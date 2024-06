Jól figyelj, mit hozol haza a nyaralásodról: egy pillanat alatt kopogtathat nálad a NAV

Az Európai Unión belül a jövedéki termékek - például alkohol, cigaretta, üzemanyag - nem kereskedelmi célú szállításához magánszemélynek nem szükséges engedély.

A jövedéki termékeknél a nem kereskedelmi célú mennyiségi határérték például 800 szál cigaretta, 200 szál szivar, 110 liter sör vagy például 90 liter bor, pezsgő. Behozható és kivihető a magángépjárművek és motorkerékpárok gyári üzemanyagtartályaiban lévő üzemanyagon felül kannában, járművenként legfeljebb 10 liter üzemanyag. A mennyiségek mellett azonban több egyéb feltétel határozhatja meg, hogy egy magánszemély saját - nem kereskedelmi célú - felhasználására szolgálnak-e a poggyászban lévő jövedéki termékek. Ilyen például a szállítás módja, a termék jellege, és a termékről rendelkezésre álló számla, nyugta.

A behozatali szabályok szempontjából az sem mindegy, hogy az unión kívülről mivel utaznak az emberek Magyarországra, ugyanis 17 éves kor felett légi úton például 200 szál, egyéb úton 40 szál cigaretta, 16 liter sör, 4 liter bor hozható be vám- és adómentesen. Alkohol- és dohánytermék kivételével különféle áruk légi úton 430 euró, közúti és vasúti forgalomban 300 euró értékben hozhatók be vám- és adómentesen - írja a NAV.

Közölték, hogy a készpénzre is figyelni kell: minden olyan, az Európai Unió külső határait átlépő utas, akinél 10 000 euró vagy ennél több készpénz vagy ennek megfelelő összértékű, készpénz-helyettesítő eszköz van, köteles azt írásban bejelenteni annál a vámhatóságnál, ahol az unió területére be- vagy onnan kilép. Általános forgalmi adó alól mentes az Európai Unión kívül élő utas által vásárolt termék, ha azt személyi vagy útipoggyászának részeként az Európai Unió területéről kiviszi.

Kiemelték, hogy a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok, azok élő és élettelen egyedei, valamint a belőlük készült termékek (vadásztrófea és a preparátum) behozatala és kivitele mind az unióban, mind harmadik országban alapvetően tilos, vagy engedélyhez kötött. Egyes ajándéktárgyként megvásárolható elefántcsont-, teknőspáncél- vagy egzotikus bőrtermékek engedély nélküli behozataláért természetvédelmi bírság, és akár hároméves szabadságvesztés is kiszabható.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy az Európai Unión kívüli országból állati eredetű élelmiszerek: nyers hús, hentesáru, hús tartalmú élelmiszerek, tej és tej tartalmú termékek behozatala az állati betegségek esetleges terjesztése miatt kockázatos, ezért szigorú szabályokhoz kötött. Hozzátették, hogy kiutazáskor szintén nem ajánlatos magunkkal vinni állati eredetű termékeket, mivel azok bevitelét az EU-n kívüli országok általában tiltják, vagy szintén szigorú feltételekhez kötik.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Arra is kitértek, hogy érdemes igazolást kérniük orvosuktól a folyamatos gyógyszeres kezelésben részesülőknek, mert csak az orvos által előírt mennyiségű gyógyszert vihetik magukkal tagállami utazásaikra. Az EU-n belül házikedvenc pedig kizárólag olyan állatútlevéllel (pet passport) kísérheti gazdáját külföldre, amit állatorvos állított ki - olvasható a NAV közleményében. Utazással összefüggő bővebb információk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal oldalán találhatók és a 1819 NAV Infóvonalon kérhetők.

Észnél kell lenni

Sokak számára a nyári szabadság utazásról, feltöltődésről szól. Egy kutatás felmérte, hogyan készülünk mi magyarok a nyaralásra, mennyire vagyunk elővigyázatosak és milyen stratégiákkal igyekszünk elérni a lehető legnyugalmasabb élményt. Már csak azért is, mert például biztosítás nélkül nagyon piti dolgok miatt is súlyos, tíz, de akár százezer forintokat is fizethet az ember.