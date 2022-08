A siker titkáról vallott a milliárdos tőzsdeguru, Warren Buffett: tényleg így lehet meggazdagodni?

Nem minden a pénz- vallja a világ egyik leggazdagabb embere, Warren Buffett, aki legutóbbi interjújában elmondta, hogy szerinte mi a siker igazi definiciója. Elmondása szerint ezt nem a pénz határozza meg.

A Yahoo Finance-nek adott új interjújában a Berkshire Hathaway (BRK-A, BRK-B) vezérigazgatója és befektető legendája, Warren Buffett elmondta, hogy szerinte mi a siker definíciója. Szerinte ugyanis ezt nem a pénz határozza meg.

Az interjúban Buffett számos témát érintett, üzleti kérdésekben is. Három tanáccsal látta el azokat, akik az üzleti életben szeretnének sikeresek lenni, de mindenek előtt az igazi siker általános definícióját határozta meg.

Ha valakit még 65-70 évesen, sőt azon is túl is szeretnek azok, akiket ő is szeret, akkor elmondható, hogy sikeres. Nem a pénz tesz minket sikeressé, rengeteg gazdag embert ismerek, akiket igazán senki nem szeret

- emelte ki az interjúban a milliárdos. De mire törekedjen az, aki üzleti sikereket szeretne felhalmozni? Warren Buffett szerint az első, és legfontosabb dolog, hogy önmagunkba fektessünk időt, pénzt és energiát, dolgozzunk a kommunikációs készségeinken.

Ha nem tudsz kommunikálni, az olyan, mintha egy nőre kacsintgatnánk a sötétben

- emelte ki az üzletember. A Berkshire Hathaway vezérigazgatója, befektető legendája elmondta, hogy a siker második kulcsa, hogy vigyázzunk a testünkre, és elménkre. Kiemelte, hogy testünk, elménk csak egy van, amivel nem kezdhetünk el 50 évesen foglalkozni, sokkal korábban kell az egészséges életre törekedni. A legutolsó tanácsa pedig, hogy kössünk kapcsolatot olyan emberekkel, akik jobbak, erősebbek, mint mi.

Alapvetően az ember azok irányába megy, akikkel kapcsolatban áll. Ha szeretnél az életedben sikeres lenni, haladni, akkor fontos, hogy ezek az emberek hősök legyenek

- emelte ki a befektető legenda.

Nem ez az első eset, hogy tanácsot ad

Warren Buffett legendás befektetőnek több tippje is van azzal kapcsolatban, hogyan lehetünk nyereségesek akkor is, mikor az árak folyamatosan emelkednek. Buffett nemrég arról beszélt, milyen típusú az a vagyon, amit sosem veszíthetünk el, legyen bármekkora is az pénzromlás mértéke.

Buffett az első részvényét 11 évesen vásárolta meg, ezután pedig évtizedeken át építette a Berkshire Hathaway-t, egy széles konglomerátumot, melynek olyan cégekben van részesedése, mint az Apple, a Coca-Cola, a Dairy Queen és a HP. A Berkshire Hathaway elnökét és ügyvezetőjét arról kérdezte egyik részvényese, mibe érdemes befektetni, mikor általános növekedést lehet tapasztalni a termékek és szolgáltatások árában. Buffet válasza erre a következő volt:

a legokosabb magunkba fektetni a pénzünket, így tudunk profitálni akkor is, mikor beüt az infláció

- mondta Buffett. Hozzátette, hogy a legjobb, amit tehet az ember, hogy kivételesen jó valamiben. Mint mondta, legyen akár a legjobb doktor a városban, vagy a legprofibb ügyvéd, ha az ember igazán jól csinál valamit, akkor mások is hajlandóak lesznek adni neki a szolgáltatásaiért abból, amit ők termelnek.” Később ehhez az pénzügyi mogul azt is hozzátette:

Bármilyen képességekkel is rendelkezik az ember, azt nem vehetik el tőle, az nem inflálódik el. Úgyhogy a legjobb befektetés messze az, ha magunkat fejlesztjük, az után még adózni sem kell

- tette hozzá. Buffett tanácsa szerint tehát akkor tesszük a legjobbat a pénzünkkel, ha azt magunkra költjük, és a tudásunkat fejlesztjük belőle.