknek. Ezekkel a tesztekkel hatékonyan lehet átláthatóvá tenni a piacot, és támogatják a jobb, észszerűbb és pénztárcabarát fogyasztói döntések meghozatalát – közölte a Tudatos Vásárlók Egyesülete, és ismertette: a 2020 végén indult FoodPro projekt a bevált gyakorlatok cseréjére és a fogyasztói szervezetek hosszú távú kapacitásfejlesztésére összpontosít a közép- és kelet-európai régió hat országában, vagyis Ausztriá­ban, Csehországban, Horvátországban, Magyarországon, Szlovákiában és Szlovéniában.

A hazai keresletben is népszerű tartós reggeli élelmiszerek, a csokis gabonapelyhek átfogó tesztelésére irányuló projektet az Európai Unió fogyasztóvédelmi programja finanszírozza; a nemzetközi tesztelés kettős célt szolgál. Abban is hasznot hoz a résztvevő szakmai szervezeteknek, nemkülönben az érintett országok lakosainak.

Itthon is már évekkel ezelőtt felmérték a lakosság körében, hogy a túlnyomó többség már találkozott a kettős minőséggel a vásárlásai során. A leginkább emlegetett gyanús termékek között mosópor, öblítő, tisztítószer, kozmetikum, mogyorókrém és tartós élelmiszerek szerepelnek.

A csokis gabonapelyhek tesztelésén keresztül a fogyasztóvédelmi szervezetek részt vesznek a nemzetközi folyamat minden lépésében, a vásárlók a folyamat végeredményeként, 2021 májusában összehasonlíthatják az árucikkeket. A projekt a piac­kutatók szakértelmére és kulcsszerepére, továbbá az élelmiszerek független összehasonlító tesztelésére épül

– részletezte az egyesület, hozzátéve: az a cél, hogy a kisebb fogyasztói szervezetek saját maguk is el tudják végezni ezeket a tevékenységeket, ebben, illetve a hatékony kommunikációban ré­giós szinteken kapnak segítséget. "Világos a fogyasztók haszna a folyamat végén. A csokis gabonapelyheknél laborban vizsgáljuk majd a cukor- és rosttartalmat, a vas, a folsav, esetleges a kártevők jelenlétét, emellett a csomagolásuk hasonlóságát is összevetjük. Ha már tesztelünk, megnézzük a fenntarthatósági szempontokat is: azaz hogy van-e a termékben pálmaolaj, fair trade összetevő van-e, illetve mennyire fenntartható a csomagolása" – magyarázták.

