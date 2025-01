Korábban indul a bírságidőszak 2025-ben: csúnya pénzbüntetést kap, akit most ezért elkapnak

A szokatlanul enyhe időjárás miatt idén a hóvirágok a megszokottnál hamarabb kezdtek virágozni Magyarországon. Bár a látvány csábító, fontos tudni, hogy a hóvirág védett növény, és leszedése szigorúan tilos. Aki mégis megszegi a szabályt, akár 10 000 forintos bírságot is kaphat szálanként, a nagyobb mennyiségű gyűjtés pedig több százezer forintos büntetést is maga után vonhat.

A szokatlanul enyhe téli időjárás miatt idén a szokásosnál korábban kezdtek virágozni a hóvirágok Magyarországon. A növény általában február végén, március elején bont szirmot, de az idei meleg idő hatására már január végén több helyen megjelentek az apró fehér virágok - ez a jelenség arra is figyelmeztet, hogy a klímaváltozás hatásai egyre inkább érezhetők a természetben.

Bár a hóvirág az egyik legkorábban nyíló és legkedveltebb vadvirágunk, fontos tudni, hogy Magyarországon védett növénynek számít. A természetből való gyűjtése szigorúan tilos, mivel állománya az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent az élőhelyek zsugorodása és az engedély nélküli leszedés miatt.

Ennek ellenére sokan még mindig nem tudják, hogy akár egyetlen szál hóvirág leszakítása is törvénysértő lehet.

A természetvédelmi jogszabályok szerint a hóvirág eszmei értéke szálanként 10 000 forint. Ha valakit rajtakapnak a virágok gyűjtésén, komoly pénzbírságra számíthat, amely akár több százezer forintra is rúghat, attól függően, hogy mennyi növényt szedett le - ugyanis a bírságnak nincs felső határa. Az ellenőrzésekért a természetvédelmi őrszolgálat és a nemzeti parkok munkatársai felelnek, de a szabály betartatásában a rendőrség is közreműködhet.

A tiltás célja, hogy megvédje a természetes élőhelyeket és biztosítsa, hogy a hóvirágok továbbra is díszítsék az erdők alját és a parkokat. Ha valaki szeretné otthonában is élvezni ezt a gyönyörű virágot, érdemes inkább kertészetekből, legálisan beszerezni, ahol többféle fajta is kapható. Az üzletekben kapható hóvirágok termesztett példányok, így azok vásárlása és ültetése semmilyen természetvédelmi problémát nem jelent.

Több magyarországi kertészet és online áruház kínál különböző fajtájú és kiszerelésű virághagymákat. A Kőröshegyi Levendulás például 10 darabos csomagban kínálja az óriás hóvirághagymát (Galanthus Elwesii) 1 990 forintért, ami darabonként 199 forintos árat jelent. A Zöld Szokások webáruházban a 'Flore Pleno' fajtájú hóvirág hagymákat szintén 10 darabos kiszerelésben vásárolhatja meg 1 990 forintért. A Gazdabolt.hu kínálatában a 'Woronowii' hóvirág 15 darabos csomagja 2 090 forintba kerül. Fontos megjegyezni, hogy a hóvirághagymák ültetési ideje általában ősszel van, ezért érdemes előre tervezni a beszerzést és az ültetést.