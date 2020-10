Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. október 25.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2020. október 25.

Névnap

Blanka, Bianka

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 365.30 Ft

USD: 307.76 Ft

CHF: 340.60 Ft

GBP: 401.73 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 0.00

OTP: 0.0 Ft

MOL: 0.0 Ft

RICHTER: 0.0 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2020.10.24.

Az ötöslottó nyerőszámai a 43 héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 12, 54, 55, 67.

Joker: 661256

A 43. héten nem volt telitalálat az Ötöslottón. További nyeremények:



- 4 találat: 2 120 500 egyenként Ft

- 3 találat: 20 260 egyenként Ft

- 2 találat: 1 660 egyenként Ft

A 43. héten nem volt telitalálat az Ötöslottón; a 44. játékhéten 2 milliárd 800 millió forint lesz a várható főnyeremény.

Országos középtávú előrejelzés

Október 25. vasárnap: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, párás lesz a levegő, csak délután szakadozik fel a felhőzet a Nyugat-Dunántúlon. A ködfoltok a Kisalföldön várhatóan csak lassan ritkulnak. Délelőtt az Észak-Dunántúlt kivéve még sokfelé várható eső, amely később kelet felé szorul vissza, eközben intenzitása fokozatosan gyengül. Estére a legtöbb helyen meg is szűnik a csapadék. Általában mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 fok között várható. Késő estére 8 és 13 fok közé hűl le a levegő.

Október 26. hétfő: Egyre többfelé szakadozik, csökken a felhőzet, de főként északkeleten maradhatnak erősebben felhős vidékek is. Kisebb eső elsősorban az ország északkeleti, keleti részén fordulhat elő, máshol számottevő csapadék nem valószínű. Reggelre helyenként köd képződhet. A délnyugati, déli szél sokfelé megélénkül, főként a Dunántúlon megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 20 fok között alakul, északkeleten lesz hűvösebb az idő.

Október 27. kedd: Az ország nagy részén gyengén felhős, napos idő várható, de főként a Nyugat-Dunántúlon megnövekszik a felhőzet, és ott elszórtan eső, záporeső is előfordulhat. Reggelre helyenként köd képződhet. A délkeleti szél a Nyugat-Dunántúlon északira fordul, és megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul, de az északnyugati határvidéken pár fokkal hűvösebb lehet az idő.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Északnyugaton, északon továbbra is lehet számítani köddel, rétegfelhőzettel borított tájakra, ahol a látási viszonyok tartósan rosszak maradhatnak. A szitálás helyenként csúszóssá teheti az utat. Ugyanakkor a déli megyékben is lehet nedves útszakaszokkal találkozni, késő délutántól egyre többfelé. Emellett kettősfronti hatás miatt a fejfájás mellett koncentráció-zavar is felléphet.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Kettősfront hatás. A hidegfrontra érzékenyeknél fejfájás, migrén, szédülés, görcskészség, a melegfrontra érzékenyeknél álmatlanság, koncentráció zavar fordulhat elő.

Akciók

