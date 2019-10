A legtöbb autós megfeledkezik ezekről ősszel: aztán már kész is a baj

Még ugyan nem hajlik abba az idő, de megállíthatatlanul közeleg a tél: ilyenkor a szervezetünk mellett nagyon fontos az autónkat is felkészíteni. És itt nem csak a gumicseréről van szó, sokkal több mindenre kell odafigyelni ahhoz, hogy a hidegben is biztonságosan közlekedjünk. A Pénzcentrum egy szakértővel vette végig a tennivalókat.

Bár most egy időre visszatért a vénasszonyok nyara, azért éjjel és hajnalban már nem ritka a fagypont körüli hőmérséklet - és ugye az egyik napról a másikra is képes betörni az igazi tél. Hogy mindenki hazaérjen, érdemes különös figyelemmel felkészíteni az autónkat a zimankóra. Korántsem elég azonban a kereket lecserélni. A többi fontos teendőről egy autószerelő beszélt a Pénzcentrumnak.

Első körben nyilván a legfontosabb a téligumi: itt érdemes megnézni a DOT-számot, hogy kiderüljön, mikor gyártották a kereket, 7-8 évnél öregebbet nem érdemes feltenni már. Fontos a proflmélység is: a minimális érték 1,6 milliméter, de én azt szoktam mondani, hogy 1,8-2 körül már érdemes megfontolni, hogy felszereljük-e a szezonra a gumit

- magyarázta György András. A nyári kerekeket pedig műanyag zsákban érdemes tárolni, fektetve, hogy a futófelület ne deformálódjon el.

Szoktam még javasolni a szokásos téli kellékek ellenőrzését, beszerzését: jégkaparó, puha sörtéjű kefe a takarításhoz, zárjégoldó is elkellhet, és biztos, ami biztos valamilyen kis hólapát is jó, ha van nálunk. Fontos a szélvédőmosó folyadékot is lecserélni télire! Emellett nem árthat egy pokróc sem az autóban, ki tudja, mikor üt be a kemény havazás, és jön az SMS, hogy üljünk át egy másik autóba...

- sorolta a műhelyvezető. A fagyállót is ellenőrizni kell: legalább -30 fokig fagyálló folyadékot kell venni, ugyanis túl alacsony fagyáspontúnál fennáll a veszély, hogy befagy a hűtő, károsodik a motor. Illetve elsőre furcsának tűnhet, de a szaki kiemelte az ablaktörlők ellenőrzését is.

Szerintem mindenki tudja, milyen borzasztó, amikor az ablaktörlő csak elmaszatolja a latyakot a szélvédőn. Ez nem csak idegesítő, de nagyon balesetveszélyes is! Apropó szélvédő: ellenőrizni kell az ablakfűtést is, ha a hátsóban nem melegítenek a szálak, akkor azonnal érdemes cserélni, hiszen így nem olvasztja le a jeget, nem tünteti el a párát a rendszer, nem lehet kilátni.

A szakértő elmondta, hogy a szélvédőt belülről is érdemes lemonsni ablaktisztító-folyadékkal, így csökkenthetjük a szembejövő forgalom fényének a vakítását. Ha a klíma szűrője eltömődött, gyorsabban párásodik az ablak, így ezt sem árt kitisztíttatni. Az ajtók befagyása is gond szokott lenni, ezt úgy lehet megelőzni, hogy szilikonnal kezeljük az ajtótömítőket. A zárakat sem árt gyakrabban olajozni a fagyás ellen.

Ha már itt tartunk, fontos beállíttatni a fényszórókat is! Ezt nem is feltétlenül magunk, hanem a többiek miatt: hiszen télen rengeteget vezetünk sötétben, rossz fényviszonyok mellett, a rosszul beállított fényszórók elvakítják a szembejövőket, ami rendkívül balesetveszélyes.

Ez a legfőbb hibaforrás

Télen az egyik legnagyobb hibaforrás kétség kívül az akkumulátor: ha kicsit nehezebben indul az autó, érdemes ellenőrizni a töltési szintet, és ha szükséges, rátölteni. A sarukat meg kell tisztítani, és valamilyen kenőanyaggal védeni a korróziótól.

Emellett György András azt javasolja, hogy ha ebben az időszakban esedékes az olajcsere, akkor érdemes jobb minőségűt venni télire.

Fontos ügyelni az olajszintre is, ne centizzük ki, hiszen hidegben a motorolaj besűrűsödik - ameddig fel nem melegszik a motor. Tartsuk észben, milyen észben tartani, épp milyen fajta olaj van a tartályban. Ugyanis ha szintetikus motorolajat töltünk a félszintetikusra vagy ásványi alapúra, az javítja a minőséget, fordítva viszont lerontja.

Nem árt gondolni a korrózióvédelemre is, hiszen ahogy a szaki is fogalmazott:

az karosszéria egyik legnagyobb ellensége a téli sós latyak.

Érdemes tehát a hibákat kijavíttatni, a kezdődő rozsdásodásokat "megfogni" még a tél előtt. Nem árt, ha valamilyen waxot vagy más védőanyagot is felviszünk a fényezésre. Ugyanilyen fontos az alvázvédelem is: mindenképp ajánlott valamilyen korrózióvédővel kezelni az autó alját. Ha nagyon latyakos az idő, érdemes időnként lemosni, vagy legalább leöblíteni az autót, külön ügyelve a kerékjárati ívek belsejére és az alvázra - tette hozzá György András.