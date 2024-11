Újabb bejelentést tett Nagy Márton minisztériuma: sokaknak életbevágó, erre készülni kell

Magyarország turisztikai vonzerejének folyamatos erősödését tükrözi, hogy 2024 októberében közel 1,5 millió vendég érkezett a hazai szálláshelyekre, amely 15%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest - írja közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A vendégek októberben összesen több mint 3,4 millió vendégéjszakát töltöttek hazánkban, ami 8,5%-kal múlta felül a tavalyi eredményeket. 2024 első tíz hónapjában kimagaslóan teljesített a turisztikai ágazat, 15,5 millió vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre, míg a vendégéjszakák száma megközelítette a 38,5 milliót. A turizmus bővülése nemcsak Budapesten, hanem a vidéki régiókban is erőteljes, ami egyértelműen jelzi a vidéki turisztikai desztinációk egyre szélesebb körű népszerűségét.

A Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján 2024 októberében 15%-kal bővült a vendégforgalom az előző év azonos időszakához képest, ami közel 1,5 millió vendéget jelentett a szálláshelyeknek. Októberben a külföldről hazánkba látogatók száma 740 ezer volt, ami 23%-kal múlta felül a tavalyi eredményeket, míg a belföldi vendégek száma 738 ezer volt, ami 8,2%-os emelkedést jelentett.

Az év tizedik hónapjában összesen több mint 3,4 millió vendégéjszakát regisztráltak a hazai szálláshelyek, a tavalyi adatokhoz képest 8,5%-os növekedést jelentett. Ez 1,8 millió külföldi vendégéjszakát jelentett, ami 13%-kal szárnyalta túl a tavaly októberi értéket, míg a hazai vendégek közel 1,6 millió éjszakát töltöttek a szálláshelyeken, 4,2%-kal fölülmúlva a 2023. tizedik havi eredményt. Az ország teljes szálláshely-forgalmának közel 58%-át, azaz 2 millió éjszakát vidéken regisztráltak.

EZ IS ÉRDEKELHET Mi folyik a magyar szállodákban, panziókban? Elképesztő számokat produkált a magyar turizmus 2024 októberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken1 közel 1,5 millió vendég 3,4 millió vendégéjszakát töltött el.

A fővároson kívül eltöltött vendégéjszakák 71%-a belföldi vendégekhez volt köthető, a legnépszerűbb turisztikai térség pedig októberben is a Balaton volt. A szálláshelyi forgalom közel 42%-a célozta Budapestet, a fővárosi vendégéjszakák száma közel 1,5 milliót ért el, ami 13,1%-kal bővült tavalyhoz képest. A nemzetközi vendégforgalom aránya Budapesten közel 87%-os volt, a külföldi vendégéjszakák száma a fővárosban megközelítette az 1,3 milliót, ami 15%-os növekedést jelent. Így elmondható, hogy a nemzetközi turisták körében Budapest kiemelkedő népszerűségnek örvend.

Az utazás iránti aktív érdeklődésnek köszönhetően a szálláshelyek bevétele 91,5 milliárd forint volt ami, 21%-kal volt több, mint tavaly ilyenkor. Ebből több mint 47 milliárd forintot vidéken költöttek el a vendégek, ahol a bevételek 17,6%-kal haladták meg a tavaly októberit. A vendéglátóhelyeken összesen 166,2 milliárd forint bevétel keletkezett 2024 októberében, ami 10,4%-os növekedést jelent az előző év tizedik hónapjához képest. A rendelkezésre álló adatok szerint 2024 első tíz hónapjában 15,5 millió vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre, ami 10,2%-os növekedésnek felel meg a 2023-as adatokhoz képest, míg a vendégéjszakák száma 5,3%-os növekedést produkálva megközelítette a 38,5

milliót.

Az adatok alapján megállapítható, hogy Magyarország turisztikai vonzereje októberben tovább erősödött. Az egyre hűvösebb időjárás ellenére az utazási kedv nem csökkent, sőt, a látogatók továbbra is jelentős számban keresik fel hazánkat. Egyre több család számára válik elérhetővé a kikapcsolódás lehetősége, akár hosszabb időszakra is. A turizmus folyamatos növekedése nemcsak a főváros, hanem a vidéki régiók iránti érdeklődést is fokozza, ami kedvező hatással van a helyi gazdaságra.

A jelenlegi trendek azt mutatják, hogy Magyarország továbbra is erős desztinációnak számít a nemzetközi és belföldi utazók körében, és az ország turizmusának fejlődése stabil alapot biztosít a gazdasági növekedés számára. A turizmus stratégiai fontosságú ágazatként Magyarország gazdaságának meghatározó pillére, amely jelentős mértékben járul hozzá a GDP növekedéséhez és mintegy 400 ezer család számára biztosít megélhetést. A kormány az ágazat teljesítményének további növelése érdekében 15 milliárd forintból indított ágazati programokat a vendéglátóhelyek fejlesztése, színvonaluk és versenyképességük fokozása érdekében.