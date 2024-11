Odaszólt az Airbnb Nagy Mártonnak: ezt javasolja a cég a kemény szigorítás helyett

Szeretnék, ha meg lenne engedve a lakáskiadás a magyaroknak az Airbnb-n keresztül, mert ez plusz bevételhez juttatja az embereket.

Az Airbnb arra kéri a nemzeti és helyi hatóságokat, hogy ismerjék el az otthonmegosztás helyi és nemzeti gazdaságokra gyakorolt pozitív hatásait, és tegyék lehetővé, hogy a lakáskiadó magyarok továbbra is megoszthassák otthonaikat, valamint kiegészítő jövedelemhez juthassanak a gazdaságilag nehéz időkben - ez is szerepel abban a nyílt levélben, amelyet a cég Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek címzett.

A levélben a lakásmegosztó cég arra is kitér, hogy Magyarország kiemelt célpont az európai és világszintű látogatók számára, a rövid távú bérbeadás pedig vitathatatlan előnyöket biztosít a magyar gazdaságnak. Az STR vendégek összesen mintegy 1,5 milliárd euróval járultak hozzá a magyar GDP-hez tavaly, és körülbelül 40 000 munkahelyet teremtettek.

EZ IS ÉRDEKELHET Brutális lakhatási válság érik Magyarországon: rengeteg nehézsorsú család maradhat védtelenül A hazai lakhatási válságot az Airbnb betiltása nem fogja megoldani, legfeljebb a szállodák bevételei emelkednek meg.

Az aránytalan és átgondolatlan tiltások jelentősen csökkenthetik a házigazdák és családok jövedelemkiegészítési lehetőségeit. Kutatások és különböző piacokon szerzett tapasztalatok szerint az általános korlátozások gyakran nem érik el a kívánt célokat, miközben potenciálisan károsítják a helyi gazdaságokat és azokat az egyéni házigazdákat, akik a rövid távú bérbeadásból származó bevételeikre támaszkodnak - írták a levélben.

Arra is kitértek: elismerik a városokat érintő összetett kihívásokat, valamint a turizmus növekedésének és a közösségi igények egyensúlyának szükségességét. Ezért örömmel fogadják az EU új rövid távú bérbeadási szabályait, amelyek megkönnyítik a hatóságok számára a régióban, hogy arányos, bizonyítékokon alapuló szabályokat vezessenek be és tartsanak fenn, egyensúlyban tartva a turizmus növekedését és a közösségi igényeket, ideértve a lakhatás védelmét is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 173 855 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 141 413 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a K&H Banknál 6,64% a THM, míg a CIB Banknál 6,68%; a MagNet Banknál 6,75%, a Raiffeisen Banknál 6,79%, az Erste Banknál pedig 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

címlapi kép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA