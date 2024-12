Így síelhetsz idén potom pénzért: olcsó, ismeretlen helyek, ahol kevés a turista

Magyarországon a síelés hagyományai a múlt század elejéig nyúlnak vissza, amikor a Mátra, a Bakony és a Börzsöny hegyei természetes hóval vonzották a téli sportok kedvelőit. A klímaváltozás azonban jelentősen csökkentette a hóval borított napok számát, így a síterepek ma már főként hóágyúzással működnek. Ennek ellenére olyan helyszínek, mint Mátraszentistván, Eplény és Visegrád, továbbra is népszerűek az év bizonyos szakában. A 2024/2025-ös szezon az eddigieknél hidegebb telet ígér, ami új lendületet adhat a hazai síéletnek, családbarát és könnyen elérhető alternatívát kínálva a téli sportok kedvelőinek.

Magyarország síelési hagyományai egészen a múlt század elejéig nyúlnak vissza, amikor a síelés a téli sportok egyik legkedveltebb formájává vált a helyi lakosság körében. Az ország kedvező domborzati adottságai – különösen a Mátra, a Bakony és a Börzsöny hegyei – lehetővé tették, hogy számos kisebb-nagyobb síterep kialakuljon. A múltban a természetes hó bőségesen hullott a téli hónapokban, így a síelés a téli sportélet középpontjában állt.

Azonban az elmúlt évtizedekben a klímaváltozás jelentős hatást gyakorolt a magyarországi síelési lehetőségekre. Az enyhébb telek és a csökkenő hóesés miatt egyre nehezebbé vált a természetes hóval működő sípályák üzemeltetése. Ma már a legtöbb hazai sípálya kizárólag hóágyúzással képes fenntartani a megfelelő hóviszonyokat. Ez azonban költséges technológia, ami sok kisebb síterep számára elérhetetlen. Ennek következtében több korábban népszerű sípálya – például Dobogókő vagy Bánkút – jelentősen visszaszorult, vagy teljesen megszűnt rendszeresen üzemelni.

A hazai sípályák már készülnek

Ettől függetlenül a magyarországi sípályák készen állnak a 2024/2025-ös téli szezonra, és a hideg idő beköszöntével hamarosan megnyitják kapuikat a síelők előtt. Az időjárás-előrejelzések szerint hidegebb télre számíthatunk, ami kedvező feltételeket teremthet a téli sportok szerelmeseinek.

Az előrejelzések szerint a 2024/2025-ös tél eltérhet az eddig megszokottaktól. A Csendes-óceán melegedése miatt kialakuló El Niño jelenség jelentős hatással lehet az időjárásra, ami befolyásolhatja a téli hónapok hőmérsékletét és csapadékmennyiségét. Egyes szakértők szerint 82%-os esély van arra, hogy a téli időszakban Európában megjelenik a La Niña jelenség, amely hűtő hatással jár a hőmérsékletre. Ez azt jelentheti, hogy Magyarországon hidegebb télre számíthatunk, ami kedvező lehet a síelők számára.

Mártaszentistván

December 11-én Mátraszentistvánban kellő mértékben lehűlt a levegő, így a hópótlás megindulhatott. Az elmúlt évek során ilyen korán még nem indították a hóágyúkat a Mátrában. Karácsony második napján elkezdődik a 2024/25-ös síszezon a mátraszentistváni Síparkban. A tervek szerint a téli szünet végéig minden nap várják a vendégeket, az időjárás függvényében esti síelésre is lesz lehetőség. Szintén az időjárás alakulásától függ, hogy pontosan hány pályát lehet megnyitni és hány felvonó működik majd. A síbérletek ebben a szezonban sem drágulnak, az árakat a két évvel ezelőtti szinten befagyasztották.

