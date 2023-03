Különc milliárdos jelent meg a Cápák közöttben: 100 milliót kért, erre kell neki a pénz

Öt újabb vállalkozó érkezett a Cápák elé az RTL vasárnap esti üzleti showműsorába, hogy pénzt kérjen a cége bizonyos részéért cserébe. Izgalmakból, drámából most sem volt hiány.

Öt újabb vállalkozó érkezett a Cápák elé az RTL vasárnap esti üzleti showműsorába, hogy pénzt kérjen a cége bizonyos részéért cserébe. Izgalmakból, drámából most sem volt hiány.

A virtuális milliárdos

Engelhardt Márk olyan start-up vállalkozó, aki segít játékkal pénzt keresni bárkinek. Mint megtudtuk, életünk 4 százalékát töltjük el számítógépes játékokban – ami olyan, mintha ezt az időt kidobnánk a kukába. Arról nem is beszélve, hogy a játékok során megvásárolt eszközöket nem birtokoljuk valójában, így tulajdonképpen hiába költünk rájuk, ha a játékfejlesztő lelövi az oldalt vagy az applikációt, oda minden „virtuális vagyonunk”. Márk vállalkozása azonban nem felcserélhető totemeket, NFT-ket nyújt ezek helyett, amivel kriptovalutát tudnak keresni a játékosok, amit kriptotőzsdére tudnak vinni, és ott igazi pénzre válthatják.

Fotó: Sallak Dóra/RTL

Tulajdonképpen digitális eszközöket vásárol, ad bérbe játékosoknak, akik tudnak vele játszani, majd kriptovalutát keresni, amit aztán elosztanak egymás között. Tervei szerint saját tokenüket tőzsdére viszi 2024-ben. Jelenleg 11 országban aktívak, és általa napi 2 ezer felhasználó játszik és keres egyszerre kriptovalutát is. Célja, hogy mind a 400 millió európai játékoshoz eljuttassa az ötletét. Azért érkezett, hogy a külföldi növekedéshez kérje a befektetők segítségét: 10 millió tokenért cserébe 100 milliós befektetést kért. Ez a cégének most nagyjából 1,5 százalékát jelenti.

Nem csak a nézőknek, a Cápáknak is idő kellett míg megértették a vállalkozás lényegét, de aztán egészen elismerően nyilatkoztak:

Akkor te milliárdos vagy. Virtuális milliárdos

- mondta neki Balogh Petya. Egészen konkrétan rákérdeztek, kiért jött Márk, és ő meg is mondta nyíltan, hogy Balogh Petyáért, Balogh Leventéért és Lakatos Istvánért. Tomán Szabina és Moldován András ezzel a lendülettel ki is szállt. Balogh Levente elismerően nyilatkozott Márkról:

Te nem a levegőbe beszélsz, az egyértelmű, csak az a nagy kérdés, hogy én akarok-e ebben a világban létezni.

Nem, és ki is szállt, ahogy a bentmaradt három Cápa is, túl nagynak ítélték a kockázatot, hiába van rá végülis esély, hogy 100 millió forintból akár milliárdok is lesznek.

Standtolvajok elleni biztos védelem

Vass Anti és Török Gergő barátok, aki közös vállalkozásba fogtak, és a régi törülközős trükknél egyel hatékonyabb eszközt hoztak a vízparti tolvajok ellen, méghozzá egy vízálló, hőálló és rendkívül nagy szakítószilárdságú anyagból készítettek strandtáskát – ugyanebből az anyagból készülnek a golyóállómellények is! 20 százalékért cserébe 32 millió forintot kértek további terjeszkedésre. Mint kiderült, ezer darabot eladtak már el belőle 14 990 forintos áron, amin 7500 forint a haszon nagyjából.

Fotó: Sallak Dóra/RTL

Moldován András kiszállt, Balogh Petya szerint pedig ez azért alapvetően másolható találmány, igaz a számzárás karika teljesen egyedi az le is lehetne védetni a szabadalmi hivatalban. Ennek ellenére kiszállt, ahogy Tomán Szabina és Balogh Levente is – bár ő nem tudott belekötni a termékbe, alapvetően nagyon tetszett neki.

Lakatos István ellenben bent maradt és ó 32 millió forint hitelt ajánlott fel, és kért táskánként 3 ezer forint royalty-t, ha pedig majd visszafizetik az összeget, már megelégszik 10 százalékos tulajdonrésszel. A fiúk a táskák után fizetendő sarcot végül lealkudták 2500 forintra, az egyezség megszületett.

