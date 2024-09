Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2024. szeptember 11.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2024. szeptember 11., szerda.

Névnap

Teodóra

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 396.96 Ft

CHF: 426.44 Ft

GBP: 470.89 Ft

USD: 359.24 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 18050 Ft

MOL: 2616 Ft

RICHTER: 10650 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2024.09.12: Nyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik a felhőtakaró. Eleinte csak nyugaton, északnyugaton, várható erősen felhős vagy borult idő tartós csapadékkal, majd estére várhatóan már a középső országrészt is eléri a felhőzet és vele együtt az eső, zápor. Néhol esetleg zivatar is kialakulhat. Nyugaton kiadós mennyiségű eső valószínű. Reggelre keleten párássá válhat a levegő, köd is képződhet. A Dunántúlon az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szél megerősödik, helyenként viharos lökések is kísérhetik, ezzel együtt markáns lehűlés érkezik. Hajnalban általában 12, 17 fok közötti értékeket mérhetünk, a hidegre hajlamos helyeken néhány fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték általában 23 és 30 fok között valószínű, de a borongós nyugati tájakon 15 és 20 fok között alakulhat a maximum, mely ráadásul már a reggeli, délelőtti órákban beállhat, délutánra tovább csökken a hőmérséklet. Jelentős lesz tehát a hőmérsékleti kontraszt az ország nyugati és keleti tájai között.

2024.09.13: Nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőtakaró. Főként a nap első felében keleten még kisüthet a nap, délutánra viszont az ország többi részéhez hasonlóan már arrafelé is erősen felhős vagy borult idő valószínű. Többfelé kell számítani esőre, záporra, keleten akár zivatar is kialakulhat. Kiadós mennyiségű csapadék várható. Egyre nagyobb területen fordul északnyugati, északi irányba a szél, melyet nagy területen erős, a Dunántúlon viharos lökések is kísérhetnek. A hőmérséklet hajnalban 9 és 18, délután 10 és 28 fok között alakul, nyugat felé haladva lesz a hűvösebb, keleten pedig a legmelegebb az idő, marad tehát a kettősség az ország két fele között.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2024.09.11. szerda éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatás várható, amely főként a nyugati országrészben élők körében okozhat panaszokat. Fejfájás, vérnyomás-ingadozás, ingerlékenység többeknél előfordulhat. Erősödhetnek az ízületi betegségben szenvedők panaszai, fokozódik a görcshajlam. (2024.09.10)

