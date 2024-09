Kiadták a vészjelzést: itt a kegyetlen fordulat az időjárásban, kevés megye ússza meg az ítéletidőt

Szerdán kezdetben sok felhő lesz felettünk, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, ugyanakkor párás, ködös tájakkal is találkozhatunk. Ilyen időjárásra lehet számítnai ma és a hét többi napján.

Szerdán kezdetben sok felhő lesz felettünk, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, ugyanakkor párás, ködös tájakkal is találkozhatunk. Napközben elsősorban a Dunától keletre alakulhatnak még ki futó záporok, délkeleten egy-egy zivatar sem kizárt, ugyankkor a keleti és az északkeleti tájak kivételével már mindenhol több órára kisüt a nap. Sokfelé élénk lesz a déli, délnyugati szél. Hajnalban 8 és 16, délután 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.

Kép forrása: HungaroMet

Csütörtökön erősen fátyolfelhős idő várható, de helyenként vastagabb felhők is megjelennek az égen, viszont csak néhol északon és északkeleten fordulhat elő átmenetileg kisebb eső. Sokfelé erős, a Dunántúlon és északon többfelé viharos lesz a déli, délnyugati szél. Reggelre a kevésbé szeles tájakon pára, köd képződhet. Hajnalban 8-16, délután 23-28 fokot mutathatnak a hőmérők.

Pénteken egy hidegfront előterében helyenként nyugaton, északnyugaton és északon alakulhat ki időnként eső, zápor, máshol viszont még sok napsütésre van kilátás. Élénk, erős lesz a déli, délnyugati szél. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, a csúcshőmérséklet 20 és 31 fok között alakul, északnyugaton és északon mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.

Szombaton egy hidegfront hatására gyakran erőteljesen megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, délen, délkeleten és keleten helyenként zivatar is. Élénk, erős lesz a nyugatira, északnyugatira forduló szél. A legmagasabb hőmérséklet 17 és 29 fok között alakul, északnyugaton lesz a leghűvösebb. Vasárnap naposabb és felhősebb tájakkal is talákozhatunk, de csak elszórtan délen és délkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor. A szeles időben 15-20 fokot mérhetünk a délutáni órákban.