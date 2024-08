Grandiózus változások jönnek a Volánnál: így alakul a menetrend még nyár vége előtt

2024. augusztus 17-től több térségben lépnek életbe menetrendi módosítások a Volánbusznál - közölték. Hatvan vonzáskörzetében a vasúti közlekedéssel összehangolt új, ütemes, több eljutási lehetőséget kínáló menetrendet vezet be a társaság. Hernád–Lajosmizse térségéből gyorsabbá és sűrűbbé válik a közösségi közlekedés mind a főváros, mind Kecskemét felé. A MÁV-START az augusztusi buszos menetrend-módosítással összefüggésében nem tervez semmilyen menetrendi módosítást a Budapest—Lajosmizse—Kecskemét vasútvonalon és folyamatosan vizsgálja az utazási igények változását, illetve az azokat kiszolgálni képes menetrendi módosítások lehetőségét.

Egyes térségekben kismértékben módosul a regionális autóbuszjáratok menetrendi kínálata is, az utazási igények folyamatos változásához igazodóan.

Bővülő eljutási lehetőségek Hatvan térségében

Hatvan és Budapest között napközben kétóránként közlekednek a gyorsjáratok, melyek a reggeli csúcsidőszakban Budapest felé 20, 30, 60 percenként, a délutáni csúcsidőszakban pedig Hatvan felé 30 percenként indulnak és egyes járatok Hortra vagy Gyöngyösre közlekednek tovább.

Az autóbuszok Hatvan és Kerekharaszt között Újhatvan érintésével napközben jellemzően kétóránként, csúcsidőben óránként biztosítanak utazási lehetőséget és a hatvani vasútállomást is érintik. A Hatvanból Apc, Ecséd, Csány és Boldog felé induló járatok, illetve egyes Kerekharaszt és Nagykökényes felé induló járatok hosszabb útvonalon, a hatvani vasútállomásig közlekednek, kedvező vasúti csatlakozásokkal. Javul a kiszolgálás Hatvanból Petőfibányán át Apcra, Ecséden át Rózsaszentmártonba, Hatvan, Rózsaszentmárton, Szűcsi és Gyöngyöspata között, illetve Gyöngyöspatáról és Gyöngyöstarjánból – vasúti átszállással – a főváros irányába.

A Hatvan–Hort–Gyöngyös vonalon munkanapokon 30-60 percenként, hétvégén 60-90 percenként indulnak a járatok, amelyek Gyöngyösön a Mátra, illetve Eger, Miskolc, Heves, és Jászárokszállás felé kínálnak továbbutazási lehetőséget. Hatvan és Csány között az esti időszakban, Gyöngyös és Csány között pedig a délelőtti időszakban bővülnek az eljutási lehetőségek. Hatvan és Jászberény között Boldogon és Jászárokszálláson keresztül munkanapokon óránként, hétvégén jellemzően kétóránként közlekednek a járatok, Hatvanban csatlakozva a Budapest felé közlekedő vonatokhoz.

Hatvanból Heréd és Nagykökényes felé számos vasúti csatlakozást kínál a Volánbusz. Kálló, Verseg és Erdőtarcsa településeket több körjárat is kiszolgálja, ezzel bővítve az utazási lehetőségeket Hatvanba. A városból induló helyközi autóbuszjáratok nemcsak a környékbeli településekről, hanem Hatvan számos városrészéből is kedvező csatlakozást kínálnak a vonatokhoz. A Hatvan térségét érintő változások részletei a Volánbusz honlapján olvashatók.

Kedvezőbb eljutási lehetőségek Hernád térségéből Budapestre és Kecskemétre

Az új menetrendnek köszönhetően a jelenleginél lényegesen kedvezőbbé, gyorsabbá és sűrűbbé válik a közösségi közlekedés Budapestről és Kecskemétről Lajosmizse, Felsőlajos, Táborfalva, Örkény és Hernád felé, továbbá ezekről a településekről a főváros és Kecskemét felé.