Lángost az automatából

Jánossy István gazdasági, innovációs know-how és franchise-tanácsadó közgazdász egy olyan termékkel érkezett, melybe tényleg rengeteg munkát belerakott. Egy lángosautomatát hozott a cápák elé, mely percenként akár 2-3 lángost is megsüt, óránként pedig 120-150 darabot is.

Fotó: Sallak Dóra/RTL

Első üzletének elindításához 50 millió forintot kért, és 15 százalékos részesedést ajánlott cserébe. A berendezés 15 millió forintba kerül, és egy lángos átlagos eladási ára 2000 forint: István számításai szerint, ha naponta 300 lángost adnak el évi 250 működési napon, az 150 millió forintos árbevételt jelent.

Moldován Andrást nem győzte meg a gép, nagyon nem, már azzal sem értett egyet, hogy ez egy automata lenne. Balogh Leventének és Balogh Petyának ellenben tetszett a szerkezet:

de ilyen gépet akkor éri meg csak venni, ha nagyon nagy a volumen, mondjuk egy fesztiválon. Ahol igenis számít az, hogy ki tudsz-e szolgálni több ügyfelet. Ezer lángosnál tehát már megéri.

Balogh Petya szerint 50 napra tudná kiadni egy évben ilyen célra, amivel gyors számításai szerint 10 millió forintot tud elkérni bérletidíjként. István számaiban Lakatos István nem hitt, Balogh Levente szerint pedig rosszul tálalta a terveit, és Tomán Szabina szerint sem életképes ez az automata. Egyikük sem fektetett be.

Ghána nemzeti eledele

Balskó Zsolt és barátnője, Karolina a ghánai ételeket és kultúrát szeretné közelebb hozni a magyar emberekhez. Shitot árulnak, ami egy tradicionális afrikai étel, és eddig összesen 1,3 millió forint értékben adtak el belőle. A 200 g-os kiszerelés bekerülési költsége 500-600 forint, a bruttó kiskereskedelmi ára 3300 forint, a 90g-os 300-400 forint bekerülési költség mellett 2790 forintért lehet megvásárolni. A Cápáktól 5 millió forintot kértek 10 százalékért, ez a pénz számukra a növekedéshez kell.

Fotó: Sallak Dóra/RTL

Ugyan nagyon ízlett a shito a Cápáknak, de mint vállalat, értelmezhetetlen volt a számukra ez az egész, ismét Moldován András szállt ki elsőként. Balogh Levente szerint is ennek inkább először organikusan kell nőnie. A többiek is kicsinek tartották, sorban kiszálltak.

Természet vs. ember

Tóth Miklós gépészmérnök cége a modern technológiát és a természetes környezetet illeszti össze, az emberek és az állatok közös együttélésének problémáira ad megoldást. 2016 óta azon dolgoznak, hogy csökkenték a vadkáros esetek számát a mezőgazdaságban, méghozzá ultrahangos vadriasztóval. Egy egytermékes webshoppal indult, mára továbbfejlesztett okoskészülékeit összesen 5 országban árulja.

Fotó: Sallak Dóra/RTL

Egy applikáción keresztül ki lehet választani, hogy mi ellen védje a termését: vaddisznó, seregély vagy őzek ellen. A tavalyi évben a forgalma 180 millió forint volt, 10 milliós haszonnal

100 százalékos hatékonyságú eszköz azonban nem létezik, ezért fejlesztették ki az okos villanypásztort is, amely tovább közelít a cél, azaz a teljes védelem felé. Hogy fel tudja pörgetni a fejlesztéseket, elindulhasson az aktív sales tevékenység, 10 százalékot ajánlott fel 20 millió forintért cserébe.

Miklós elmondása szerint azért ilyen „kevés” a profit, mert rengeteg pénzt költenek fejlesztésre. Kiderült, hogy külföld felé még csak kacsintgatnak, mutatóban van pár eladásuk, de ezt a vonalat is tovább kell még erősíteniük. Az eszköz maga 100 ezer forint, az applikációban vad, madár és rágcsáló elleni funkciót lehet vásárolni. Abban egyetértette a Cápák, hogy valós a probléma, ez egy jó kis cég, ami évről-évre tud nőni valamennyit, Balogh Levente így látta Miklóst:

Látszik, hogy gépész vagy, mert azzal képben vagy, de azon kívül semmiben

Az eszköz megjelenésével sem volt elégedett, ki is szállt. Lakatos István azonban tett egy ajánlatot, de drasztikusan többet kért: 45 százalékot a 20 millió forintjáért. Miklós ezt nem fogadta el, ahogy a 35 százalékot sem, nem jött össze az üzlet.