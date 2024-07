Kemény büntetést kaphatsz a nyakadba a horvát utakon, ha nem figyelsz: sokaknak egy vagyont kell ezért fizetni

Horvátországban az autósokat abszurdnak tűnő kihágások miatt is megbírságolhatják - írja a vezess.hu.

A portál szerint az idei turistaszezonban a szakemberek is meglepődtek, hogy mennyivel több autó lepte el az autópályákat, annak ellenére, hogy a nyári útdíjak tíz százalékkal drágábbak. A magyarok körében is népszerű horvát tengerparton érdemes tisztában lenni néhány olyan közlekedési szabállyal, amelyek az itthoni KRESZ alapján nem tűnnek egyértelműnek. Hasonló a helyzet Ausztriában is, ahol nagyon gyakoriak a 120 eurós bírságok.

Horvátországban 30 eurós bírságot kaphat, aki lehúzott ablakot hagy az autóján, mivel így nem tett meg mindent az illetéktelen beindítás megakadályozása érdekében.

Súlyosabb, 260 eurós büntetés jár, ha valaki villogással próbálja az előtte haladót gyorsabb haladásra ösztönözni, mivel ez a többi sofőrt is megzavarhatja.

A gyorshajtás is komoly következményekkel járhat: lakott területen belül már a 10 km/óra túllépés is 30 eurós bírságot von maga után, 50 km/óra feletti sebességtúllépés esetén pedig akár 2650 eurós büntetés és 60 napos szabadságvesztés is kiszabható.

Az autópályákon enyhébb a büntetés, de az 50 km/óra túllépés itt is jelentős, akár 1990 eurós bírságot von maga után. Az ittas vezetés, a biztonsági öv használatának elmulasztása, és a vezetés közbeni mobiltelefon-használat is komoly büntetésekkel járhat.