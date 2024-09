Lassan visszaáll minden a régi kerékvágásba: jó hírek érkeztek, újra megindul a közlekedés hétfőn

A jövő héten várhatóan több vonalon is helyreállhat a közlekedés a fővárosban, az M2-es metró hétfőn üzemkezdettől már megáll a Batthyány téren - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vasárnap

A közleményben felhívták ugyanakkor a figyelmet arra, hogy hétfőn a H5-ös HÉV még nem éri el a Batthyány teret, arra továbbra is a Margit híd budai hídfőnél lehet majd felszállni. A jelenlegi előrejelzések szerint várhatóan szeptember 24-én, kedden a 19-es villamos újra a teljes vonalán, azaz a Bécsi út/Vörösvári út és Kelenföld vasútállomás között jár majd. Ugyancsak keddtől a 41-es villamos is az eredeti útvonalán, a Bécsi út/Vörösvári úttól a Batthyány téren át a Kamaraerdei Ifjúsági Parkig fog közlekedni. Várhatóan szeptember 25-étől, szerdától a H5-ös HÉV újra a Batthyány térig jár majd, ettől a naptól a Margit hídnál ideiglenesen lezárt kerékpárút is újra használható lesz.

A szakemberek folyamatosan figyelik a vízszintet és attól függően döntenek a jelenlegi forgalmi korlátozások feloldásáról. A BKK minden változásról a lehető leghamarabb értesíti a közlekedőket, a jelenleg még érvényben lévő forgalmi korlátozásokról a bkk.hu/arviz oldalon lehet tájékozódni - közölte a közlekedési központ.