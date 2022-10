Fontos határidő közeleg: ezzel a döntéssel rengeteg adót takaríthatsz meg jövőre

A csoportos társaságiadó-alanyiság komoly adminisztratív tehercsökkenést, sőt adómegtakarítást jelenthet sok, belföldi kapcsolt vállalkozással dolgozó cégcsoport számára. A 2023-as adóévre vonatkozó kérelmeket november 20-ig kell benyújtani az adóhatósághoz. A döntés nem mindig egyszerű, a mérlegelésre csupán néhány hét maradt.

November 20-ig nyújthatják be az adóhatósághoz a csoportos társaságiadó-alanyiságról szóló kérelmeket azon belföldi illetőségű kapcsolat vállalkozások, amelyek a 2023-as üzleti évre ezt előnyösnek tartják. Ez a határidő akkor is fontos, ha a már csoportos adóalanyként működő cégcsoporthoz új tag csatlakozna. Kivételt képeznek a novemberi időpont alól a naptári évtől eltérő üzleti évvel működő adózók, mert ők az adóévük utolsó előtti hónapjának első húsz napjában tehetik meg ugyanezt a bejelentést.

A csoportos adóalanyiság számos előnnyel járhat, és komoly adminisztratív könnyítéseket érhetnek el vele a társaságok, ezért, ha elszalasztják a határidőt, ezekre az előnyökre újabb egy évet kell várniuk. Dr. H. Nagy Dániel, a Mazars adóigazgatója a közelgő határidő kapcsán azt emelte ki, hogy ott éri meg igazán a csoportos társasági adóalanyiság, ahol a belföldi kapcsolt vállalkozások között nagyszámú dokumentálandó tranzakció zajlik, vagy speciális ügyletek kapcsán nehézségekbe ütközik a szokásos piaci ár megállapítása.

Ilyen esetben a tao csoport választása radikálisan csökkentheti a dokumentációs költségeket és munkaterhet. Elkerülhető a transzferár dokumentációval kapcsolatos, hatóság felé történő adatszolgáltatás a társaságiadó bevallásban, illetve a kapcsolódó bírságok kockázata sem fenyeget. Az idei évben jelentős mértékben emelkedett ugyanis az ilyen bírságok maximális tétele, amely immár ötmillió forint, ismételt esetben pedig a korábbi négy helyett tízmillió forint is lehet.

– részletezte dr. H. Nagy Dániel. A csoportos adóalanyiság ugyanakkor a Mazars szakértője szerint érdemi adómegtakarítást is hozhat. Azokban a cégcsoportokban, ahol van veszteséget termelő csoporttag, ennek társasági adó vonatkozásai csoportszinten érvényesíthetők. Fontos azonban, hogy itt nem egyszerűen arról van szó, hogy a csoportszintű adóalap csökken a veszteséges csoporttag eredményével, de a tao csoport tagjai egymás között érvényesíthetik a veszteségeiket. Azt is érdemes minden esetben megfontolni, hogy ha a csoport valamely tagja egyébként adókedvezményre jogosult, vagy már megkezdett kedvezményét érvényesítené tovább, hiszen eltérő szabályok vonatkoznak például a fejlesztési adókedvezményre, illetve a látványcsapat-sportok támogatásának adókedvezményére.

Látható, hogy a szabályozás rendkívül összetett, és a 2023-as adóévre vonatkozó végső döntésig hátralévő néhány hét elég szűkös. Fontos felmérni, hogy a csoport minden kapcsolt vállalkozása megfelel-e a követelményeknek. Emellett nem is minden esetben jó döntés a tao csoport választása. Önmagában az adóalap meghatározása is kihívásokkal teli folyamat, ahol olyan tényezők dönthetnek a csoportos adóalanyiság kedvező vagy kedvezőtlen következményeiről, mint például a kamatlevonást korlátozó szabályok. Ezért is rendkívül fontos, hogy a csoportos adóalanyiságot mérlegelő adózók mihamarabb egyeztessen olyan szakértővel, aki képes testre szabottan felmérni a választás következményeit, előnyeit és buktatóit, illetve akár a választással és bejelentéssel kapcsolatos adminisztratív folyamatot is végigkísérik – jelezte a Mazars szakértője.