Így spórolhatsz akár tízezreket is a repjegyen: egyszerű a trükk, de csak kevesen tudnak róla

Az infláció a fiatalok többségének átírta az utazási terveit, de azért leleményességből, okos trükkökből nincs hiány. A legtöbben félretettek pénzt, sokan eleve csak pénztárca-barát helyeket keresnek, de vannak olyanok is, akik különböző luxuscikkekről mondanak le azért, hogy utazhassanak – mutatják egy friss, reprezentatív felmérésnek eredményei. A felmérésben részt vevő országok közül mi, magyarok keressük szálláshelyek kapcsán a legjobb ár/érték arányt.

Azok a fiatalok, akik terveznek utazni vagy már utaztak is idén, leginkább (43%) egy európai úti célt keresnek fel. 38% 2-3 Európán belüli utat tervez, míg kb. minden 25. ennél is többször átszeli az országhatárt idén, de nem hagyja el az európai kontinenst. Összességében a felmérésbe bevont korosztály, azaz a 18 és 37 év köztiek 15%-a választ idén Európán túli desztinációt. Generációs bontásban némiképp a Z generáció felnőttjei felé billen ki a mérleg nyelve, ők az Y generációnál nagyobb arányban választanak Európán túli célállomást, célállomásokat (is) idén.

Az infláció inkább hatással volt a férfiakra, mint a nőkre, ha utazásról van szó. Összességében a felmérésben részt vevők 78%-ának átírta a terveit az árak emelkedése. 40% alaposabban megtervezte az idei utazását, utazásait, előre félre tett pénzt és előre foglalt. 31% csak a pénztárca-barát lehetőségeket kereste a repülőjegy és a szállás kapcsán. 7% pedig az utazást választotta a luxuskiadás helyett, amiről az Y-ok könnyebben lemondanak, mint a Z generáció felnőtt tagjai.

Az inflációval szorosan összefügg az, hogy 10-ből 4 fiatal felnőtt általában a legolcsóbb jegyeket keresi és a jegy ára alapján választja ki az úti célt. Ugyanez elmondható 10-ből 3 Y generációsról is. Szálláshelyek kapcsán is tudatos a többség: 56% vallja, hogy a legjobb ár/érték arányt keresi. Ez utóbbi egyébként a felmérésbe bevont országok (cseh, szlovák, lengyel, román és spanyol) közül ránk a legjellemzőbb.

Ezeket a praktikákat vetjük be a kedvezőbb árú repülőjegyért

A felmérés készítői kíváncsiak volt arra, hogy azok a fiatalok, akik utaznak idén, milyen trükköket vetnek be leginkább, hogy kedvező árú járatokra foglalhassanak. A felmérésükből kiderült, hogy szinte mindenki alkalmaz valamilyen praktikát. Íme a legnépszerűbbek:

árösszehasonlító oldalakat, appokat használ – 44%

jó előre foglal – 36%

bizonyos napokon/napokra foglal, amikor a jegyek olcsóbbak – 31%

rugalmas az utazás időpontjával kapcsolatban – 30%

megtanult kevés poggyászt pakolni, csak egy kis hátizsákkal utazik – 26%

rugalmas az úti cél tekintetében – 22%

korai/kései indulást/érkezést választ – 15%

Pusztán 2% mondta azt, hogy semmilyen stratégiát nem használ, mert számára a kényelem mindennél fontosabb, és ezért nem keres pénztárcabarát megoldásokat.

A közkeletű vélekedés az, hogy vannak olyan napok, amikor kedvezőbb áron lehet repülőjegyet vásárolni, például kedden vagy szerdán reggel, de ezt semmilyen bizonyíték vagy adat nem támasztja alá. A repülőjegyárak nagyon dinamikusak, és számos tényező befolyásolja őket, például a szezonalitás, a járat hossza, a célállomás és az indulási hely is. Másrészről viszont az a nap, amikor utazni szeretnénk, tényleg számít. A pénteki és vasárnapi csúcsnapokon kívül, amikor a legnagyobb az utazási kereslet, a jegyek általában olcsóbbak

– mondja Stanislav Komanec, a felmérést készítő Kiwi.com technológiai igazgatója.