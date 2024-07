Végleg az enyészeté lehet a legendás fővárosi gyógyfürdő? Sokadszorra esik kútba a felújítás

A Rác fürdő felújítása és a szomszédos hotel hasznosítása továbbra is megoldatlan probléma maradt, annak ellenére, hogy öt önkormányzati ciklus és három főpolgármester próbálta rendezni a helyzetet. A Népszava értesülései szerint az idén meghirdetett közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, mivel a jelentkezők túl magas árat ajánlottak. Emellett a hotel eladására vagy bérbeadására kiírt tender sem hozott eredményt, egyetlen ajánlat sem érkezett.

A mizéria 2002-ben kezdődött, amikor a fővárosi önkormányzat közös céget alapított egy magánbefektetővel a fürdő felújítására. Az önkormányzat az építmények alatti földterületet vitte be a közös vállalkozásba, míg a befektető cserébe szállodát építhetett volna a fürdő mellé. A komplexum kivitelezése 2005-ben indult, és 2010-re ígérték a nyitást. Azonban Tarlós István főpolgármesterré választása után az önkormányzat peres úton támadta meg a közös céget, amelynek negyedrészben maga is tulajdonosa volt.

A peren kívüli egyezség ellenére a projekt hitelező bankja felmondta a szerződést, ami miatt az önkormányzat árveréstől tartva felvásárolta a banki követelést és felszámolási eljárást kezdeményezett. Végül 2021-ben Karácsony Gergely vezetésével az ingatlanokat több mint ötmilliárd forintért vásárolták vissza árverésen. Akkor még 2022-es nyitásban reménykedtek, de hamar kiderült, hogy ez nehezebb lesz, mint várták.

Az épület állapota ugyanis jelentősen romlott: míg Tarlós István kinevezésekor még 95 százalékos készültségi fokon állt, addigra már csak 45 százalékos készültségi szinten volt. A műszaki állapotfelmérés és felújítási terv elkészítése közel két évig tartott. A Fővárosi Közgyűlés tavaly szeptemberben hagyta jóvá a rekonstrukciót, de az idén januárban bemutatott tervek alapján indított meghívásos közbeszerzési eljárás ismét eredménytelen lett.

A BGYH válasza szerint „a beruházás forrásigényét figyelembe véve a folytatáshoz a Fővárosi Közgyűlés döntése szükséges”. Korábban úgy látták, hogy saját forrásból is megvalósítható lenne a projekt. A tervezők által korábban becsült 5,5 milliárdos kivitelezési költséget papíron olcsóbb megoldások keresésével 4,63 milliárdra csökkentették, de ez sem bizonyult elegendőnek. A tender kiírásakor még 2025 tavaszi nyitást reméltek. Azonban most hónapokat kell várni arra is, hogy az új Fővárosi Közgyűlés megkezdje munkáját és döntést hozzon a folytatásról - írja a lap.

A szomszédos Rác Hotel helyzete sem jobb. A BGYH már tavaly jelezte, hogy nincs pénzük annak felújítására és üzemeltetése nem illik profiljukba. Két hasznosítási pályázatot is kiírtak: egyet hosszú távú bérleti konstrukcióra és egyet értékesítésre. Azonban egyik tenderre sem érkezett ajánlat.