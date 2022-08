Így csökkenthetnék a magyar cégek a kiadásaikat: erre miért nem gondoltak eddig?

Sokakat érint a rezsi változása, magánembereket és cégeket egyaránt. Akár még csak tervekben, akár már konkrét tettekben, de megindult a felkészülés arra, hogy az energiafelhasználással amennyire csak lehet, spóroljunk. Az irodában jelentős megtakarításokat érhetünk el azzal, ha a régi, korszerűtlen berendezéseket, modern változatra cseréljük, különös tekintettel a nyomtatóra, amiről talán nem is gondolnánk, mennyi energiát és ezáltal pénzt nyel el.

A legtöbb irodában lézernyomtatót használnak, ami nem csak pénzügyi, hanem környezetvédelmi és egészségügyi okból is aggályos. Ahhoz, hogy a tartalmat a papírba égesse 100-200 fokra kell felmelegednie, ami rendkívül sok energiát igényel. Emellett a régebbi modellek ózont bocsájthatnak ki, ami a bőrön keresztül a szervezetbe jut, ami hosszú távon bőr-, illetve légúti irritációt okozhat. Az irodában ücsörögve hamar hozzászokik az ember a jellegzetes szaghoz, ezért gyakran fel sem tűnik, hogy káros vegyülettel szennyezett levegőt szívunk be.

„A lézernyomtatók, illetve a nem üzleti tintasugaras nyomtatók üzleti tintasugaras nyomtatóra történő cseréjével mindhárom problémakörre megoldást kaphatunk. Egyfelől azért, mert ez utóbbi hideg eljárással működik, egyedi technológiájának köszönhetően kis mennyiségű áramot használ, így költségtakarékos, mindemellett strapabíró, gyors, hatékony és a környezetet, valamint a szervezetünket sem terheli” – avatott be Tál Dávid, a TechOffice alapítója, aki csapatával 2025-re szeretné elérni, hogy a magyar társas vállalkozások legalább 10%-a könnyen üzemeltethető, költséghatékony és környezetbarát irodai nyomtatókat használjon.

Leáldozott a lézernyomtatónak

Egy friss kutatás szerint a lézernyomtatókról tintasugaras eszközökre való átállás a jelenlegi szint 52 százalékára tudná csökkenteni az energiafelhasználást. Ha 2025-ig világszerte minden irodai lézernyomtatót lecserélnénk, akkor az 1300 millió kg szén-dioxidot takarítana meg, ami 280 ezer autó forgalomból való kivonásával lenne egyenértékű.

Az üzleti tintasugaras nyomtatási technológia a jelenlegi nyomtató típusától és a használati szokásoktól függően akár 90 százalékkal is energiatakarékosabb lehet, mint a lézernyomtatók. Kiszámoltuk, hogy egy irodai lézernyomtató 2,5 laptop energiáját használja el

– tudtuk meg Tál Dávidtól, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy egy üzleti tintasugaras nyomtató nem igényel hőt a képalkotási folyamat során, ehelyett nyomásérzékeny Piezo kristályt alkalmaz, ezzel csökkentve a környezetre gyakorolt hatást, miközben kompromisszumok nélkül növeli a teljesítményt.

Kevesebb veszélyes hulladék

A hő nélküli technológia további előnye, hogy kontakt mentes, azaz a papír és a képalkotó alkatrészek között nincs súrlódás. Ennek folyományaként nincsenek cserélendő alkatrészek, ami a jelenlegi nyomtatónknál súlyos tíz vagy százezrekbe kerülne, ha fel szeretnénk újítani. Mivel nem kell cserélni, sok kg veszélyes hulladéktól mentjük meg a földet, azaz magunkat.

Ami a papírfelhasználást illeti, erre is van megoldás, hiszen a mennyiséget tekintve már a kétoldalas nyomtatással is rengeteget lehet spórolni, de léteznek nyomtatásmenedzsment szoftverek is, amelyekkel megfelelően mérhető és szabályozható a cégen belüli nyomtatás

– jelezte a szakember.

Környezettudatos irodai papírokkal tovább csökkenthetjük az ökológiai lábnyomunkat. Például a 100% újrahasznosított rostból készült másolópapírokkal, de ha még ennél is tovább mennénk, FSC és PEFC tanúsított papírt is használhatunk a nyomtatáshoz. Ezzel gondoskodunk arról, hogy felelős erdőgazdálkodásból származó papír pörögjön a környezetbarát nyomtatónkban.

Spórolás magasfokon

Minden egyes forint felesleges kiadás a cégünk profitját csökkenti. Egy rosszul megválasztott nyomtató miatt igencsak jelentős rejtett többletköltségekkel számolhatunk. Egy 10 fős iroda nyomtatási igénye havonta több ezer oldal is lehet, de már egy 3-4 fős iroda esetén is bőven akadhat nyomtatni való, ha olyan a tevékenység kör. Éppen ezért nem mindegy, hogy a szükséges dokumentumok környezetbarát, takarékos nyomtatóval készülnek-e vagy sem.