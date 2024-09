Kiadták a figyelmeztetést: elázik az egész ország, ezeken a helyeken jó nagy eső lesz

Három megye kivételével egész Magyarországra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet zivatarveszély miatt.

Szinte teljesen besárgult Magyarország, ugyanis 3 megyek kivételével elsőfokú zivatarriasztás van érvényben szombaton. Ez azt jelenti, hogy szinte az egész országban zivatarok alakulhatnak ki, aminek az elsődleges veszélyforrását a villámlás jelenti. Emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

Összességében 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék is hullhat. A meteorológiai szervezet azt írja, eleinte a középső országrészben alakulhat ki néhol zivatar. A déli óráktól, estig egyre inkább a keleti országrészben valószínű zivatarok előfordulása viharos széllökés (~60-70 km/h), lokálisan intenzív csapadék és kisebb méretű jég kíséretében. Egy-egy intenzívebb zivatarra is van esély, amelyhez viharos (> 70 km/h) széllökés, intenzív csapadék (15-30 mm), jégeső (2 cm körül vagy alatt) is társulhat.

Forrás: Hungaromet

Az esővel kapcsolatban arra figyelmeztetnek, hogy a 24 órás csapadékösszeg a déli és keleti országrészben (kiemelten a Pécs-Sátoraljaújhely tengely tágabb környezetében) 20 mm fölött alakulhat, lokálisan azonban 30 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordulhat. A szélre vasárnap északkeleten kell figyelni, itt időnként 65 km/h körüli széllökések is kialakulhatnak északkeleti irányból.