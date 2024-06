Szörnyű tragédia a szomszédban: vonatok ütköztek, négyen meghaltak és húszan megsebesültek

Négyen meghaltak és húszan megsebesültek a kelet-csehországi Pardubicében, ahol szerdán röviddel éjfél előtt összeütközött egy személyszállító gyorsvonat és egy tehervonat - jelentette a közszolgálati cseh hírtelevízió.

Három személy sérülése közepesen súlyos, a többiek könnyebb sérüléseket szenvedtek - közölte a helyszínen újságírókkal Vít Rakusan belügyminiszter. A súlyos baleset következtében leállt a forgalom a Prágából keletre, Brünn és Ostrava felé vezető kiemelt vasútvonalon.

Martin Kupka közlekedési miniszter tájékoztatása szerint a baleset okait vizsgálják. A két mozdonyvezető szerencsésen túlélte az ütközést, csak egyikük sérült meg könnyebben - mondta a miniszter. A Regiojet társaság gyorsvonata Prágából Szlovákiába tartott, amikor a Pardubice Centrum vasútállomáson összeütközött egy tehervonattal. A gyorsvonaton több mint 300-an utaztak, akiket a helyszínről autóbuszokkal szállítottak biztonságba.

A sérültek többségét a kiérkező mentők a helyszínen ellátták, és csak néhány személyt kellett kórházba szállítani. A hivatalos közlemény szerint a közlekedés ezen a fontos vasúti csomóponton várhatóan egész csütörtökön szünetelni fog. Petr Fiala cseh miniszterelnök még az éjjel kifejezte részvétét az áldozatok hozzátartozóinak.

