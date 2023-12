Levendulaföldről a kozmetikumokba : CRÈEM (x)

Az esszenciális olajok (magyarul inkább az illóolaj kifejezés használatos) nagyszámú természetes hatóanyag tartalmukkal jelentősen hozzá tudnak járulni az emberi szervezet egészségi állapotának megőrzéséhez, s bizonyos betegségek esetén más szerek kombinációival de önmagukban is hatékony szerepet kaphatnak a gyógyításban.

Hazánkban az egyik legjobban ismert gyógynövény a levendula, amelynek lepárlással kivont olaja nagyon sok célra felhasználható. Szinte valamennyi szervrendszerre hat valamilyen módon, míg mellékhatása gyakorlatilag nem ismeretes.

Legismertebb hatása a szorongásoldás, a mentális ellazulás promótálása. Talán ennek is tudható be az elalvást megkönnyítő és az alvás mélységét növelő hatása is. Izomgörcsök oldásában nemcsak a vázizmok, de a méh esetében is hatékony. A szülési folyamat során fellépő fájdalmakat csökkenti, a menstruációs görcsök megélését tompítja. Széles körűen csökkenti a duzzanatokat, kifejezettebben a bőr ödémáit (így alkalmas rovarcsípések, allergiás jelenségek vagy éppen napégés helyi kezelésére, sérülések ellátására. Számtalan hatását itt nem lehet felsorolni, de talán ennyi is elég ahhoz, hogy megértsük, miért fordulnak a modern nyugati típusú orvoslás képviselői is egyre gyakrabban a levendulaolaj alkalmazásához.

Dr. Varga Péter Pál gerincsebész is ilyen orvos. Mintegy tizenöt éve alkalmaz illóolajokat a praxisában, s a magas minőség iránti igény okán kezdett el foglalkozni a levendula termesztésével és levendulaolaj lepárlással történő előállításával. Balatonhoz közeli somogyi családi birtokán a biogazdálkodás irányelveinek legszigorúbb betartásával telepített tihanyi genetikájú levendulát, amit az évek során maga is tovább szaporított. Jelenleg mintegy 14 ezer tő levendulát arat le évente, s tetemes mennyiségű olajhoz jut ezáltal. A lepárolt olaj kémiai hatóanyagainak precíz vizsgálata lepárlóüstönként történik, s így minden liter olaj pontos összetétele rendelkezésre áll.

A gyógyításban használatos illóolajok összetevőit a gyógyszerkönyv szigorúan leírja, Varga doktor ennek elérését alapvető feladatának tartja. Felesége, Litkey Erika az aromaterápia szakembere, s tematikus előadásokkal és kiscsoportos továbbképzéseken keresztül nagyívű felvilágosítást és tanácsadó munkát végez.

Legkisebb lányunk, Melinda fogalmazta meg azt a tételt, hogyha ilyen minőségű olajat készítünk, miért nem fejlesztünk egy olyan kozmetikai termékcsaládot, amely alapvetően a levendulaolajra épül ? - mondja Varga doktor.

Kézenfekvő volt, hogy a megfelelő szakemberekkel szövetkezve hosszú és türelmes fejlesztésbe kezdtek, melynek eredményeképpen ma már tizenkét termékből álló portfólióval rendelkeznek.

Természetesen az olaj és a levendulavíz a legtermészetesebb termékünk, de szinte automatikusan a kéz- és testápolás, valamint a haj gondozása került az első fejlesztési periódus fókuszába. Kézápoló krémünk hamar rendkívül népszerű lett, ahogy testbalzsamunk és testápoló kombinációnk is nagy érdeklődést keltett - ecseteli Melinda az idei év új termékcsaládjának debütálását.

Saját termelő laboratóriumot építettünk a levendulafarmunkon, így a termesztés-lepárlás-gyártás hármas egysége szoros földrajzi közelségben valósul meg. CRÈEM Kft néven léptünk be a kozmetikai piacra, s védjegyünk éppen ez a teljes folyamat feletti kontroll, ahol a gyártási alapanyagok és a csomagolóanyagok megválasztását sem engedjük ki a kezünkből. Üveg és újrahasznosított műanyag mellett például cukornád alapanyagú tubusokat használunk a zöld-gondolkodás és a környezettudatos cégfilozófia jegyében.





Legfontosabb üzenetünk azonban az orvosi és a szépészeti filozófiának a teljesen egyéni megfogalmazása: aki a mi kozmetikai termékeinket használja, az a termékek élvezeti értékén túl mindennap gyógyszerkönyvi minőségű levendulaolajat juttat a szervezetébe a testápolók, samponok, tusfürdők használatával. Haj- és testbalzsamunk e gondolat legmagasabb szintű megtestesítője!

Jóllehet , a CRÈEM Kft. Két éve végzi a termékfejlesztést, de csak idén nyáron kezdte meg a gyártást és a kereskedelmet. Szakemberek és újságírók számára október végén tartott szűkebb körű termékbemutató után indult meg új webshopjuk www.creemorganics.com néven. Emellett gondosan kiválasztott értékesító partnerek árusítják termékeiket.

Melinda elmondja azt is, hogy folyamatosan keresik azokat a kereskedőket, akik a CRÈEM-hez hasonlóan a természetes alapanyagú kézműves kozmetikumokban és az organikus , egészség- és környezettudatos módszertanban gondolkodnak.

Szerencsére egyre több az ilyen kereskedő és vásárló is. Bízunk abban, hogy ez a gondolkodás egyre szélesebb körben fog elterjedni, s ezért igyekszünk mi is többet tenni az üzleti tevékenységnél. A mi társadalmi felelősségvállalásunk ez előzőekből nyilvánvalóan megfogalmazható, de azzal, hogy folyamatosan publikáljuk az egészségtudatos vásárlói gondolkodás ismérveit, nagyon sok ingyenes termék-adománnyal is teszünk azért, hogy ez a gondolat mind népszerűbbé váljon - fejtegeti Melinda. - Termékeink népszerűsítésében sok ismert, a társadalomban respektált személyiség vesz részt, amiért nagyon hálásak vagyunk ! Véleményük fontos nekünk, s tanácsaik sok esetben akár módosítják is az egyes termékkel kapcsolatos elképzeléseinket. Rövidesen megjelenik levendulás fürdősónk, tavaszra pedig már a napozás-termékcsaládunk is elkészül.





Webshopunknak helyet adó honlapunk egyben az ismeretterjesztés fontos helyszíne is - fejezi be a beszélgetést Varga doktor - Vásárlóinknak tudniuk kell a levendulával kapcsolatos legújabb orvosi kutatások eredményeiről, az egyes betegségcsoportokban való felhasználás orvosi előnyeiről. Azok a vásárlóink, akik például valamilyen speciális bőrkondíciótól szenvednek, kozmetikumainkat nemcsak bátran használhatják, hanem még bőrtüneteikjelentős javulásában is reménykedhetnek.

