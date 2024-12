Síelni készülsz? Jobb, ha tudod: ennyivel emelkednek idén a költségek

Az idei szezonban naponta átlagosan 920 forint körül alakul majd a síbiztosítás díja – jelezték előre az aktuális utasbiztosítási módozatok és az eddigi, előzetesen megkötött szerződések ismeretében. Ez az összeg 6-7 százalékkal haladja meg az előző szezon átlagát.

Idén az általános utasbiztosítások átlagdíja 720 forint volt az Insura.hu-n, a síbiztosításokra kalkulált 920 forint ennél 28 százalékkal magasabb összeg . Ezért a többletért a síelni indulók pótlólagos szolgáltatásokat, illetve magasabb térítési limiteket kapnak a biztosítóktól.

A sípályáról történő helikopteres mentés fedezete például ma már része szinte minden síbiztosításnak, a drága mentés és ellátás fedezete mellett kiegészítő elemként leggyakrabban a felszerelésre vonatkozó kártalanítás, illetve felelősségbiztosítás is megjelenik. Hasznos szolgáltatás az utazás, vagy annak egy részének lemondása esetén a síbérlet árát visszatérítő, illetve a szállásra és programokra vonatkozó kártérítési elem is, ezt ugyanakkor már inkább csak a prémium termékekbe építik be a biztosítók.

EZ IS ÉRDEKELHET Leesik az állad: ennyibe kerül egyetlen nap síelés Európa legmagasabb luxus síterepén A Matterhorn, Európa egyik legismertebb és legmagasabb síterepének meglátogatása életre szóló élmény, de nem olcsó mulatság.

Időtartamát tekintve a síelési célú utazások jellemzően 4-5 naposak: a utasok csaknem fele ilyen időtartamra köti meg a biztosítását. Eltérően más utazásoktól, repülőgépet csak nagyon kevesen vesznek igénybe, a síelők több mint háromnegyede a viszonylag közeli célpontok miatt autóval indul útra. Az előző évi adatok szerint autós útra indulóknak több mint harmada kér kiegészítő szolgáltatásként asszisztenciát is. Ez a szolgáltatás az utasbiztosítás napidíját csupán 20 százalékkal növeli, cserébe a téli, nehezített útviszonyok mellet egy 24 órás telefonos, anyanyelven elérhető asszisztencia létfontosságú szolgáltatásnak bizonyulhat.

Úti cél alapján tavalyhoz hasonlóan idén is Ausztria lehet a síelni vágyók kiemelt célpontja: az előző szezonban a síbiztosítások 62 százalékát kötötték erre a célpontra. További 14 százalék szlovákiai síterepre utazott. A fennmaradó 24 százalék zömmel a francia, olasz, lengyel és szlovén hegyeket vette célba. A síelés intenzív sport, nem meglepő módon jellemzően a fiatalabb korosztály köt síbiztosítást is: a biztosított utasok 70 százaléka 40 év alatti. Az átlagéletkor 27,5 év, de az előző szezonban az Insura.hu-n keresztül biztosított legidősebb személy életkora 81 év volt.

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EEK) a városnéző utak esetében sem tud helyettesíteni egy jó utasbiztosítást, de hiányosságai főként a sípályákon mutatkoznak meg. Itt ugyanis a betegszállítás (amelyre az EEK semmilyen fedezetet nem ad) a terep sajátosságai miatt gyakran csak helikopterrel oldható meg, melynek költségei több millió forintot tesznek ki

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 917 331 forintot 10 éves futamidőre már 6,55 százalékos THM-el, havi 214 520 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,73% a THM, míg a MagNet Banknál 6,85%; az Erste Banknál 6,91%, a K&H Banknál 6,98%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

– mutat rá a síbiztosítás fontosságára Dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója. – További gondot okozhat az is, hogy számos síközpontból olyan magánegészségügyi intézménybe kerülhet a sürgős ellátást igénylő sérült, amely az EEK-t nem is fogadja el.”

Az online szerződéskötés elterjedésével az ügyfelek jelentős része az utolsó pillanatban, az utazás napján köt utasbiztosítást. Ez nem okoz problémát, amennyiben két szempontot figyelembe veszünk. Egyrészt az adott napon csak a bizonyíthatóan a szerződéskötés után bekövetkező esemény fedezhető a biztosítással. Másrészt van olyan biztosító, amely azt is kiköti, hogy az aznapi utasbiztosítást még magyar területen tartózkodva kösse meg a szerződő.