Felnőtt napijegy: 9 900 Ft

Diák/nyugdíjas napijegy: 8 900 Ft

Gyermek napijegy: 7 900 Ft

A Mátraszentistváni Sípark 6 sípályájának hossza összesen 4300 métert tesz ki, melyek több mint 9 hektáros területen fekszenek. Többféle nehézségi fokozattal találkozhatnak az idelátogatók, az elmúlt évek fejlesztéseinek és a sok szolgáltatásnak köszönhetően pedig valódi családi sítereppé vált. A pályák közelében található víztározónak köszönhetően egész szezonban biztosított a hóágyúk vízszükséglete. Mátraszentistvánban egy síovoda, valamint egy tanulólift is kialakításra került, de itt található a Mátra egyik legmeredekebb sípályája is. A sípark egyik legjobb előnye, hogy rendkívül csodálatos panoráma tárul a síelők szeme elé, valamint éjszakai világítással is rendelkezik.

Eplényi Síaréna

Az Eplényi Síaréna a Bakonyban található, és az ország legnagyobb sípályarendszerével rendelkezik. December 2-án éjszaka a Síaréna Vibe Park webkameráin azt lehetett látni, hogy beindították a hóágyúkat, de a nyitás napját még nem lehet pontosan megmondani. A Síaréna közleményében munkaterületnek nyilvánította a hegyoldalt a zavartalan tesztüzemi munkálatok érdekében.

Az árak így alakulnak a szezonban:

Fényképes szezonbérlet felnőtt 208 500 Ft

Fényképes szezonbérlet diák/senior 177 000 Ft

Fényképes szezonbérlet gyermek 145 500 Ft

Átruházható szezonbérlet felnőtt 426 000 Ft

Átruházható szezonbérlet diák/senior 362 000 Ft

Átruházható szezonbérlet gyermek 298 000 Ft

A napijegy árairól egyelőre nincsenek információk, tavaly a felnőtt napijegy: 10 500 Ft, a diák/nyugdíjas napijegy: 9 500 Ft, a gyermek napijegy: 8 500 Ft volt.

A Síaréna Vibe Park a Bakony szívében, festői erdei környezetben biztosítja a feltöltődést és az életre szóló élményeket egész évben az idelátogatóknak. A téli szezonban elsősorban a sportok szerelmeseié a hegy, hiszen az Eplényben található Vibe Park Magyarország legnagyobb és legmodernebb síkomplexuma is egyben. A park területén összesen 7908 méter hosszú pályarendszeren, 16 különböző sípályán hódolhatnak szenvedélyüknek a síelők, snowboardosok. Teljesen kezdőktől a profikig mindenkinek kínál élménydús kalandokat a Síaréna.

Bánkút

Hét lesiklópályán, négy húzó, három tolókaros sífelvonó, és hótaposó gépek biztosítják a kiváló síelési lehetőségeket. A nehéz, közepes valamint a tanulópálya között válogathat ki-ki tudásának megfelelően. A téli időszakban amatőr sí és snowboard versenyeken mérhetik össze tudásukat a lejtők szerelmesei. A szánkózók az elkülönített szánkópályát használhatják. A nyitás egyelőre még bizonytalan, a hóréteg vastagsága jelenleg 2 cm.

Az árak nyitás után várhatóan így alakulnak majd:

Napijegy: 12.000 Ft

Diák/senior jegy: 10.000 Ft

Gyermek napijegy: 8.000 Ft

Csoportos diákjegy: 5.000 Ft

Felvonójegy: 4.000 Ft

Senior felvonójegy: 2.000 Ft

Visegrádi Nagyvillám Sípálya

A Visegrádi Nagyvillám Sípálya Budapesthez közel, a Dunakanyarban található, így könnyen megközelíthető a fővárosból. A nyitás időpontja itt is az időjárástól függ, de általában december végén, január elején szoktak nyitni. Folyamatosan készülnek a 2024/25-ös téli szezonra, már az összes felvonó (9 db) üzemkész, hóágyú teszt hamarosan indul. A műanyag borítású tanpályákon folyamatos a síoktatás.

Idei árakat még nem tudunk, 2023–2024-es szezonban a jegyárak a következők voltak: