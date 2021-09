Jól jöhet a járvány után: ezekre a támogatásokra, hitelekre jogosultak a magyar vállakozások

A magyar mikro-, kis- és középvállalkozások a munkavállalók több mint kétharmadát foglalkoztatják, és a hozzáadott érték több mint felét állítják elő. Az államnak ezért is érdeke a kkv-k erősítése, amit leginkább az üzleti és szabályozási környezet alakítása, a finanszírozási források szélesítése, a munkaerő képzése és az innováció támogatása révén tud elérni. Míg 2021 januárjában 1 815 013 volt a regisztrált vállalkozások száma, ez a szám júliusban már 1 842 746 volt.

A HelloVidék összegyűjtötte, milyen finanszírozási (hitel, támogatás) lehetőségei vannak a kkv-knak és hogyan spórolhatnak a számlavezetésen. Számos olyan tényező van azonban, amiben szükséges, sőt, gyakorlatilag elengedhetetlen a fejlődés a magyar vállalatoknál.

Az MNB tavaly novemberi termelékenységi jelentéséből is tudható, hogy a magyar innovációs teljesítmény folyamatosan növekvő ráfordítások mellett, alacsony megtérüléssel valósul meg. A hazai folyamatok nem egyediek, kis eltéréssel érvényesek a visegrádi régió többi országára is. A magyarázatok között a legfontosabb az innováció töredezettsége, amely folyamatot erősíti az állami támogatások természete is.

GINOP Plusz-1.1.2-21 Magyar Multi Program

A program célja a kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása. Keretösszege 100 milliárd forint, budapesti fejlesztéseket is támogatnak ebből. Az átlagos támogatási összeg 350-500 millió forint között várható. A kiíró nagyságrendileg 250 kkv-val számol. Ez a pályázat kapcsolódik a GINOP-1.1.4-16 és a tervezés alatt álló GINOP Plusz-1.1.1-21 konstrukciókhoz a célcsoport előminősítéséből kifolyólag.

GINOP PLUSZ-2.1.1-21 (KKV-k Technológiai és telephely fejlesztése, FELFÜGGESZTVE)

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) 2021. július 23-ától tette lehetővé a GINOP PLUSZ-2.1.1-21 - Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése - című felhívás kapcsán a szakmai előminősítési kérelmek benyújtását. A nagy érdeklődésre, valamint a pályázati felhívás módosítására tekintettel az NKFI Hivatal meghosszabbította a beadási határidőt, így a szakmai előminősítési kérelmek 2021. augusztus 30., 12:00 óráig volt benyújtható az NKFI Hivatal véleménykérő felületén.

A „Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése” című, GINOP PLUSZ-2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívás vonatkozásában az NKFI Hivatalhoz 535 db szakmai előminősítési kérelem érkezett be 165,4 Mrd Ft-os támogatási igénnyel. Az NKFI Hivatal a KFI tartalomra vonatkozó szakmai véleményeket a benyújtási határidő végétől számítva két hónapon belül megküldi a kérelmezők számára.

GINOP PLUSZ 3.2.1-21

Október 1-től nyújthatóak be a pályázatok tréningek, informatikai képzések, nyelvi tanfolyamok és szakmai képzések megvalósítására. Támogatáshoz juthatnak a mikro- kis és középvállalkozások, nagyvállalatok. Ráadásul a cégek a képzéseken résztvevő munkatársak bérére is finanszírozást nyerhetnek.

Ha hitelre van szükség

Az MFB Pontokon továbbra is elérhetőek olyan támogatott konstrukciók, amik a vállalkozások valamely forgóeszköz, vagy beruházási igényének finanszírozására, illetve likviditás biztosítására használhatók fel, mint a gazdaság sikeres újraindítását támogató Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön. Idén tavasztól ugyanis a módosításoknak köszönhetően azok a vállalkozások, egyéni vállalkozók és egyesületek is igényelhetik a kamatmentes, 10 éves futamidejű, maximum 10 millió forintos hitelt - bizonyos feltételekkel -, melyek árbevételére jelentős hatással volt a koronavírus-járvány, de tevékenységüket nem fedik le a korábban megadott TEÁOR-kódok.

Új Széchenyi Kártya Konstrukció

A hazai kis- és középvállalkozások segítése érdekében az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakmai támogatása mellett 2021. július 1-jétől igényelhető öt új, speciálisan a vállalkozások újraindítását segítő Széchenyi Kártya Konstrukció.

A Széchenyi Kártya GO! hitelei célzott módon biztosítják a vállalati működés fenntartásához, fejlődéséhez szükséges forrásokat, lehetővé teszik a vállalkozások beruházási elképzeléseinek megvalósítását, segítik a cégek likviditási helyzetének stabilizálását, továbbá segítenek a normál üzletmenet visszaállításában, a működés újraindításában, és a jövőbeli növekedés lehetőségeinek biztosításában. A Széchenyi Kártya GO! hitelkonstrukciói 2021. július 1-jétől elérhetők országszerte a Széchenyi Kártya Program eddigi hiteleihez hasonlóan a területi kereskedelmi és iparkamarák, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és a KAVOSZ Zrt. regisztráló irodáiban. További információk és a részletes igénybevételi feltételek a www.kavosz.hu oldalon érhetők el.

