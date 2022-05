Az ág is húzza a pesti taxisokat: hiába a tarifaemelés, nincsenek kinn a vízből

Korán örültek a fővárosi taxisok a tarifaemelésnek: a társaságok ugyanis vagy megemelték a tagdíjakat, vagy erre készülnek. A szövetség elnöke szerint az eltérő díjemelések akár komoly versenyt is generálhatnak a taxitársaságok között.

„Azért szerettünk volna tarifaemelést, mert mindenki belőlünk él. Most, hogy megkaptuk, gyorsan el is veszik egy részét. Pedig ez nekünk szólt” - mondta egy taxis a 24.hu-nak. A portál információi szerint ugyanis nem sokáig örülhettek a pesti tarifaemelésnek a taxisok, mert több fővárosi taxitársaság az emelést követően már meg is növelte a tagdíj összegét, a többiek pedig tervezik az emelést.

Úgy tudni, a Főtaxi közel havi 40 ezer forinttal emelte meg azt az összeget, amiért a sofőr az adott társaságnál dolgozhat. A Főtaxi válaszában nem erősítette meg ezt az összeget, de nem is cáfolta. A City Taxinál ennél kisebb mértékű emelést vezettek be, ott havi 10 ezer forinttal nőtt a tagdíj, de a társaság nem válaszolt a megkeresésre, ahogy a 6X6 Taxi sem.

Egy másik nyilatkozó taxis arra is panaszkodott, hogy a használt autók árának növekedése szintén komoly gondot okoz a taxisoknak, miután 10 évnél öregebb autóval nem lehet dolgozni. Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke azt mondta, ő konkrét emelésekről nem tud, de információi szerint több társaság is tervezi a tagdíjak növelését. Szerinte az eltérő mértékű esetleges emelések következtében akár egy verseny is kialakulhat a piacon, ami nem feltétlenül tenne rosszat a taxisoknak.