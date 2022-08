Sok magyar nem is tud erről az egyszerű trükkről: milliókat bukhatnak, ha nem figyelnek oda

A vállalkozásunk sikere rengeteg dolgon múlhat, nem elég az ötlet, bizony kemény munkát kell fektetni a sikerbe. De hogyan kezdjünk bele a vállalkozásba, és legfőképpen mi adhatja meg a kezdeti sikereket? A kulcsszó a kutatás, ami nem véletlen, hiszen ha feltérképezzük a leendő piacunkat, a vásárlóinkat, úgy ez nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a vállalkozásunk valóban berobbanjon.

Nem véletlen, hogy a Brancs közösségi piac alapítói szerint is több módon alapozhatjuk meg vállalkozásunk sikerét. A közösségi finanszírozás remek lehetőség arra, hogy a vállalkozásunk már az indulásnál bizonyítani tudjon, hiszen nem csak a kezdőtőkét gyűjthetjük itt be, de rengeteg visszajelzést kaphatunk, sőt kutathatunk arról, hogy az ötletünk, termékünk valóban értékes-e.

Ötletből pedig nincs hiány, hiszen, korábban a Brancs közösségi finanszírozási oldal alapítója, Kövesdi Gábor elmondta, hogy nagy nálunk a vállalkozói kedv, hiszen már akár egy-egy egyetemen több száz olyan projekt van, aminek a fele azonnal sikeres lehet a Brancson egy megfelelő marketinggel, és egyéb támogatással. Magyarországon 800 ezer egyéni, mikro- és kisvállalkozó van.

Ez nem jelenti azt, hogy ennyi szuper ötlet meg termék is van, de a vállalkozókedv meg a szürkeállomány itt van

- tette hozzá. Az ötleten túl mi még a siker titka? Az Entreprenur magazin többek között a kutatást emeli ki, ugyanis, a megfelelő piackutatás elvégzése segít egy induló, vagy már meglévő vállalkozásnak abban, hogy felvehesse a versenyt a piacon a többi vállalattal. Ha megjelenünk egy közösségi finanszírozási platformon, ez remek lehetőség arra, hogy felmérjük a piacot, és azt, hogy milyen igényeknek kell megfelelni. Ráadásul így még a termék véglegesítése előtt tesztelhetjük azt, javíthatunk rajta sőt akár alkalmazkodhat az ötletünk is a felfedezett igényekhez. A kutatás, piackutatás nem csak a termékre, de a vevőkörre is vonatkozik. Mielőtt elkezdenénk vállalkozásunkat, esetleg piacra dobnánk a termékünket, tegyük fel magunknak ezeket a kérdéseket.

Milyen értéket kínál a termékünk?

Milyen előnyeink vannak a versenytársainkkal szemben, és kik a versenytársaink?

Ahhoz, hogy a leendő fogyasztóink számára meggyőzőek legyünk, elsősorban tudnunk kell, hogy mit csinálnak a versenytársaink. Nem elég a szilárd alap, és az értékesítési terv, a piaci adatok ugyanis betekintést nyújtanak abba, hogy hogyan tudjuk javítani a szolgáltatásunkat, kínálatunkat, miközben az még fejlesztés alatt áll. Ez hatalmas előnnyé kovácsolható! Ráadásul ezáltal képesek leszünk vizualizálni a piaci réseket is, amelyek még a versenytársakból is hiányzik. Fontos az is, hogy a kutatást egészítsük ki azzal, mit gondolnak a vevők, mi az ő véleményük. Kövessük a visszajelzéseket, és figyeljük meg, látunk -e visszatérő problémát, melyek a leggyakoribb kritikák? Ha ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat, ez segíthet abban, hogy kidolgozzuk a saját stratégiánkat.

Pontos cél nélkül oda a siker

Abban, hogy a vállalkozásunk sikeresen induljon el, elengedhetetlen, hogy a vállalat célját ismerjük, konkretizáljuk. Mielőtt jelentős erőforrásokat fektetnék bele egy ötletbe, térképezzük fel az ügyfélkörünket, lépjünk kapcsolatba a kapcsolati hálózatunkkal azért, hogy adatokat tudjunk gyűjteni a piacról. Ezzel összhangban pedig tudatosan határozzuk meg a célunkat, mit szeretnénk csinálni, hogyan szeretnénk jelen lenni a piacon. Ha ezeket a célokat nem állítjuk fel még indulás előtt, úgy bizony elmaradhat a siker is.

Gondoljuk át azt is, ha üzleti ötletünk olyan problémára kínál megoldást, amivel mi személyesen találkoztunk. Bár van rá esélyünk, hogy a probléma másokat is érintett már, azonban ez nem elég, győződjünk meg arról, hogy elegendő embert érint a probléma. Ez pedig nem csak a sikerhez segíthet hozzá, hanem segít megtanulni azt, hogy a jövőben hogyan tudjuk a kínálatunkat értékesíteni potenciális vásárlók számára.

Az elkészült üzleti tervünket megmutathatjuk a célzott iparág szakembereinek is, kikérhetjük a véleményüket. Nyilván ez sokkal nehezebb, éppen ezért a közösségi finanszírozás remek segítség lehet ebben is. Itt ugyanis szinte azonnal láthatjuk azt, hogy hogyan reagál a piac az üzleti tervünkre, ötleteinkre. A mentorok, üzlettársak visszajelzései segíthetnek abban, hogy átlássuk, mennyire valósítható meg az ötletünk, mik a gyengepontok, és milyen innovációt kellene még belevinni a termékbe azért, hogy valóban sikeres legyen. Ezen kívül pedig kövessük a szakmai kiadványokat, legyünk tisztában azokkal a témákkal, amelyek az iparágat övezik, hogy tisztában legyünk annak mozgásával.

Így is lehet!

A közösségi finanszírozási oldalakon a kampánygazdáknak a marketing-, kommunikációs és PR-tevékenység az, ami olyan hozzáadott értéket jelent, hogy megérje egy ilyen oldalra vinni az ötletüket, mert így olyan piacokat tudnak megszólítani, amelyre eddig aligha lett volna lehetőségük. Ez alapvetően segíthet abban, hogy sikeresebben elvégezzük a kutatást a termékünkkel kapcsolatban, ráadásul szinte azonnal tudjuk ellenőrizni a piac igényeit is. Korábban Toplenszki Réka, a Brancs közösségi piac társalapítója kiemelte, hogy náluk is ez az, ami igazi pluszt ad a vállalkozóknak.

Ha egy kampánygazda megérkezik hozzánk, egyrészt kapja nálunk a felületet, ahol a saját képeivel és a történetével megjelenhet, ezzel nyilvánosságot kap és egy kvázi webshop funkciót is, hiszen a termékeit ezen keresztül értékesítheti. Emellett minden egyes kampányra készül majd egy hirdetési anyag, amit különböző médiában, Facebookon fogunk promótálni. Nemcsak a Brancs kezdőoldalán fognak megjelenni, hanem külön kiemelést is kapnak. Dolgozunk PR-os kollégákkal is, akik azért felelnek, hogy azok a kampányok, amelyek érdekesek, valamiféle izgalmat rejtenek magukban, megjelenjenek különböző sajtóorgánumokban is. Akár úgy, hogy interjú készüljön az adott kampánygazdával, akár említés szintjén. Továbbá influenszerek bevonását is tervezzük, akik akár egy-egy ötletet, akár az egész platformot tudják képviselni

- tette hozzá a társalapító.