37 év után búcsúzik az olajtársaság legendás magyar csúcsvezetője: mi történhetett?

A menedzser neve összeforrt a Shell magyarországi történetével, távozása mindenkit meglepetésként ért.

Linkedin-oldalán jelentette be nemrégiben Kapitány István, hogy 37 év után lemondott a Shellnél betöltött állásából - írja a Világgazdaság. Távozása azért is rendkívüli, mert az elmúlt csaknem négy évtizedben a neve szinte teéjesen összeforrt az olajvállalat magyarországi tevékenységével.

Kapitány István 1987-ben kezdte meg a munkáját a Shellnél, volt dél-afikai területi vezető, tíz éven át a globális kiskereskedelmi alelnöki pozíciót is betöltötte. Németországban, Ausztriában és Svájcban is dolgozott, ezután pedig az európai kiskereskedelmi üzletág alelnökének is kinevezték.

Kapitány István udóta júliustól David Bunch lesz a globális alelnöki pozícióban. Mint a Forbes megjegyzi: a világon nincsen még egy olyan magyar menedzser, aki a nemzetközi üzleti életben ilyen magas pozícióba jutott.