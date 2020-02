Itt a trükk: 40%-kal olcsóbban utazhatsz Európa legszebb üdülőhelyeire

A magyarok évről évre egyre többet, egyre szívesebben utaznak a statisztikák szerint, de ami nem változott, hogy igyekeznek minél jobb áron megcsípni az ajánlatokat. Az igazán szemfülesek már novemberben lecsaptak az utazási irodák legjobb ajánlataira, de az sincs elkésve, aki még csak most kezdte el tervezni a nyarat, hiszen a legtöbb irodában március végéig élnek a first minute ajánlatok. A Pénzcentrum körkérdéséből kiderül, melyek most a legjobb ár-érték arányú utazások, ahogy az is, mi lesz az idei év slágere.

A magyarok egyre szívesebben és egyre többet utaznak. A legfrissebb adatok szerint többnapos utazások zöme szabadidős cél volt, amelyek legfőbb úti céljai - a szomszédos országok mellett - elsősorban Németország, Csehország, Olaszország és Görögország. Az utóbbi években a horvátországi utazások száma másfélszeresére bővült, míg az Olaszországba vagy Görögországba utazók száma kevésbé gyarapodott - derül ki a KSH statisztikáiból.

Igaz, hogy még csak februárt mutat a naptár, de a legélelmesebbek már a téli hónapokban lefoglalják a nyaralásukat, egyrészt, hogy betervezzék a szabadságukat (lecsapjanak a legjobb helyekre), másrészt pedig, hogy komoly kedvezményekkel jussanak hozzá az utakhoz. Arról nem is beszélve, hogy a főszezonnal ellentétben jelenleg még szinte minden úti cél esetében találhatunk kifejezetten jó ár-érték arányú ajánlatokat. De hogy egészen pontosan mekkora kedvezményekről van szó, és mik az idei nyári szezon legnagyobb slágerei - erről utazási szakértőket kérdeztünk.

Kedvezmény: az van

A kedvezmények mértéke változó, sok múlik azon, a szervezőirodák hogyan készültek a First Minute időszakra - vannak, aki több sávban, dinamikusan, a naponta változó telítettségi adatok függvényében alkalmazzák az egyes szállásokra vonatkozó kedvezményeket, míg vannak, akik egységes, százalékos kedvezményeket kínálnak - mondta el a Pénzcentrumnak Nagy Viktória, az Invia marketing menedzsere, majd hozzátette:

Az általános standard ezzel együtt az előző éveknek megfelelően 3 fő szakasz; az első, legnagyobb mértékű kedvezményeket biztosító időszak január végével zárult le, ezt követi február végéig egy újabb, szintén több tíz százalékos kedvezményeket, és a főszezonhoz képest lényegesen szélesebb kínálatot biztosító időszak, majd a március végéig tartó, újabb, de már szolidabb megtakarítást, viszont még mindig remek előfoglalási ajánlatokat kínáló First Minute időszakkal zárul az előfoglalási szezon.

Ezekben a szakaszokban sokan, sokféle kedvezményt alkalmaznak a százalékos kedvezmények mellett: sok szervező árfolyamgaranciát vállal teljes összeg befizetése esetén (vagy esetenként akár anélkül is, a megadott időszakig beérkező, fix foglalásokra). Sokan biztosítanak kedvezményes parkolási lehetőséget az előfoglalási időszak alatt, illetve a több részletben való fizetés lehetőségét.

Évről évre egyre többen ismerik fel, hogy érdemes minél korábban, az előfoglalási időszakban lefoglalni nyaralásukat

- tudtuk meg a Neckermann-tól. Az árak ilyenkor a legkedvezőbbek, törökországi nyaralásokra például akár 25 százalék előfoglalási kedvezményben részesül, aki időben foglal. A szálloda- és szobatípus választék is az előre foglalóknak kedvez, így ők még nagyobb eséllyel választhatják ki az igényeihez leginkább igazodó ajánlatot. Az előfoglalási kedvezmények a legtöbb esetben itt is sávosan alakulnak, minél előbb foglal valaki, annál nagyobb kedvezményre tehet szert. A legtöbb előfoglalási kedvezmény március 31-én jár le, de van olyan akció is, ami április 30-ig érvényes.

Görögország busszal: verhetetlen

A buszos utazást kedvelőknek a görögországi ajánlatok között van esélyük most nagyon jó ár/érték arányú nyaralások közül szemezgetni. A repülős utazások közül a tunéziai all inclusive, a közeli indulású, egyiptomi, valamint a görögországi, apartmanos elhelyezésű nyaralások emelkednek ki az Invia ajánlatai közül, illetve Törökországra és a Kanári-szigetekre is sok, kedvezményes ajánlat érhető még el - akár bécsi indulással is).

A TOP3 befutó egyelőre, úgy fest, nem változik idén: Görögország, Törökország és Egyiptom vonzza a legtöbb nyaralót.

Emellett egyre többen keresik a spanyolországi, városlátogatást és strandolást is biztosító utakat, nagy a lelkesedés a Kanári-szigetekre idén induló új charterjáratok (Gran Canaria és Fuerteventura) kapcsán, és a tavalyi visszaesés után mintha Bulgária is kezdene visszakerülni a keresett, kedvelt desztinációk közé. Fuerteventurára 186 ezer forintért, Tenerifére 139 ezer forintért juthatunk el, Bulgáriába all inclusive szolgáltatást nyújtó szállodában pedig fejenként 123 980 forintért is nyaralhatunk.

A Neckermann ajánlatai közül a nyári repülős utazások elsődleges és igen népszerű célpontja továbbra is a Török Riviéra, Görögország, Bulgária partjai, illetve Ciprus. Antalyába heti három charter járatuk indul, a görög szigetekre szintén három, melyek közül rendkívül népszerű Kréta és Korfu. Egyre kedveltebbek a mediterrán és észak-európai csoportos hajóutak, továbbá az év végéhez közeledve az egzotikus desztinációk. A török riviérára egy négycsillagos hotelbe már fejenként 582 euróért (196 ezer forint) elutazhatunk, természetesen repülővel. Rodoszon pedig fejenként 662 euróért (225 ezer forint).

Az OTP Travel 10-15 százalékos kedvezménnyel árulja az utakat március 31-ig. A legnépszerűbb úti céljaik 2020-ban Sharm El Sheikh és Rodosz. Egyiptomba 199 ezer forintért juthatunk el.

Az Ibusz irodáiba március 1-ig élnek az előfoglalási kedvezmények, a legnépszerűbb úti célok többek közt Olaszország, Görögország, Horvátország, Spanyolország vagy Bulgária. A 15 százalékos előfoglalási kedvezmény minden saját szervezésű külföldi vonatkozik, 20 százalékos kedvezményt vonnak le a jegyárból a saját szervezésű májusi, júniusi és szeptemberi (augusztus 24-e után) indulású repülőgépes külföldi utazások esetén. 40 százalékos kedvezményt adnak a saját szervezésű májusi, júniusi és a szeptemberi (augusztus 24-e után) indulású autóbuszos külföldi utazások esetén a buszjegy árából. Szeptember 4. és 13. között például egy olaszországi (Bibione) apartman fejenként 41 219 forintba kerül, az ár az ellátást természetesen nem tartalmazza, viszont az utazást igen.

Az előfoglalási időszakban kiemelkedően nagy kedvezményekkel foglalhatók a legkülönbözőbb 2020-as nyári utazások a Télen-nyáron utazási iroda ajánlataiban is: a bolgár Napospart például már fejenként 114 745 forinttól elérhető repülős utazással, egy négynapos olasz körutazást pedig 79 900 forinttól lehet foglalni.

