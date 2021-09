A járványhelyzet sem küldte padlóra őket: ezek a cégek a járvány legnagyobb nyertesei

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A koronavírus-járvány rendesen megrengette a kis- és középvállalkozásokat: voltak, akiket a csőd szélére sodort, voltak olyan vállalkozások, melyek megszűntek és bizony akadt olyan cég is, mely sokat profitált a kialakult helyzetből. Jól tükrözik ezt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) számai is, melyek alapján az látszik, hogy ugyan sok vállalkozás bedobta a törülközőt a járvány alatt, de voltak olyan bátor vállalkozók is, akik most kezdtek valamilyen üzletbe. Hogyan vészelték át a járvány legnehezebb időszakát a kkv szektor egyes ágazatai? Mire számítanak az elemzők, hogy zárul az év? Ennek járt most utána a HelloVidék.

A cikkben többek között azt írják, hogy a Takarékbank elemzői szerint a kilábalás, a GDP helyreállása korántsem egyenletes, egyes ágazatok már bőven meghaladják a járvány előtti szintet, élen az infokommunikációs szektorral. Az idegenforgalomhoz, rendezvényszervezéshez kapcsolódó szolgáltatások ugyanakkor még bőven elmaradnak a járvány előtti szinttől. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az ipari termelés az első negyedéves 3,9%-os éves növekedésről mintegy 40%-ra pattant fel, ami érdemben hozzájárul a GDP robosztus növekedéséhez. Negyedéves alapon azonban az ipar csak minimális, kb. 0,6%-os növekedést mutatott, ami lehetett volna gyorsabb is, ha nem lenne chip- és más alapanyag hiány. Viszont igen jelentős megrendelésállomány miatt a kilátások kifejezetten kedvezőek. Az építőipar az első negyedévi 2%-os csökkenés után mintegy 13%-os növekedésbe váltott, ami szintén hozzájárul a dinamikus növekedéshez. Az alapanyaghiány és a brutális drágulás azonban itt is fékezi a még gyorsabb növekedési lehetőségeket. A kiskereskedelmi forgalom a 3,2%-os első negyedéves visszaesés helyett 7,4%-os éves növekedést ért el a második negyedévben, azonban negyedéves alapon marginális visszaesés volt. Hatalmasat javított azonban a vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás, amit a repülőtéri utasforgalom alakulása is tükröz. A vendéglátóhelyek árbevétele az első negyedévben még 38%-kal zuhant az egy évvel ezelőttihez képest, azonban a második negyedévben 64%-kal ugrott, az árbevétel javulása negyedéves alapon mintegy 72%-os. A vendégéjszakák száma az első negyedévben még 86%-kal zuhant, a második negyedévben a tavalyi extrém alacsony bázishoz képest 93%-kal nőtt, az előző negyedévhez képest pedig majdnem megnégyszereződött. A korlátozások enyhítésének és a mély bázisok hatására a többi szolgáltatói ágazat is impozáns növekedést mutathatott (szállítás, fuvarozás, szakmai, műszaki, tudományos ágazatok, oktatás, egészségügy, szabadidős tevékenységek, sport, kultúra). A delta variáns ugyan egyértelmű kockázatot jelent, azonban ezen ágazatok folytathatják a helyreállást, ami még jövőre is áthúzódik (az idei első negyedéves és részben második negyedéves korlátozások miatt egyes ágazatokban még igen mély lesz a bázis a jövő év első negyedévi növekedéshez). Ezért a következő negyedévekben még kifejezetten erős növekedésre számíthatunk, amit a munkaerőpiac helyreállása és az erőteljes bérdinamika is támogat. Jövőre pedig a szja-visszatérítés, a rendőröknek tervezett féléves bónusz, a további egészségügyi béremelések, a 13. havi nyugdíj kéthetes részlete, valamint a 25 év alattiak szja-mentessége adhat további lökést a gazdaságnak - vázolták a Takarékbank elemzői.

Címlapkép: Getty Images

