Itt a lista: ezeken a vidéki településeken lehet gond az üzemanyagellátással

Csaknem negyven vidéki településen lehet gond az üzemanyag-ellátással, miután a MOL bejelentette, hogy a kis benzinkutaknak nem tud hétfőtől szállítani.

A listát a Független Benzinkutak Szövetsége állította össze azután, hogy a MOL közölte: hétfőtől ellátási problémák miatt nem tud szállítani a kis benzinkutaknak. Ennek alapján a következő településeken kell számítani hiányra már hétfőtől:

Molnaszecsőd

Nyírpaszony

Gyöngyős

Tápióbicske

Baja

Szentantalfa

Balassagyarmat

Bakonycsernye

Kiskunfélegyháza

Nagytarcsa

Berettyóújfalu

Szászvár

Lajosmizse

Nyírkárász

Nyírbogdány

Szigetszentmárton

Pusztaszabolcs

Fehérvárcsurgó

Aba

Sárszentmihály

Pörböly

Hercegszántó

Nyíregyháza-Sóstófürdő

Besenyőtelek

Hajdúböszörmény

Demecser

Gödöllő

Berhida

AZ FBSZ korábban levelet is írt Orbán Viktornak, és Hernádi Zsoltnak is azt kérve, hogy találjanak megoldást a helyzetre, amely szerintük több száz benzinkutas megélhetését sodorja veszélybe. Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója azt mondta, megdöbbenéssel értesültek a bejelentésről.

Ismerjük a hatósági ár hatásait, hiszen fő elszenvedői vagyunk, és nyilván mi is azt szeretnénk, ha ezt eltörölnék. Addig azonban, amíg hatályban van, ezzel kell élnünk, nekünk is, de a Mol-nak is. Nem fogadható el, hogy egy nyilvánvalóan stratégiai vállalat ellátásbiztonságra hivatkozva szünteti meg (még ha kényszerből is) több száz partnere ellátását, egyben sok vidéki körzet teljes ellátásbiztonságát is felrúgva

- nyilatkozta a MOL vezetője.