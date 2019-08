Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.08.06)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most kedden (2019.08.06).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most kedden (2019.08.06).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Kedden a napos-gomolyfelhős idő mellett főként az ország északi-északkeleti és nyugati részén alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. A délnyugati szél többfelé megélénkül, zivatarok idején megerősödik. Délután 28-34 fok valószínű.



Szerdán nyugat felől újra megnövekedhet a fátyol- és gomolyfelhőzet. Zápor, gyenge zivatar kis eséllyel néhol északon pattanhat ki. A délnyugati szelet élénk, több helyen erős lökések kísérhetik. A hajlani 15-21 fokot követően a csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Kedden is folytatódik a meleg nyári idő. Egy-egy futó zápor, gyenge zivatar északon, északkeleten és nyugaton okozhat átmenetileg vizes, csúszós útszakaszokat. A több helyen élénk, északkeleten helyenként erős délnyugati szélben csökkenhet a járművek menetstabilitása. A napos időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Kedden frontmentes lesz az idő, de melegfrontot jellemző tünetek léphetnek fel az arra érzékenyeknél. Egyesek tompábbak, aluszékonyabbak lehetnek, illetve tartósabban is tapasztalhatnak fejfájást, migrént. A vérnyomás problémákkal élők szintén nehéz napra számíthatnak, a vérnyomás gyakran ingadozhat, és múló rosszullétekre is fel kell készülni. A sok napsütés pozitívan hat a hangulatunkra, de a legmelegebb órákban akár rosszul is lehetünk. Erős lesz az UV-sugárzás. A melegben fontos odafigyelni a táplálkozásra, a zsíros ételek kerülendők. Az északi országrészben záporok, zivatarok alakulhatnak ki, ennek következtében megnő a fülledtség. Fogyasszunk sok folyadékot és könnyű, vitamindús ételeket!

