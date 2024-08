Hétfőtől pótlóbusz jár ezen a szakaszon: így alakul a menetrend, erre számíthatnak az utasok

A Győr–Veszprém vonalon október 6-ig pályafelújítás miatt változott a közlekedési rend. A vonatok menetrendjéhez igazodva Zirc és Veszprém között pótlóbuszok közlekednek. Kivétel ez alól az augusztus 26-tól 30-ig terjedő időszak, amikor a teljes útvonalon, Győr és Veszprém között kell buszokkal utazni.

Az augusztus 26-tól 30-ig Győrszabadhegy és Veszprém között végzett pályakarbantartás miatt a teljes vonalon, Győr és Veszprém között közlekednek pótlóbuszok. Azt követően, augusztus 31-én szombattól ismét Veszprém és Zirc között fognak járni a pótlóbuszok október 6-ig.

A hétfőtől péntekig tartó munkálatok során Tarjánpuszta és Veszprémvarsány között több kilométeren vágányszabályozást végzünk, ugyanezen szakaszon, valamint Győrszabadhegy és Pannonhalma között is több száz méteren síneket cserélünk, Veszprémvarsánynál pedig váltókat javítunk. Nyúlon az Ipari elkerülő útnál és a Vasútsor utcánál lévő átjárókat átépítjük, Kismegyernél, a 82-es út átjárójában pedig karbantartást végzünk. Több helyen gyérítjük a vonatközlekedésre veszélyes növényzetet is. Eközben folytatjuk az Eplény és Veszprém közötti rátóti völgyhidak és a csatlakozó pályarészek átépítését, felújítását is.

A pótlóbuszok közlekedéséről

A közút vonalvezetése miatt többféle útvonalon biztosítjuk az eljutást a pótlóbuszokkal az egyes településekre:

Győr és Veszprém között gyorsjáratú pótlóbuszok biztosítják az eljutást, melyek nem érintik Győr-Gyárváros, Tarjánpuszta, Győrasszonyfa és Veszprémvarsány állomásokat, megállóhelyeket. Ezeket a Győr–Bakonyszentlászló viszonylatban közlekedő pótlóbuszok érintik, melyek Győrből korábban indulnak, illetve oda később érkeznek, így Bakonyszentlászlón biztosítható a csatlakozás Veszprém irányába, illetve irányából.

A közúthálózat vonalvezetése miatt Vinye megállóhelyet a Győr és Veszprém közötti gyorsjáratú pótlóbuszok szintén nem érintik, ezért a délelőtti órákban közvetlen autóbuszok indulnak Győrből 8:15-kor, 10:15-kor, és 12:15-kor, Veszprémből 7:35-kor, 9:35-kor, és 11:35-kor Vinyére. A délutáni órákban pedig Vinyéről 14:21-kor, 16:21-kor, és 18:21-kor Győrbe, 15:09-kor, 17:09-kor, és 19:09-kor Veszprémbe. Ezek Győrtől, illetve Veszprémtől Bakonyszentlászlóig a gyorsjáratú pótlóbuszokkal azonos menetrend szerint közlekednek. A győri és veszprémi közvetlen vinyei járatokon kívül Vinye és Bakonyszentlászló között külön pótlójáratok közlekednek, melyekhez bakonyszentlászlói átszállással biztosítják a csatlakozást Győr és Veszprém felé.

A buszok a következő állomásoknál, Volánbusz megállóknál állnak meg, helyenként a vasútállomásoktól jóval távolabb:

Győr vasútállomásnál: helyközi autóbusz-állomás

Győr-Gyárváros buszmegálló

Győrszabadhegy, Szabadhegy vá. buszmegálló

Nyúl, vendéglő buszmegálló

Pannonhalma, Takarékszövetkezet buszmegálló (a vasútállomástól 1,3 kilométerre)

Tarjánpuszta, Kossuth utca buszmegálló (a vasútállomástól 400 méterre)

Győrasszonyfa, Kossuth út buszmegálló (a vasúti megállótól 500 méterre)

Veszprémvarsány vasútállomás

Bakonygyirót, autóbusz-váróterem megállóhely (a vasúti megállótól 600 méterre)

Bakonyszentlászló vasútállomás

Vinye, vasúti megállóhely

Porva-Csesznek: Csesznek, Suttony buszmegálló (a vasútállomástól 4,8 kilométerre)

Zirc vasútállomás

Eplény, Újtelep buszmegálló (a vasútállomástól 1,6 kilométerre)

Veszprém vasútállomás

A vasúttársaság a pótlóbuszok férőhelykapacitását az utazási igényekhez igazította, figyelembe véve a várható turisztikai forgalmat is. A kirándulóknak ajánlják a Bakony24 napijegyet, amellyel Győr felől javasolják a megközelítést.

Felhívják a figyelmet, hogy a csoportos utazást minden esetben jelentsék be, hogy a megnövekvő igényre felkészülhessen a vasúttársaság!

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 420 267 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 135 855 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, a Raiffeisen Banknál 6,69%; a MagNet Banknál 6,76%, a K&H Banknál 6,86%, az Erste Banknál pedig 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Karbantartás miatti útlezárások

Kismegyernél (Győrújbarát, Veszprémi út.) a 82-es számú, Veszprémi út átjáróját teljes szélességében lezárják augusztus 26-án 20 órától 28-án 5 óráig. Az átjáró mellett kialakított egy forgalmi sávos terelőúton lehet áthaladni váltakozó irányban.

Nyúlon, az Ipari elkerülő útnál lévő vasúti átjárót az átépítés ideje alatt, augusztus 26-án 8 órától 28-án 18 óráig zárják le teljesen.

Nyúlon, a Vasútsor utcánál lévő átjárót teljes szélességében lezárják augusztus 28-án 8 órától 30-án 18 óráig.

A kerülő, illetve terelt útvonalakat táblák jelzik. A közúti lezárások miatt a lakosság és az arra közlekedők megértését és türelmét kéri a vasúttársaság.

Az októberig tartó munkálatokról

A pályafelújítás során kicserélik a Gyökeres-árok és a Répás-árok felett átívelő, egyenként 21 méter támaszközű, 128 éves, felsőpályás, rácsos tartós acélszerkezetű völgyhidat. A hidak 85 éve nagyobb, illetve 2 éve kisebb felújításon estek át, azonban cseréjük mára már halaszthatatlanná vált. Az új hidak az örökségvédelmi szempontok figyelembevételével készülnek, a régi hidakkal pontosan megegyezők lesznek.

A hídcserék mellett megújulnak a hídfők, illetve közel 300 méteren a pályát is teljesen felújítják, a talpfák egy részét betonaljra cserélik, majd 2,5 kilométeren vágányszabályozást is végeznek. A munkálatok eredményeként javulhat a megbízhatóság, pontosabbak lehetnek a vonatok, ugyanis várhatóan 400 méteren szűnik majd meg az eddigi sebességkorlátozás. A vágányzár alatt gyérítik a növényzetet, kivágják a vasúti közlekedésre veszélyes fákat is, illetve több átjáró karbantartását, felújítását is elvégzik.