A Budapest–Alsónémedi–Dabas–Hernád–Örkény–Táborfalva–Felsőlajos–Lajosmizse–Kecskemét útvonalon közlekedő, 1080-as jelzésű autóbuszjáratok 625-ös jelzéssel, jelentősen módosított útvonalon közlekednek. A járatok Budapest, Népliget autóbusz-állomásról indulva az M5-ös autópálya bevezető szakaszán megállnak Budapest, Nagysándor József utca megállóhelyen, ahol számos BKK-járatról lehetséges az átszállás, majd ezt követően az M5-ös autópályán haladva érik el Hernád települést, ahonnan az 5-ös számú főúton Örkény, Táborfalva, Felsőlajos és Lajosmizse települések érintésével közlekednek egészen Kecskemét, autóbusz-állomásig. Az új, gyorsabb útvonalnak köszönhetőn a fenti települések Budapestről közel 30 perccel gyorsabban elérhetővé válnak.

A 625-ös autóbuszok munkanapokon egész nap jellemzően óránként indulnak Kecskemétről és Budapestről is, ugyanakkor a reggeli időszakban Budapest felé, a délutáni időszakban pedig Hernád–Lajosmizse felé több járat is közlekedik. A jelenlegi 1080-as buszokhoz képest az első járat korábban, az utolsó pedig később indul. A módosítások miatt változik a Budapest és Dabas között Alsónémedi érintésével közlekedő 626-628-as jelzésű járatok menetrendje is, illetve 616-os jelzéssel új járatok indulnak a Budapest–Dabas–Örkény útvonalon.

Marad az eddigi vonatközlekedés a lajosmizsei vonalon

A fentiekben leírt, 2024. augusztus 17-től megvalósuló fejlesztés a vasútvonal felújításának befejeződéséig biztosíthatja a térség gyors fővárosi közösségi közlekedési kapcsolatát, azáltal, hogy a lehető leggyorsabb kiszolgálást kínálja Budapestről Hernádra, Örkénybe, Táborfalvára, Felsőlajosra és Lajosmizsére, a fentebb részletezettek szerint.

Tekintettel arra, hogy a vasút által biztosított kiszolgálás a fenti autóbuszjáratokétól eltérő funkciót tölt be, a módosított útvonalon közlekedő buszjáratok nem váltják ki a vonatok által biztosított szolgáltatást, hiszen azok számos egyéb utazási relációt is kiszolgálnak.

A MÁV-START az augusztusi buszos menetrendmódosítással összefüggésben nem tervez semmilyen menetrendi módosítást a Budapest–Lajosmizse–Kecskemét vasútvonalon.

A Volánbusz menetrend-módosítását követően a MÁV-START természetesen figyelemmel kíséri majd a vasútvonali utasforgalom és az utasigények változását. Amennyiben szükséges, akkor a vasúti közszolgáltatást megrendelő Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) jóváhagyásával a MÁV-START az utazási igényeknek megfelelően vizsgálja a vonali menetrendek átalakítási lehetőségét, a menetrendi teljesítmény csökkentése azonban ebben az esetben sem lesz napirenden. A Budapest és Kecskemét közötti fejlesztések részletei a Volánbusz honlapján olvashatók.

További menetrendi módosítások a Volánbusznál 2024. augusztus 17-től országszerte

A regionális autóbuszjáratok esetében a munkanapi csúcsidei, valamint egyes térségekben a hétvégi menetrendi kínálat, egyes járatok útvonala és/vagy indulási időpontja kismértékben módosul az utazási igények folyamatos változásához igazodóan. A változások részletesen a Volánbusz honlapján érhetők el.

A Volánbusz felhívja utasai figyelmét, hogy utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az esetleges változásokról a honlapon, a MÁVDIREKT telefonszámain vagy EMMA, a MÁV-VOLÁN-csoport integrált utazástervezője segítségével!