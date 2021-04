Még több cég kaphat most segítséget: bővült a jogosultak köre

Számos kedvező változtatásnak köszönhetően mostantól még több mikro-, kis- és középvállalkozás igényelhet 0%-os kamatozású kölcsönt a Covid-19 járványt követő újraindítási célokhoz. A Magyar Fejlesztési Bankhoz (MFB) beérkezett vállalkozói igények alapján már a 2019-es alapítású, pozitív üzemi eredményű cégek számára is elérhető a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön. Emellett újra megnyílik a korábban rendkívül népszerű KKV Technológia Hitelprogram „B” hitelcélja, amely szintén nulla százalékos kamat mellett, maximum 80 millió forintig biztosít forrást a cégek számára működési költségeik fedezésére, illetve forgóeszköz finanszírozásra.

Az MFB a beérkezett vállalkozói visszajelzések és igények alapján több feltétel esetében is módosította a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsönt. A legfontosabb változás, hogy április 12-től azok a 2019-ben alapított vállalkozások is igényelhetik a hitelt, melyek az alapítás évében pozitív üzemi eredményt értek el. Emellett a KKV-kon és egyesületeken túl, már nonprofit kft.-k is igényelhetik a maximum 10 millió forintos kölcsönt.

Fontos változás továbbá, hogy a 2021. március 8. előtti időszakban történt, 50%-os, vagy azt meghaladó mértékű tulajdonosváltás már nem kizáró ok a hitel felvételénél, az ilyen jellegű tranzakciók csak ezen dátumot követően nem engedélyezettek a hitelfelvétel szempontjából. Az egyszerűbb és átláthatóbb kitöltés érdekében külön kölcsönkérelmi nyomtatvány készült az egyéni vállalkozói hiteligénylőkre, illetve a gazdasági társaságokra vonatkozóan. További könnyebbség, hogy ingatlan fedezet nyújtása esetén elégséges az ingatlan könyv szerinti értékét alátámasztó számviteli bizonylat benyújtása is.

A Covid-19 járványt követő újraindítás érdekében április 12-től újra megnyílik a korábban KKV Technológia néven ismertté vált hitelprogram (GINOP-8.3.5-18 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitelprogram) „B” hitelcélja is, amely budapesti és pest megyei megvalósítási helyek kivételével az egész országban igényelhető az MFB Pontokon. A program megemelt keretösszegével újabb 34 milliárd forint áll rendelkezésre a cégek működési költségeinek finanszírozására, illetve a szükséges készletek beszerzésére.

A korábban is rendkívül sikeres hitelprogram ügyletenként igényelhető maximális összege 80 millió forint.

Mind a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön, mind pedig a KKV Technológia Hitelprogram fix 0 százalékos kamatozású, azaz a vállalkozásoknak csak akkora összeget kell visszafizetniük, amekkorát igényeltek. Járulékos banki költség továbbra sem kerül felszámításra egyik hitelprogramnál sem, csak a szerződéskötéshez kapcsolódó közjegyzői díjra kell számítania az igénylőknek. Fontos ugyanakkor, hogy a két hitelprogram nem kombinálható, azaz csak az egyik felvételére van lehetőség az azonos hitelcélok miatt.

Március 8-i indulása óta a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsönt már több mint 3200 vállalkozás igényelte, 25 milliárd forintot meghaladó összértékben. Az MFB a KKV Technológia hitelprogram esetében is jelentős érdeklődésre számít a következő hetekben, hiszen a „B” hitelcél a keret 2020. szeptemberi kimerüléséig a leghatékonyabb eszköznek minősült a járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozására. Az MFB-nél elérhető egyes hitelprogramokról és az egyéb finanszírozási lehetőségekről az Összetartók.hu oldalon találhatnak bővebb információt az érdeklődők.