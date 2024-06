Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2024. június 10.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2024. június 10., hétfő.

Névnap

Margit, Gréta

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 390.76 Ft

CHF: 405.15 Ft

GBP: 462.15 Ft

USD: 363.48 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2024. június 9.

A Hatoslottó nyerőszámai a 23. héten emelkedő számsorrendben a következők:

18, 21, 23, 32, 40, 45



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 42 db

4-es találat: 2047 db

3-as találat: 31525 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 17410 Ft

MOL: 2840 Ft

RICHTER: 9475 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2024.06.11: Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett fátyolfelhőkre, illetve több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Többfelé várható zápor, főleg a Dunától keletre zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Sokfelé megélénkül az északnyugati, északi szél. Zivatar környékén átmenetileg erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 11, 17, délután 22, 28 fok között alakul, délkeleten lesz a melegebb idő.

2024.06.12: Az erőteljes gomolyfelhő-képződés, valamint a fátyolfelhőzet mellett több-kevesebb napsütés is várható. Szórványosan valószínű zápor, néhol zivatar. Az északi, északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödhet. A minimum-hőmérséklet 9, 15, a maximum 21 és 27 fok között várható, délkeleten mérhetik a magasabb értékeket.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A változékony időjárás hatására a levegőminőség kedvezően alakul. (2024.06.10. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Vasárnap a magasban átmenetileg hűvösebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért azoknál, akik érzékenyek az időjárás változásokra, azok hidegfront jellegű hatásokat tapasztalhatnak. Ilyen változás lehet a fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomás csökkenése. (2024.06.09)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!